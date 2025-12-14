ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Μπέβερλι – Έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Έτοιμος να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ, με τους Ασπρόμαυρους να φέρνουν στη Θεσσαλονίκη τον Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της συμπρωτεύουσας και έρχεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από τον ΠΑΟΚ, ο Πάτρικ Μπέβερλι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 20:45. Αύριο (15/12) θα υποβληθεί στα απαραίτητα ιατρικά τεστ και εάν όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει το συμβόλαιο που του έχει προτείνει ο Δικέφαλος.

Αυτή θα είναι η τρίτη μεταγραφή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης επί εποχή Μυστακίδη, μετά τους Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, με τον πρώην NBAer να ντύνεται στα ασπρόμαυρα και να ανεβάζει επίπεδο το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς.

Τελευταία ομάδα του Μπέβερλι ήταν η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Πρωτοφανής ο τρόπος λειτουργίας του Μυστακίδη»

«Έχοντας ζήσει σχεδόν τα πάντα στο μπάσκετ, είναι πρωτοφανής ο τρόπος που λειτουργεί ο κ. Μυστακίδης και οι άνθρωποι του. Λειτουργούν με σεβασμό στο χώρο. Θα εισαχθεί μια νέα κουλτούρα στον ελληνικό αθλητισμό. Η λέξη που την πρεσβεύει θα είναι το ήθος και σεβασμός στο μεγαλείο του ΠΑΟΚ», ανέφερε ο GM του Δικεφάλου του Βορρά, Νίκος Μπουντούρης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νίκη του ΠΑΟΚ, τονίζοντας: «Είναι μια σημαντική νίκη, ειδικά τώρα που αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να υπάρχει μια καλή πορεία. Πάνω στις αλλαγές, η ομάδα παίζει κάθε τρεις μέρες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Είναι πολύ σημαντική κάθε νίκη. Συγκινήθηκα που ο ΠΑΟΚ έφερε ξανά τον κόσμο του και γέμισε ένα πέταλο στην Αθήνα. Θέλω να συνεχίσει έτσι ,ο κόσμος να πιστέψει σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε στον κόσμο και αυτά που θέλει. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να τα κάνουμε».