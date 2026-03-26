Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου

Ο Λευκός Οίκος παρουσία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, παρέθεσε απόψε την καθιερωμένη τελετή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφού ευχήθηκε στην ομιλία του «χαρούμενη ημέρα Ανεξαρτησίας» ανέφερε πως «οφείλουμε στους Έλληνες τόσα πολλά» . «Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, ανέφερε προς τον Πρόεδρο Τραμπ πως «κάνετε την τεράστια τιμή προς την ελληνική κοινότητα αναγνωρίζοντας την 25η Μαρτίου. Αυτή η τιμή δένει Ελλάδα και ΗΠΑ σε μια στρατηγική συμμαχία με αμοιβαίο σεβασμό και πηγαίνει σε θέματα συνεργασίας, ενέργειας και στρατηγικής».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες να ξανανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ένα ζήτημα το οποίο συζήτησε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Επίσης τον ευχαρίστησε και για την υποστήριξή του στο κυπριακό ζήτημα.

«Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ και βεβαίως δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω αυτή την εκδήλωση για τίποτε», είπε αρχικά ο Τραμπ, που προσέθεσε: «Είμαι γοητευμένος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευσεβείς. Με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, ο οποίος είναι ένας σεβασμιότατος ιερωμένος. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μου και δεν θα το έχανα με τίποτε. Είναι μια χαρούμενη ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας».

Μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Όταν πριν από διακόσια πενήντα χρόνια η Αμερική Διακήρυξε την ανεξαρτησία της και οι Έλληνες έκαναν το ίδιο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία βρέθηκαν στη συνέχεια σε ένα μέρος που λεγόταν Αμερική. Από τότε οι ΗΠΑ και η Ελληνική Δημοκρατία βρέθηκαν δίπλα δίπλα ως δύο έθνη τα οποία καθοδήγησαν την δυτική κουλτούρα».

«Οφείλουμε στους Έλληνες τόσα πολλά. Και βεβαίως οι Αμερικανοί μαθαίνουν ακόμη για τη φιλοσοφία του Σωκράτη, του Αριστοτέλη, για τη γενναιότητα των Σπαρτιατών. Ο Αριστοτέλης βεβαίως υπήρξε ο πρώτος επιστήμονας, βεβαίως στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας».

«Από την πρώτη λοιπόν παρουσία μου στη Νέα Υόρκη, έχω δηλώσει ευθαρσώς την αγάπη που τρέφω για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική. Οι Έλληνες έχουν κάτι το τόσο ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει τίποτε σαν το ελληνικό πνεύμα».

«Εικοσιπέντε χρόνια πριν από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, γνωρίζετε ότι υπήρχε η ελληνική Εκκλησία για πάνω από 150 χρόνια, η οποία καταστράφηκε. Όμως χάρη στην ελληνική κοινότητα η εκκλησία ανοικοδομήθηκε μεγαλύτερη και ωραιότερη από ότι ήταν και πριν. Και βεβαίως το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευασθεί ο Παρθενώνας».

«Και βεβαίως η Αμερική γιορτάζει την εικοστή 250η επέτειο της. Έχουμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Έχουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χωρίς όμως την Αθήνα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τίποτε από όλα όσα έχουμε σήμερα. Σήμερα πραγματικά γιορτάζουμε τη φιλία μας με την Ελλάδα και τη συνεργασία μας με τους Ελληνοαμερικανούς που θέλουν να ξανακάνουν την Αμερική μεγάλη ξανά».

