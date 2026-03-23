Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Μεσολογγίου και προσθέτει:

«Η επιστροφή του εμβληματικού έργου στον τόπο που συνδέεται άρρηκτα με το ιστορικό του περιεχόμενο αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την πόλη, ενισχύοντας τη συλλογική μνήμη και αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία της Εξόδου.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τοποθέτηση του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλο, ο οποίος απευθυνόμενος συμβολικά στον ίδιο τον πίνακα, τον καλωσόρισε στον τόπο όπου πραγματικά ανήκει. Με λόγο άμεσο και ανθρώπινο, μίλησε για την επιστροφή όχι απλώς ενός έργου τέχνης, αλλά ενός κομματιού της ψυχής του Μεσολογγίου, τονίζοντας πως η πόλη αναγνωρίζει στο έργο αυτό τη δική της ιστορία, τις θυσίες και την ταυτότητά της.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής «Δ. Σολωμός», η οποία αποτέλεσε ουσιαστικό καλλιτεχνικό επίλογο της βραδιάς. Το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στο φιλελληνικό κίνημα και ανέδειξε, μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες μουσικές, τις χώρες που στάθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων κατά τον Αγώνα για την ανεξαρτησία».

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Μεσολογγίου