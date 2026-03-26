Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 20:36
Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 21:03

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε ότι ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, θα βρεθεί αντιμέτωπος και «με άλλες δίκες» στο μέλλον. Ο Μαδούρο έχει προγραμματιστεί σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη εν όψει της δίκη του.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που του έχουν ήδη απαγγείλει Αμερικανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του «για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει τους κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μαδούρο ήταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει η κατηγορία των εισαγγελεών της Νέας Υόρκης, και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διέφθειρε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους κέρδος.

Η δήλωση Τραμπ

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε. Θα υπάρξουν και άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τις νέες κατηγορίες σε βάρος του Μαδούρο.

Ο Νικολάς Μαδούρο, που κρατείται στη φυλακή της Νέας Υόρκης μετά τη θεαματική σύλληψή του από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ λένε ότι προστάτευε ένα μεγάλο δίκτυο διακινητών, συνεργαζόμενοι κυρίως με αντάρτες και καρτέλ που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές οργανώσεις» από την Ουάσιγκτον.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία αφορά διαδικαστικά θέματα, πριν από τη διεξαγωγή της δίκης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά θετικά κατάφερε και έκλεισε η αγορά

Κι όμως η τύχη είναι θέμα νοοτροπίας

Κι όμως η τύχη είναι θέμα νοοτροπίας

Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
The Economist 26.03.26

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Μέση Ανατολή 26.03.26

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ – «Το Ιράν με εκλιπαρεί για συμφωνία, δεν ξέρω αν θέλουμε τώρα», λέει ο Τραμπ
27η μέρα πολέμου 26.03.26 Upd: 20:38

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη «εκλιπαρεί» για μια συμφωνία αλλά φοβάται να το παραδεχτεί - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ και απαντά επίσημα στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του
Ελλάδα 26.03.26

Για τη διαδρομή που ακολούθησαν από τις Συκιές μέχρι την Καλαμαριά και τη γνωριμία του Κλεομένη με τον καθ'ομολογία δράστη μίλησε ο 19χρονος στην απολογία του.

Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου – Ποια παιχνίδια θα χάσει
Μπάσκετ 26.03.26

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα
Τελικός Κυπέλλου 26.03.26

Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Παναθηναϊκός: Τα δύο «πρέπει» του Μπενίτεθ στα Play Off
Super League 26.03.26

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

