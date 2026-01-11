Η Μονακό του Σπανούλη φαβορί για την κορυφή της Euroleague – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)

Η Μονακό είναι από τις ομάδες που ξεχωρίζουν στη φετινή Euroleague και ο Βασίλης Σπανούλης πιθανότατα θα αισθάνεται δικαιωμένος για τις μέχρι τώρα επιλογές του, που έχουν φέρει την ομάδα του στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη regular season, με ρεκόρ 14-7, πίσω μόνο από τη Χάποελ Τελ Αβίβ που έχει ματς λιγότερο (14-6). Μάλιστα, οι Μονεγάσκοι έχουν οκτώ ματς με 100+ πόντους σε 19 αγώνες, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη επίδοση μέσα σε μία σεζόν.

Πλέον, η ομάδα του ομοσπονδιακού προπονητή της χώρας μας προβλέπεται ότι θα τερματίσει πρώτη στο τέλος της regular season, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων της γνωστής μπασκετικής σελίδας «figurei8ht». Και μόνο τυχαία δεν είναι η αποθέωση του Έλληνα κόουτς στην Ισπανία…

Για την πρωτιά στη regular season Μονακό και Σπανούλης

Συγκεκριμένα, οι προσομοιώσεις «δίνουν» την Μονακό στην πρώτη θέση με 25,6 αναμενόμενες νίκες (xWins), την ώρα που Χάποελ Τελ Αβίβ (24,4 νίκες), Φενέρμπαχτσε (24,2) και Μπαρτσελόνα (24) συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα. Από΄ κει και πέρα, στις 23 νίκες θα είναι οι Βαλένθια (23,5), Ολυμπιακός (23,3) και Παναθηναϊκός (23), με τις διαφορές τους να είναι στους… δεκαδικούς.

Κάπως έτσι, φαίνεται πως η είσοδος στην πρώτη τετράδα, που εξασφαλίζει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, «κλειδώνει» στις 24 νίκες, ενώ οριακή είναι η κατάσταση για τις θέσεις 5-7, αφού οι τρεις ομάδες που αναφέραμε είναι σχεδόν στις μαζί στις 23 νίκες και θα δοθεί «μάχη» για το ποια θα καταλήξει 7η και θα πρέπει να… επιβιώσει στα play-in.

Τα δεδομένα για τετράδα-εξάδα και play-in σήμερα

Τη δεδομένη χρονική στιγμή (11/1), Μονακό (76%) και Φενερμπαχτσέ (60%) είναι τα δύο φαβορί για την τετράδα με πάνω από 50% πιθανότητες, ενώ Χάποελ Τελ Αβίβ (50%), Μπαρτσελόνα (47%) και Ολυμπιακός (43%), ακολουθούν λίγο πιο πίσω.

Αναλυτικά τα ενημερωμένα αποτελέσματα του «figurei8ht»:

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 21/38 (🖇️ card) 🟢 Top 4 | 24 wins threshold

➖ Monaco and Fenerbahçe are the two favorites with >50% chances

➖ Hapoel Tel Aviv, Barcelona, and Olympiacos follow one step behind. 🟠 Top 6 | 23 wins required (maybe even 24)

➖… pic.twitter.com/AydtWfK9BW — Figurei8ht (@Figurei8ht) January 10, 2026

Να σημειωθεί πως, το μοντέλο πρόβλεψης υπολογίζει:

Την φετινή επίδοση των ομάδων: Net Rating (Offense – Defense) + home/away split

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague

Τις επιδόσεις των ομάδων τις προηγούμενες δύο σεζόν