Έπεσαν οι υπογραφές: Στα χέρια του Μυστακίδη κι επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς οι υπογραφές έπεσαν και απομένει η επίσημη ανακοίνωση της νέας εποχής.
Ο ΠΑΟΚ περνάει σε μία νέα εποχή, καθώς ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι οριστικά ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, μετά τη συμφωνία μεταβίβασης της πλειοψηφίας των μετοχών στον ίδιο.
Μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις με την προηγούμενη διοίκηση, οι υπογραφές έπεσαν και ο Έλληνας επιχειρηματίας θα κατέχει το 60.8% των μετοχών της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, το οποίο ανήκε στους τρεις μεγαλομετόχους της ομάδας, Θανάση Χατζόπουλο, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και Ηλία Βιολίδη.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ περνάει σε νέα εποχή και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση
Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να ξεκινήσει η νέα εποχή στον σύλλογο, η οποία αναμένεται εντός της ημέρας.
Παράλληλα, αναμένεται η ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ, το οποίο θα καθοριστεί στην έκτακτη συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου, για να ξεκινήσει η νέα εποχή του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
