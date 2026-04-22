Επίσημη επίσκεψη του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, επικεφαλής δημοτικής αντιπροσωπίας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπροσωπώντας την Ιερή Πόλη σε μια αποστολή με ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή προβολή του Μεσολογγίου και του επετειακού έτους 2026.

Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, η αναχώρηση του Δημάρχου δεν προκάλεσε μόνο επίσημες ανταποκρίσεις, αλλά συνοδεύτηκε από πλήθος μηνυμάτων στήριξης και ευχών από πολίτες, φορείς και φίλους της πόλης, επιβεβαιώνοντας το κοινό αίσθημα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης για το έργο της Δημοτικής Αρχής.

Στο επίκεντρο της ελληνικής ομογένειας

Το ταξίδι αυτό τοποθετεί την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και την επέτειο των 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο (1826–2026) στο επίκεντρο της ελληνικής ομογένειας και της διεθνούς κοινότητας, ενισχύοντας την προβολή της ιστορίας, των αξιών και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στις ΗΠΑ, η αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει σε σειρά επαφών και εκδηλώσεων με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την ελληνική ομογένεια, τη διεύρυνση της διασπορικής συμμετοχής στις επετειακές εκδηλώσεις και τη διεθνή ανάδειξη των δράσεων που συνοδεύουν το επετειακό έτος.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν σημαντικές επαφές με θεσμικούς εκπροσώπους όπως η συμμετοχή σε πανομογενειακές συγκεντρώσεις και η παρουσία στη Μεγάλη Παρέλαση στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, για την 25η Μαρτίου. Οι φετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στη Διακοσιοστή Επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Η επίσκεψη εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό εξωστρέφειας του Δήμου για το επετειακό έτος 2026 και αποσκοπεί στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και της παρουσίας της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στο εξωτερικό.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου