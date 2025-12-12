Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τίμι Άλεν
Παίκτης του ΠΑΟΚ και επισήμως είναι ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ, Τίμι Άλεν, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ασπρόμαυρη ΚΑΕ.
- Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πόσα κερδίζουν οι εταιρείες όπλων;
- Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι δύο συλληφθέντες
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- «Μετά όσα είπα για τον 'Φραπέ' με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» λέει ο Μανδραβέλης
Την απόκτηση του Τίμι Άλεν ανακοίνωσε επίσημα σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο 25χρονος Αμερικανός σμολ φόργουορντ, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12), υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον «Δικέφαλο» ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Timmy Allen, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας μας ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.
Ο Timmy Allen αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Ιταλία με την Trapani Shark, από την οποία και αποκτήθηκε με μεταγραφή. Ο 25χρονος Αμερικανός που ήταν από τους πλέον περιζήτητους παίκτες αυτή την εποχή στην Ευρώπη, έχει ήδη ενσωματωθεί με την ομάδα του ΠΑΟΚ και είναι ήδη στη διάθεσή του Coach Jure Zdovc.
Το προφίλ του Timmy Allen
Ο Timmy Allen γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2000 στη Mesa της Arizona, έχει ύψος 1μ.98 και αγωνίζεται ως Small Forward.
Ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα από το κολλέγιο της Utah (2018-21) και αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Τexas, στο οποίο αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια της κολεγιακής του καριέρας (2021-23). Σε 151 παιχνίδια στο NCAA, είχε 13,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 2,9 ασσίστ κατά μέσο όρο.
Το καλοκαίρι του 2023 αγωνίστηκε στο NBA Summer League με τους Memphis Grizzlies και στη διάρκεια της σεζόν 2023-24 έπαιξε στη G-League με τους Memphis Hustle. Με τη θυγατρική ομάδα των Grizzlies αγωνίστηκε σε 46 παιχνίδια στη G-League, με 9,5 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 2,7 ασσίστ και 1 κλέψιμο μέσο όρο.
Στις 6 Απριλίου 2024 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Memphis Grizzlies, με τους οποίους αγωνίστηκε σε 5 παιχνίδια στο ΝΒΑ.
H σεζόν 2024-25 ήταν η πρώτη του στην Ευρώπη. Αγωνίστηκε στο Βέλγιο με την Filou Oostende και έκανε θραύση. Είχε 20,3 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 2,1 ασσίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο στα 45 παιχνίδια που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Βελγίου, όπου κατέκτησε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ αναδείχτηκε MVP του πρωταθλήματος, MVP των τελικών των πλέι οφ, αλλά και μέλος της καλύτερης πεντάδας.
Έπαιξε και σε 9 παιχνίδια στο BCL, με 16 πόντους, 2,8 ριμπάουντ, 1,4 ασσίστ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο.
Στη διάρκεια της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στην Ιταλία με την Trapani Shark.
Σε 10 παιχνίδια του Ιταλικού πρωταθλήματος είχε 16,9 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3 ασσίστ μέσο όρο, ενώ έπαιξε και σε 4 παιχνίδια στο BCL, με 15,2 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,7 ασσίστ ανά αγώνα.
Ο Τimmy Allen θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ με τον αριθμό «0»».
- Αγωνία στην ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: Εκτός προπόνησης ο Σίλβα
- Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
- Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»
- Ο Μπενίτεθ παράδεχτηκε εμμέσως την πραγματικότητα
- Sky Sports: «Ζιντάν, Κλοπ και Αρμπελόα υποψήφιοι για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης»
- Πέρκινς: «Ο Αντετοκούνμπο είναι δειλός – Να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει»
- Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τίμι Άλεν
- Η Μπαρτσελόνα παίρνει μέτρα ενόψει Ολυμπιακού για να μη γίνει… ΣΕΦ το γήπεδό της!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις