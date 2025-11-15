Συνελήφθη ο Πάτρικ Μπέβερλι για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο

Μπλεξίματα με το νόμο έχει ο Πάτρικ Μπέβερλι, καθώς συνελήφθη στο Τέξας με κατηγορίες τρίτου βαθμού για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του.

Η σύλληψή του έγινε στην κομητεία Φορτ Μπεν του Ρίτσμοντ, και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η κατηγορία αφορά επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο με πιθανή παρεμπόδιση της αναπνοής του ή της κυκλοφορίας του αίματός του, ένα περιστατικό που αντιμετωπίζεται ως σοβαρό αδίκημα.

Ο Μπέβερλι δεν παρέμεινε για μεγάλο διάστημα στη φυλακή, αφού πλήρωσε εγγύηση 40.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, μέχρι να οριστεί η ημερομηνία της δίκης.

Η είδηση του πρώην αστέρα του NBA έχει προκαλέσει σάλο στον κόσμο του αθλητισμού, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ έχει αφήσει σε δεύτερη μοίρα το μπάσκετ, με την τελευταία του ομάδα να είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φλεβάρη.

