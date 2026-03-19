Οι Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο: Μεγάλο συνέδριο στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου

Με αφορμή τη διακοσιοστή επέτειο από την Ηρωική Έξοδο (1826–2026), ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και η ΠΟΕΣΥ συνδιοργανώνουν το συνέδριο με τίτλο «Οι Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ), της μεγαλύτερης οργάνωσης δημοσιογράφων παγκοσμίως, που εκπροσωπεί περισσότερους από 600.000 επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης σε 187 ενώσεις και οργανισμούς σε πάνω από 140 χώρες, και πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του ρόλου των δημοσιογράφων σε πολεμικές συγκρούσεις, από την εποχή των «Ελληνικών Χρονικών» του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ έως σήμερα, καθώς και η καταγραφή των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πολεμική δημοσιογραφία.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν σημαντικοί εκπρόσωποι της διεθνούς δημοσιογραφικής κοινότητας. Μεταξύ αυτών, η πρόεδρος της IFJ Dominique Pradalié, ο γενικός γραμματέας Anthony Bellanger, ο ταμίας Jim Boumelha και η Rafaelle Lorusso, εκπρόσωπος της Ιταλικής Ένωσης Δημοσιογράφων.

Τη συμβουλευτική και οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποτελούν οι Μαρία Αντωνιάδου, Σωτήρης Τριανταφύλλου, Γιώργος Ελενόπουλος, Νικόλας Βαφειάδης και Νίκος Παναγιώτου.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα τιμηθούν Έλληνες δημοσιογράφοι που έχουν καλύψει πολεμικές συγκρούσεις. Οι τιμητικές διακρίσεις φέρουν τη μορφή του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ και την εμβληματική ρήση των «Ελληνικών Χρονικών»: «Η δημοσίευση είναι ψυχή της δικαιοσύνης».

Παράλληλα, δημοσιογράφοι που βρίσκονται σε ενεργές εστίες συγκρούσεων, όπως στο Ισραήλ, τον Λίβανο και στα σύνορα με την Τουρκία, θα συμμετάσχουν διαδικτυακά, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους και καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της πολεμικής δημοσιογραφίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί επίσης προβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου.