Οι Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο: Μεγάλο συνέδριο στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου

Τα Νέα της Αγοράς 19 Μαρτίου 2026, 12:52

Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Μαρτίου στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Με αφορμή τη διακοσιοστή επέτειο από την Ηρωική Έξοδο (1826–2026), ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και η ΠΟΕΣΥ συνδιοργανώνουν το συνέδριο με τίτλο «Οι Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ), της μεγαλύτερης οργάνωσης δημοσιογράφων παγκοσμίως, που εκπροσωπεί περισσότερους από 600.000 επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης σε 187 ενώσεις και οργανισμούς σε πάνω από 140 χώρες, και πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του ρόλου των δημοσιογράφων σε πολεμικές συγκρούσεις, από την εποχή των «Ελληνικών Χρονικών» του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ έως σήμερα, καθώς και η καταγραφή των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πολεμική δημοσιογραφία.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν σημαντικοί εκπρόσωποι της διεθνούς δημοσιογραφικής κοινότητας. Μεταξύ αυτών, η πρόεδρος της IFJ Dominique Pradalié, ο γενικός γραμματέας Anthony Bellanger, ο ταμίας Jim Boumelha και η Rafaelle Lorusso, εκπρόσωπος της Ιταλικής Ένωσης Δημοσιογράφων.

Τη συμβουλευτική και οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποτελούν οι Μαρία Αντωνιάδου, Σωτήρης Τριανταφύλλου, Γιώργος Ελενόπουλος, Νικόλας Βαφειάδης και Νίκος Παναγιώτου.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα τιμηθούν Έλληνες δημοσιογράφοι που έχουν καλύψει πολεμικές συγκρούσεις. Οι τιμητικές διακρίσεις φέρουν τη μορφή του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ και την εμβληματική ρήση των «Ελληνικών Χρονικών»: «Η δημοσίευση είναι ψυχή της δικαιοσύνης».

Παράλληλα, δημοσιογράφοι που βρίσκονται σε ενεργές εστίες συγκρούσεων, όπως στο Ισραήλ, τον Λίβανο και στα σύνορα με την Τουρκία,  θα συμμετάσχουν διαδικτυακά, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους και καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της πολεμικής δημοσιογραφίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί επίσης προβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Τράπεζες
Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση
Βρυξέλλες 19.03.26

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
Euroleague 19.03.26

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Βρυξέλλες 19.03.26

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

