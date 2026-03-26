Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε ότι ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, θα βρεθεί αντιμέτωπος και «με άλλες δίκες» στο μέλλον. Ο Μαδούρο έχει προγραμματιστεί σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη εν όψει της δίκη του.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που του έχουν ήδη απαγγείλει Αμερικανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του «για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει τους κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μαδούρο ήταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει η κατηγορία των εισαγγελεών της Νέας Υόρκης, και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διέφθειρε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους κέρδος.

Η δήλωση Τραμπ

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε. Θα υπάρξουν και άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τις νέες κατηγορίες σε βάρος του Μαδούρο.

Ο Νικολάς Μαδούρο, που κρατείται στη φυλακή της Νέας Υόρκης μετά τη θεαματική σύλληψή του από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ λένε ότι προστάτευε ένα μεγάλο δίκτυο διακινητών, συνεργαζόμενοι κυρίως με αντάρτες και καρτέλ που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές οργανώσεις» από την Ουάσιγκτον.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία αφορά διαδικαστικά θέματα, πριν από τη διεξαγωγή της δίκης.