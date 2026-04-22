Δημήτρης Μαρωνίτης: Το πέλαγος της κακογραφίας μας
Ιστορικό Αρχείο 22 Απριλίου 2026, 11:04

Δημήτρης Μαρωνίτης: Το πέλαγος της κακογραφίας μας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Πρόσφατα ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, γνωστός συνταγματολόγος, Δημήτρης Τσάτσος εισήγαγε διά του «Βήματος της Κυριακής» στη δημοσιογραφική γλώσσα τον νεολογισμό «χυδαιογράφημα». Υποθέτω ως αναλογικό σχηματισμό προς το πάλαι ποτέ ένδοξο ευθυμογράφημα, αλλά και προς το σημασιολογικώς συγγενέστερο λιβελογράφημα, τη γραμματολογική υποστήριξη του οποίου ανέλαβα κάποτε προσωπικώς από τη στήλη αυτή, αλλά κινδύνεψα για την απερισκεψία μου να καταδικαστώ. Ομολογώ πως ο νεολογισμός είναι ευρηματικός, ενδέχεται όμως και αυτός να αντιστοιχεί σε πανάρχαιη πρακτική, αν δεν αποδειχθεί κιόλας κοντινός με το παλαιοντολογικό βραχογράφημα.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 9.4.1995, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Όπως κι αν έχει το πράγμα, ο Δημήτρης Τσάτσος ανέλαβε να περιγράψει και να ορίσει το χυδαιογράφημα ως εκφυλιστικό και άκρως επικίνδυνο σύνδρομο της σύγχρονης δημόσιας ζωής μας, τη μέρα μάλιστα που ο, πανεπιστημιακός επίσης, Νίκος Μουζέλης καυτηρίαζε την ίδια δημόσια πληγή με ανάλογη ορολογία σε παρεμβατικό του κείμενο δημοσιευμένο στις «Νέες Εποχές». Η διπλή ωστόσο, προφανώς θαρραλέα και ωφέλιμη, καταγγελία παρέμεινε μάλλον ατελής και μετέωρη, στον βαθμό τουλάχιστον που δεν τεκμηριώθηκε με ονομαστικά παραδείγματα. Έτσι φοβούμαι ότι οι διάσπαρτοι, όπως ισχυρίζονται οι δύο αρθρογράφοι, στον Τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χυδαιογράφοι θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι· εξαιρώντας καθένας τον εαυτό του από την ανώνυμη κατηγορία, κοιτάζοντας να βρει τους ενόχους γύρω του.

Το ίδιο εξάλλου συμβαίνει και με τις περισσότερες άλλες κατηγορούμενες κατηγορίες των λεγομένων δημοσίων λειτουργών. Λ.χ. με τους ιπτάμενους καθηγητές πανεπιστημίου, τους οποίους κατήγγειλε και από τους οποίους εξαιρέθηκε μόνος του σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη ο Ουμπέρτο Έκο — ο διάσημος επισκέπτης μας που ανακηρύχθηκε και επίτιμος διδάκτωρ από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για να μην αναφερθώ σε αστιγμάτιστους φαιδρολογούντες λαϊκιστές της πολιτικής μας, οι οποίοι, ανενόχλητοι, κοντεύουν να γίνουν, αν δεν έγιναν κιόλας, παραδείγματα δημόσιας ντομπροσύνης. Θα επιμείνω όμως σε κάποιους διακεκριμένους λογάδες και γραφιάδες, που σκορπούν λόγους και κείμενα στην έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία, πιστεύοντας πως προσφέρουν υποδείγματα ανατρεπτικής σοφίας.


Γιατί εξαιτίας τους κυκλοφορεί και τείνει να καθιερωθεί στον τόπο μας ένας τύπος γραφής, που προτείνω να ονομαστεί «κακογράφημα». Ο νεολογισμός μου (για να μην παρεξηγηθώ) δεν παραπέμπει στην κατά κόρον καταγγελλόμενη αγλωσσία και κακογλωσσία νεαρών ομιλητών — αναπηρία που συνήθως αποδίδεται στην αστόχαστη, όπως πιστεύουν πολλοί, απόφαση της μεταδικτατορικής πολιτείας να στερήσει τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης από την αρχαία και λόγια ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για άλλου είδους κακογραφία, επί της ουσίας τη φορά αυτή, που ανεξέλεγκτοι την ασκούν σπουδαίοι και σπουδαιοφανείς συνεργάτες του Τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, παίζοντας τον ρόλο του διανοουμένου. Για να μην είναι παντελώς ατεκμηρίωτη η προτεινόμενη αυτή υπόθεση περί σοβαροφανούς κακογραφήματος, έπονται κάποια ενδεικτικά ερωτήματα που επιτρέπουν ίσως την πρωτοβάθμια διάγνωσή του.

Υπάρχουν ή όχι κάποια κριτήρια που ορίζουν ποια κείμενα ανταποκρίνονται πράγματι στο δημόσιο ενδιαφέρον (εντάσσονται επομένως στον δημοσιογραφικό λόγο) και ποια συστήνουν άνοστες αυτοβιογραφικές ομφαλοσκοπήσεις; Υπάρχει ή όχι κάποιο όριο αναγνωστικής αλλά και ακροαματικής αντοχής για την, πολύσημη υποτίθεται, ασάφεια, με την οποία υπονομεύεται τάχα η κοινότοπη και μονοσήμαντη δημοσιογραφική γλώσσα; Τι ποσοστό μεταφορών μπορεί τελικώς να υποφέρει ένα «εφήμερο» κείμενο, όταν μάλιστα οι συσσωρευόμενες μεταφορές ελέγχονται καταφανώς αλλοπρόσαλλες;


Ο κατάλογος των ερωτήσεων θα μπορούσε να μακρύνει, για να φανεί το εύρος και το βάθος της περισπούδαστης κακογραφίας. Αλλά και εδώ η διάγνωση του κακογραφήματος παραμένει αμήχανη, εφόσον δεν δίνονται, από ευγένεια ή ατολμία, ονομαστικά παραδείγματα. Εκτός κι αν βρεθούν σύντομα οι αγενείς εκείνοι τολμηροί που θα συντάξουν επιτέλους αποτρεπτικές οδηγίες προς τους ναυτιλλομένους στο πέλαγος της κακογραφίας μας. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος να κατηγορηθούν ότι κατολίσθησαν στον κατήφορο του χυδαιογραφήματος. Γι’ αυτό καλύτερα: βράστα κι άστα.

*Κείμενο του Δημήτρη Μαρωνίτη, που έφερε τον τίτλο «Κακογράφημα» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 9 Απριλίου 1995.

Ο θεσσαλονικιός Δημήτρης Μαρωνίτης, διαπρεπής φιλόλογος, μεταφραστής, κριτικός και διανοούμενος, γεννήθηκε στις 22 Απριλίου 1929 και απεβίωσε στις 12 Ιουλίου 2016.


Χαρισματικός δάσκαλος και δεινός ερμηνευτής τόσο της αρχαίας όσο και της νέας ελληνικής γραμματείας, ο Μαρωνίτης σφράγισε με το έργο του την εποχή του. Ως εμβριθής μελετητής της ελληνικής γλώσσας και στοχαστής, ως συστηματικός μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων, ως κριτικός έργων νεοελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και ως ακάματος αρθρογράφος, ο Μαρωνίτης κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των ελληνικών γραμμάτων.

Οι παρεμβάσεις του σε θέματα της γλώσσας, της λογοτεχνίας αλλά και του ελληνικού δημόσιου βίου υπήρξαν πάντα καίριες και κατά κανόνα αιχμηρές.

Ο Δημήτρης Μαρωνίτης, ευρέως γνωστός ως Δ. Ν. Μαρωνίτης, μετέφρασε τα ομηρικά έπη και έγραψε βιβλία, μονογραφίες και άρθρα για τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Ηρόδοτο, τον Σοφοκλή κ.ά.


Παράλληλα δημοσίευσε μελετήματα και κριτικά κείμενα για μείζονες νεοέλληνες λογοτέχνες (Σολωμό, Καβάφη, Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο, Σαχτούρη, Σινόπουλο, Εγγονόπουλο, Πατρίκιο, Αναγνωστάκη, Αλεξάνδρου, Χειμωνά κ.ά.).

Ο πολυγραφότατος Μαρωνίτης, εκλεκτός συνεργάτης της εφημερίδας «Το Βήμα» επί σαράντα πέντε ολόκληρα έτη (1971-2016), τιμήθηκε το 1981 με το Α’ Κρατικό Βραβείο Κριτικής – Δοκιμίου για το έργο του «Όροι του λυρισμού στον Οδυσσέα Ελύτη» και το 2003 με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος για την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα και στον πολιτισμό.

Ενεργειακή κρίση: Λίγο πριν ξεσπάσει η τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία 

Ενεργειακή κρίση: Λίγο πριν ξεσπάσει η τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία 

Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ

Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στις ΗΠΑ - Πώς την κατέβασαν

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό

Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ηγουμενίτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση οχημάτων στην εθνική οδό
Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση οχημάτων στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας - Καρτερίου

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο

Μητσοτάκης: Αντιμέτωπος με σκάνδαλα και δημοσκοπική κατρακύλα ανακοινώνει μέτρα οικονομικής στήριξης
Αντιμέτωπος με σκάνδαλα και δημοκοπική κατρακύλα ο Μητσοτάκης - Στις 12:30 ανακοινώνει μέτρα στήριξης

Την ώρα που το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται σήμερα στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μητσοτάκης επιχειρεί αλλαγή κλίματος με επιδόματα

Αντιπολιτευτικά πυρά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Τίποτα δεν θα είχαμε μάθει αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας»
Αντιπολιτευτικά πυρά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Τίποτα δεν θα είχαμε μάθει αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης -εν όψει και της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- εξαπολύουν βολές κατά της κυβέρνησης. Θα ψηφίσει υπέρ των άρσεων ο υφυπουργός Κώστας Γκιουλέκας

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις

Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Πλήγμα στον Τραμπ εν όψει midterms - Η Βιρτζίνια αλλάζει τον εκλογικό χάρτη δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
