Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό

Ο Άλφα Ντιαλό αποτελεί έναν από τους κορυφαίους φόργουορντ στη Euroleague, η εξέλιξη του όλα αυτά τα χρόνια στη Μονακό είναι τεράστια και δεδομένα υπάρχουν όλα τα… μάτια πάνω του από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η Μονακό βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση με τις πληρωμές και τα χρέη σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο και τα σενάρια για αποχωρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει στην ομάδα του Πριγκιπάτου, με τον Αμερικανό φόργουορντ να είναι ένα από τα ονόματα που απασχολεί περισσότερο.

Αν ο Ντιαλό αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Μονακό, με την οποία δεσμεύεται τουλάχιστον μέχρι το 2028, τότε θα επικρατήσει… πανζουρλισμός με τις μισές και βάλε ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ασχοληθούν με την περίπτωση του.

Οι πράσινοι μάλιστα είχαν τον παίκτη πριν μερικά χρόνια, αλλά προτίμησαν να τον παραχωρήσουν στη Μονακό, ενώ ο Ολυμπιακός σίγουρα ασχολείται με παίκτες όπως ο Ντιαλό που είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους two-way φόργουορντ της διοργάνωσης, με έμφαση στην άμυνα και την ενέργεια, που μπορεί να παίξει από το «2» έως το «4».

Αξίζει να σημειωθεί πως τα σενάρια δίνουν και παίρνουν με τη Μονακό και το μέλλον όλων των παικτών λόγω των οικονομικών προβλημάτων και ο Ντιαλό, σύμφωνα με όσα λένε και στην Ιταλία είναι η πιο «καυτή» περίπτωση. Αν στη Μονακό δεν βγει άκρη μέσα στο επόμενο δίμηνο, τότε θεωρείται βέβαια ότι ο Ντιαλό θα «σπάσει» το συμβόλαιο του και θα ψάξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Όσον αφορά το συμβόλαιο του ο Ντιαλό έχει κλειστό τριετές, το οποίο έχει υπογράψει πέρσι και έχει ισχύ μέχρι το 2028, με 2.000.000 ετησίως, όμως η «δικλείδα» των χρεών και του γεγονότος ότι δεν έχει πληρωθεί μπορεί να του εξασφαλίσει το να μείνει ελεύθερος.

Ο Άλφα Ντιαλό είναι η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού

Στο πρόσωπο του Άλφα Ντιαλό και όχι σε εκείνα των Μάικ Τζέιμς, Νίκολα Μίροτιτς ή Μάθιου Στραζέλ βλέπει την πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση από το ρόστερ της Μονακό για τη θερινή αγορά ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του, τονίζοντας πως «για μένα, το πιο ενδιαφέρον όνομα στο ρόστερ της Μονακό για την καλοκαιρινή μεταγραφική αγορά είναι ο Άλφα Ντιαλό». Μάλιστα, δεν περιορίστηκε σε μια απλή αναφορά, αλλά αποθέωσε συνολικά το προφίλ του παίκτη, χαρακτηρίζοντάς τον ουσιαστικά ιδανική επιλογή για ομάδα κορυφής της EuroLeague.

«Ένας ολοκληρωμένος παίκτης και στις δύο πλευρές του παρκέ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μάτζι, για να προσθέσει: «Αν είναι διαθέσιμος, μην τον υπογράψεις απλώς αμέσως. Υπόγραψέ τον νωρίτερα παρά αργότερα».

Η συγκεκριμένη ατάκα δείχνει ξεκάθαρα το πόσο ψηλά εκτιμά ο Ιταλός τον Ντιαλό, τον οποίο ουσιαστικά παρουσιάζει ως παίκτη έτοιμο για κάθε διεκδικητή της EuroLeague.

Από εκεί και πέρα, ήδη μια ομάδα έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να κυνηγήσει τον Αμερικανό φόργουορντ το καλοκαίρι και αυτή δεν είναι άλλη από την Φενέρμπαχτσε, όμως σίγουρα θα γίνει… χαμός με την περίπτωση του Ντιαλό.