Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Μεγάλο «διπλό» για τον Δικέφαλο του βορρά και… τρίτη θέση (vid)
O ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 65-80 στο τέλος της τρίτης περιόδου, όπως το Μαρούσι επέστρεψε στο ματς με τον τρομερό Κινγκ, όμως ο Δικέφαλος του Βορρά επιβλήθηκε τελικά με 97-87 στο ματς της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Μαρούσι, επικρατώντας με 97-87 της τοπικής ομάδας στο μεταξύ τους παιχνίδι για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πρώτη εμφάνιση για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Δικεφάλου του Βορρά (Ταϊρί 17 πόντοι και Άλεν 16 πόντοι), που έδειξαν πως θα βοηθήσουν σημαντικά την ομάδα.
Πολύ καλή εμφάνιση από τους Θεσσαλονικείς στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αντέδρασαν οι γηπεδούχοι που είχαν σε τρομερή μέρα τον Κινγκ που πέτυχε 30 πόντους, αλλά δεν κατάφεραν την ολική ανατροπή. Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ανέβηκε στο 7-2, ενώ εκείνη του Παπαθεοδώρου έπεσε στο 2-7.
Πολύ σημαντική για το πρωτάθλημα ήταν και η εικόνα από το Κλειστό του Αγίου Θωμά με αρκετούς οπαδούς του ΠΑΟΚ να δίνουν άλλο χρώμα στις κερκίδες, τραγουδώντας για την ομάδα τους, δείχνοντας τον ενθουσιασμό που υπάρχει στις τάξεις του ΠΑΟΚ μετά τις εξελίξεις στα διοικητικά με τον Τέλη Μυστακίδη να εμπλέκεται και να δίνει άλλο… αέρα στην ομάδα, η οποία πηγαίνει έτσι κι αλλιώς αρκετά καλά έχοντας κάνει 7 νίκες στο πρωτάθλημα.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τσιμπούρης, Θεωνάς
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-31, 37-59, 65-80, 87-97
Τα στατιστικά στο Μαρούσι – ΠΑΟΚ
Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 5 (6 ριμπάουντ), Σαλάς 14 (2/3 τρίποντα), Κιγνκ 30 (8/14 τρίποντα, 5 κλεψίματα), Γουίλιαμς 11 (6 ριμπάουντ), Περάντες, Καρακώστας 3, Μέικον 8 (5 ασίστ), Νικολαΐδης, Τουλιάτος, Χατζηδάκης 5 (4 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 11 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ)
ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 15 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ταϊρί 16 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Περσίδης 4 (5 ριμπάουντ), Μουρ 16 (8 ριμπάουντ), Ντιμσά 12 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Άλεν 17 (2/4 τρίποντα), Κόνιαρης 11 (1/1 τρίποντο), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς 6
