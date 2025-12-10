ΠΑΟΚ – Πριεβίζντα 101-70: Νίκη υπό την παρουσία του Μυστακίδη (vid)

Επιβλητικός ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε εύκολα στην «PAOK Sports Arena», στην έναρξη της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup, το «εμπόδιο» της Πριέβιντζα, με 101-70. Το «παρών» στο γήπεδο έδωσε ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Τέλης Μυστακίδης, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση με τον πρόεδρο της Νίκο Βεζυρτζή. Επίσης από θέση κοντά στον πάγκο, είδε τον αγώνα το νέο μεταγραφικό του απόκτημα της ομάδας, ο Αμερικανός γκαρντ, Μπριν Ταϊρί.

Εξαιρετικός για τον δικέφαλο ο Κλίβελαντ Μέλβιν (27 πόντοι, με 5/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), ενώ επίσης ξεχώρισαν, οι Τόμας Ντίμσα (16 πόντοι, με 3/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μάρβιν Τζόουνς (14 πόντοι).

Πρώτος σκόρερ για τους Σλοβάκους ήταν ο Τζο Τουσάντ (16 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Αποδοτικότερη, με την εκκίνηση της αναμέτρησης, η Πριέβιντζα, η οποία, έχοντας επιθετικές αιχμές τους Τόλμπερτ, Τουσάντ, Αλίχοντζιτς, προηγήθηκε στο 3′ με 4-10. «Βομβαρδίζοντας» από τα 6.75 με τους Μέλβιν, Περσίδη, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε (4′ 10-10), οι Σλοβάκοι, εντούτοις, ξέφυγαν εκ νέου με +6 (8′ 15-21), απόσταση την οποία, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, έστειλαν στο +8 (19-27).

Κάπου εκεί «όπλισε» δυναμικά ο Μέλβιν, η… δράση του οποίου έδωσε επιμέρους 14-5 στον «Δικέφαλο», με το οποίο έγινε αφεντικό στο παρκέ στο 15’ με 33-32. Διαφορά που πήγε στο 17′ στο +5 (43-38) και στο 26′ -με τους Περσίδη, Ντίσμα, Τζόουνς, να εκτελούν και τον Τζάκσον να δημιουργεί- στο +13 (66-53). Τρία λεπτά αργότερα οι Μέλβιν, Τζόουνς, έδωσαν στον ΠΑΟΚ «αέρα» 15 πόντων (74-59). Στο 33′ ο «Δικέφαλος»… εκτοξεύθηκε στο +23 (84-61) και «καθάρισε» με το ματς. Στο 39′ ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +35 (101-66).

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 27 (6/10 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κόνιαρης 10 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλαφτσάκης 2, Ζάρας 3 (1), Τζάκσον 9 (3/10 σουτ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 14 (6/7 δίποντα, 2/2 βολές), Περσίδης 11 (3/4 τρίποντα), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 9 (2/5 δίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιμσά 16 (2/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ)

Πριεβίζντα (Μάρεϊ): Τόλμπερτ 11 (1), Τόμας 8 (2/11 σουτ), Νόβακ 9 (2), Ζέλιζνακ 4, Γιας, Τουσέντ 16 (2/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σμιθ 12 (6/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάρινγκ, Αλίχοτζιτς 10 (5/7 δίποντα), Λούις