ΠΑΟΚ – Πανιώνιος 106-88: Εύκολη νίκη για τον Δικέφαλο στο ντεμπούτο του Μπέβερλι (vid)
Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύθηκε να νικήσει τον Πανιώνιο 106-88 στην πρώτη εμφάνιση του Πάτρικ Μπέβερλι με τα ασπρόμαυρα.
Ασταμάτητος είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς μετά τη νίκη του επί της Σπόρτινγκ στην Πορτογαλία, συνέχισε την εξαιρετική του πορεία και στο πρωτάθλημα, επικρατώντας του Πανιωνίου με 106-88, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, μην αφήνοντας πολλά περιθώρια στους «κυανέρυθρους», ανεβάζοντας όσο περνούσε η ώρα τη διαφορά η οποία ξεπέρασε και τους είκοσι πόντους. Στο φινάλε ο Ιστορικός μείωσε κάπως, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει.
Ντεμπούτο και καλή εμφάνιση για τον Μπέβερλι
Για τους Θεσσαλονικείς, ο Πάτρικ Μπέβερλι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας, δείχνοντας πολύ καλό πρόσωπο με 7 πόντους και 6 ασίστ, ενώ αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό της Πυλαίας για να δει από κοντά τον αγώνα.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 29 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Μπεν Μουρ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μάρβιν Τζόουνς είχε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Στέντμον Λέμον είχε 17 πόντους και ο Τζάκσον Κρούζερ 14.
Τα δεκάλεπτα: 26-22, 54-43, 80-58, 106-88
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα.
