ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι στη Λισαβόνα

Ο Πάτρικ Μπέβερλι ταξίδεψε με την αποστολή του ΠΑΟΚ στη Λισαβόνα για το ματς κόντρα στην Σπόρτινγκ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup, ωστόσο δεν αναμένεται να αγωνιστεί.

Ο Αμερικανός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των ασπρόμαυρων από την επόμενη αγωνιστική.

Αντιθέτως, οι Τίμι Άλεν και Μπρις Ταϊρί, μετά τα πολύ καλά δείγματα γραφής που έδωσαν στο ματς του ΠΑΟΚ εναντίον του Αμαρουσίου, θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ, παίζοντας για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό ματς του «Δικέφαλου του Βορρά».

Θυμίζουμε ότι στην αποστολή του ΠΑΟΚ συμπεριλαμβάνονται οι: Τίμι Άλεν, Κλίβελαντ Μεέλβιν, Μπριν Ταϊρί, Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Μάρβιν Τζόουνς, Νίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Γιώργος Φίλλιος, Μπεν Μουρ και Τόμας.

Μπούτσκος: «Κίνητρο, αυτοπεποίθηση και το όραμα της νέας διοίκησης»

Ο άμεσος συνεργάτης του Γιούρι Ζντοβτς, Παντελής Μπούτσκος, μίλησε για το παιχνίδι στη Λισαβόνα.

«Με πολύ υψηλό κίνητρο και μεγάλη αυτοπεποίθηση από το μομέντουμ που έχουμε χτίσει, αλλά και από το όραμα της νέας διοίκησης, που εκτός από την ενίσχυση του ρόστερ, πολύ στοχευμένα έχει αναβαθμίσει τόσο την καθημερινότητα, όσο και τις ρουτίνες της ομάδας, ταξιδεύουμε στην Πορτογαλία για ένα πολύ σημαντικό βαθμολογικά παιχνίδι κόντρα στην Sporting.

Μία offensive minded ομάδα, με έφεση στο up tempo game,που εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή στην έδρα της. Διαθέτει δύναμη πυρός στην περιφέρεια με τους Swenson, Amarante και Morgan, παίκτες με μεγάλη ικανότητα στο σουτ αλλά και στο ένας εναντίον ενός. Επίσης ιδιαίτερα επιδραστικός στη ρακέτα είναι ο Johns, που με το παιχνίδι του στο Low Post αλλά και το επιθετικό του ριμπάουντ, βάζει μεγάλη πίεση στην αντίπαλη άμυνα.

Για την ομάδα μας είναι μία μεταβατική περίοδος αφού ενσωματώνουμε στο ρόστερ μας με πολύ μεθοδικό τρόπο τους νέους μας παίκτες, αγοράζοντας πολύτιμο χρόνο με τις νίκες μας, ώστε να προσαρμοστούν το γρηγορότερο δυνατό.

Έχουμε δώσει μία ταυτότητα στην ομάδα, παίζοντας γρήγορο μπάσκετ, με υψηλή ένταση και στις δύο άκρες του παρκέ και με ταχύτητα στην απόφαση αλλά και στην εκτέλεση. Στοιχεία που πρέπει να αναδείξουμε απέναντι στην Sporting για να πάρουμε μία πολύτιμη εκτός έδρας νίκη, που θα ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση στους ‘’8’’ του FΙΒΑ Europe Cup».