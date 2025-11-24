Ο Μυστακίδης και η επιστολή συμφωνίας: «Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σήμερα με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ κάνει ακόμα ένα βήμα προς την αλλαγή σελίδας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ, καθώς υπήρξαν… γέφυρες ανάμεσα στον Αριστοτέλη Μυστακίδη και την ηγεσία της ασπρόμαυρης ΚΑΕ.

Μέχρι την Κυριακή (23/11) όταν και υπήρξε μετάθεση της συνέντευξης Τύπου έγιναν κάποια βήματα μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και έτσι όλα δείχνουν πως το deal οδεύει προς υλοποίηση.

Με νέα επιστολή της η πλευρά Μυστακίδη φανερώνει τη σύμπλευση ουσιαστικά με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αναφέροντας:

Αναλυτικά η επιστολή που έστειλε ο Μυστακίδης στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

ΠΡΟΣ: «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»

Λάβαμε χθες τα υπολειπόμενα στοιχεία από την Deloitte. Είμαστε ικανοποιημένοι. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και να υπογράψουμε σήμερα.

Mε εκτίμηση,

Για την ALPHA SPORTS GROUP SINGLE MEMBER SA