ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Μπέβερλι – Έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Ο Πάτρικ Μπέβερλι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 20:45 για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
- Η ιστορία διδάσκει – Ξεσηκωμοί από αγρότες που πονοκεφάλιασαν ηγέτες
- Αμερικανίδες μαμάδες σε απόγνωση: «Δεν φταίω εγώ που δεν μιλιέμαι με το παιδί μου»
- Οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός υπόπτου για τη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
- Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Έτοιμος να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ, με τους Ασπρόμαυρους να φέρνουν στη Θεσσαλονίκη τον Πάτρικ Μπέβερλι.
Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της συμπρωτεύουσας και έρχεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από τον ΠΑΟΚ, ο Πάτρικ Μπέβερλι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 20:45. Αύριο (15/12) θα υποβληθεί στα απαραίτητα ιατρικά τεστ και εάν όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει το συμβόλαιο που του έχει προτείνει ο Δικέφαλος.
Αυτή θα είναι η τρίτη μεταγραφή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης επί εποχή Μυστακίδη, μετά τους Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, με τον πρώην NBAer να ντύνεται στα ασπρόμαυρα και να ανεβάζει επίπεδο το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς.
Τελευταία ομάδα του Μπέβερλι ήταν η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.
«Πρωτοφανής ο τρόπος λειτουργίας του Μυστακίδη»
«Έχοντας ζήσει σχεδόν τα πάντα στο μπάσκετ, είναι πρωτοφανής ο τρόπος που λειτουργεί ο κ. Μυστακίδης και οι άνθρωποι του. Λειτουργούν με σεβασμό στο χώρο. Θα εισαχθεί μια νέα κουλτούρα στον ελληνικό αθλητισμό. Η λέξη που την πρεσβεύει θα είναι το ήθος και σεβασμός στο μεγαλείο του ΠΑΟΚ», ανέφερε ο GM του Δικεφάλου του Βορρά, Νίκος Μπουντούρης.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νίκη του ΠΑΟΚ, τονίζοντας: «Είναι μια σημαντική νίκη, ειδικά τώρα που αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να υπάρχει μια καλή πορεία. Πάνω στις αλλαγές, η ομάδα παίζει κάθε τρεις μέρες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Είναι πολύ σημαντική κάθε νίκη. Συγκινήθηκα που ο ΠΑΟΚ έφερε ξανά τον κόσμο του και γέμισε ένα πέταλο στην Αθήνα. Θέλω να συνεχίσει έτσι ,ο κόσμος να πιστέψει σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε στον κόσμο και αυτά που θέλει. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να τα κάνουμε».
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη (pic)
- Εμφατική νίκη της Σίτι με σούπερ Χάαλαντ, σπουδαίο «διπλό» της Άστον Βίλα στο Λονδίνο
- Ο Πλατινί είναι περήφανος που απορρίφθηκε η πρόταση για πώληση της Γιουβέντους
- Μπαρτζώκας: «Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο»
- Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ
- Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ 3-0: Της έκανε… πλάκα, σούπερ εμφάνιση από τον Χάντσον-Οντόι!
- LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις