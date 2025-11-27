Έπεσαν οι υπογραφές: Στα χέρια του Μυστακίδη κι επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ περνάει σε μία νέα εποχή, καθώς ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι οριστικά ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, μετά τη συμφωνία μεταβίβασης της πλειοψηφίας των μετοχών στον ίδιο.

Μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις με την προηγούμενη διοίκηση, οι υπογραφές έπεσαν και ο Έλληνας επιχειρηματίας θα κατέχει το 60.8% των μετοχών της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, το οποίο ανήκε στους τρεις μεγαλομετόχους της ομάδας, Θανάση Χατζόπουλο, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και Ηλία Βιολίδη.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ περνάει σε νέα εποχή και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση

Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να ξεκινήσει η νέα εποχή στον σύλλογο, η οποία αναμένεται εντός της ημέρας.

Παράλληλα, αναμένεται η ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ, το οποίο θα καθοριστεί στην έκτακτη συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου, για να ξεκινήσει η νέα εποχή του μπασκετικού ΠΑΟΚ.