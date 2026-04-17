Επίκαιρα έρχεται με τον θάνατο του Καβάφη η μελέτη του Αλεξανδρινού λογοτέχνου κ. Τίμου Μαλάνου. Μια μελέτη 182 σελίδων με τον τίτλο «Ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης – Ο άνθρωπος και το έργο του».

Χρόνια πολλά ήτο φίλος του και θαυμαστής του. Ένας από τους κυριωτέρους προπαγανδιστάς του καβαφικού έργου. Έπειτα χωρίστηκε για πάντα κι’ έγινε προφορικά ο κατήγορός του. Στους λογοτεχνικούς κύκλους της Αλεξανδρείας ήταν γνωστό ότι έγραφε από το 1919 μια μελέτη πλατειά για τον άνθρωπο και τον ποιητή. Κι’ εξεδόθη τώρα με χρονολογία, στο τέλος των σελίδων, 1927-1932.





«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 14.6.1933, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η μελέτη του κ. Μαλάνου είνε ένα είδος πνευματικής ανατομίας του ανθρώπου και του ποιητή, της όλης ιστορίας του, με ανυψώσεις και καταπτώσεις αξιοπαρατήρητες και αξιομελέτητες κι’ εκεί ακόμα που υπάρχει ολοφάνερα η προκατάληψις και κάποια διάθεσις λιβελλογραφική.

Ο κ. Μαλάνος τα παρακολουθεί όλα, τα βλέπει, τα εξετάζει, τα κρίνει, ζωή και ποίησι, με το πνευματικό του μικροσκόπιο, δεν αφήνει λεπτομέρεια αξέταστη με τον δικό του τρόπο, με την δική του δύναμι και αδυναμία, τα στολίζει για να καταλήξη στα συμπεράσματά του, πότε λογικά και πότε αυθαίρετα.

Αναζητάει νάμπη στην «άβυσσο» της ψυχής και κρίνει περισσότερο σαν… εισαγγελέας παρά σαν άνθρωπος, αναζητάει να κρίνη φαινόμενα που μονάχα η φύσις μπορούσε ν’ αποκριθή και να δώση απαντήσεις.

Παίρνει την ζωή και το έργο του απ’ όλες τις πλευρές και αγωνίζεται να ρίξη φως εκεί όπου υπάρχει η αμφιβολία, το ανεξήγητο και το μυστήριο, δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά ενός ξεχωριστού πνευματικού φαινομένου. Αγωνίζεται να του γελοιογραφήση την αδυναμία, το πάθος, κάθε ενέργεια για την προφύλαξι και την προστασία του ποιητικού του έργου. Και όμως η όλη αγωνιώδης προσπάθεια και προφύλαξις του Καβάφη, που πολλές φορές έχει χαρακτήρα τραγικό, υπήρξε μια από τις πνευματικές του αρετές, μια από τις αυτοθυσίες του, αδιάκοπη πνευματική ιερουργία. Αυτό ιδιαίτερα τον ανυψώνει, γιατί το ποιητικό του έργο το έκαμε σκοπό της ζωής του, άγιο των αγίων του.





«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 2.2.1984, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο συγγραφεύς της μελέτης του καβαφικού έργου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ταλέντο του ήτο να γίνη ιστορικός. Στην σελίδα 134 και στο κεφάλαιο «Η ιστορία» το γράφει αδίστακτα. Έβαλε «στην ποίησι που γράφει, την ιστορία που δεν έγραψε». Βέβαια, από κάποια αφορμή, από κάποια αιτία και έμπνευσι, από κάποια χαρά και πόνο, από κάποιο εσώτερο δικό του, θα ξεκινήση ο δημιουργός. Και λάθος του δεν είνε αν την ιστορία την έκαμε ποίησι, αν την ζωή θαυμαστή τέχνη.

Αυτό δα ούτε ο κ. Μαλάνος το αρνιέται με όλη την εχθρική —αυτόχρημα (σ.σ. εντελώς, καθ’ ολοκληρίαν, πραγματικά)— διάθεσι που είνε σκορπισμένη σε αρκετές σελίδες της μελέτης του. «Και όμως», γράφει στη σελίδα 148, «και με τα κοινότερα που κράτησε και με όλη την πεζή του λιτότητα, κατώρθωσε συχνότατα το θαύμα. Τεχνίτης μεγάλης υπομονής ο Καβάφης, ζύγισε την αξία που μπορούσαν να πάρουν και ταυτοχρόνως να δώσουν μερικοί εξαίσιοι στίχοι τοποθετημένοι ανάμεσα σε άλλους φοβερά πεζούς».

Και παρακάτω: «Ξεκινώντας από μια τέτοιαν αντίληψι, έβαλε μέσα στην πεζή φρασεολογία των ποιημάτων του μερικούς σπάνιους σε λεκτική ωμορφιά και αποταμίευσι εγκεφαλικής συγκινήσεως στίχους, πολλές φορές μάλιστα έναν και μόνο, που ξεχωρίζουν τόσο πολύ από τους άλλους, που θα έλεγε κανείς ότι τους έγραψε χωρίς να το θέλη. Οι στίχοι αυτοί που είνε ευρήματα του τεχνίτη, με το να συγκεντρώνουν τόση λεκτική ωμορφιά, τόση καλλιέπεια, απλώνουν το ακτινοβόλημά τους και σε όλη την άλλη πρόζα την οποία σώζουν, ενώ αυτή, με τη σειρά της, συντελεί στο να μπουν σε ανάγλυφο».





«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 9.11.1963, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Μου φαίνεται ότι είνε τολμηρό, αν όχι και εχθρικό, να λέη κανείς ότι έγραψε ο Καβάφης στίχους «χωρίς να το θέλη». Ο θαυμασμός του κ. Μαλάνου φθάνει απότομα στην άρνησι με κάποια διάθεσι πνευματικής συκοφαντίας.

Ένα άλλο σημείο που είνε γραμμένο με προσωπική προκατάληψι είνε στο κεφάλαιο «Η καλλιτεχνική σημασία του φόβου στην ποίησι του Καβάφη». Προς το τέλος γράφει: «Πάντως εκείνο που αντιλαμβανόμαστε είνε ότι το έργο αυτό, προς το παρόν, είνε —κ’ ίσως θα μείνη τέτοιο για πάντα— ένα από τα έργα εκείνα που περισσότερο τα συζητούν παρά τ’ απολαμβάνουν».

Και όμως παρά την γνώμη του κ. Μαλάνου και τα δύο συμβαίνουν. Και το συζητούν και το απολαμβάνουν. Το δεύτερο μάλιστα περισσότερο. Ως τόσο η μελέτη του είνε πολύτιμη για τα στοιχεία που περιέχει, για μερικές λεπτομέρειες της ποιητικής δημιουργίας του Καβάφη.

*Βιβλιοκριτικό σημείωμα του δημοσιογράφου, συγγραφέα και θεατρικού κριτικού Μιχαήλ Ροδά (1884-1948), που έφερε τον τίτλο «Ο ποιητής Καβάφης» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» την Τετάρτη 14 Ιουνίου 1933.





Ο Μιχαήλ Ροδάς

Ο Τίμος (Τιμολέων) Μαλάνος (1897-1984), συγγραφέας της μελέτης που πραγματεύεται ανωτέρω ο Ροδάς (εκδόσεις Γκοβόστη, 1933), υπήρξε ποιητής, πεζογράφος και λογοτεχνικός κριτικός (εκπόνησε, μάλιστα, σειρά μελετών για το έργο του Καβάφη). Γεννήθηκε στον Πειραιά, αλλά έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.





Ο Τίμος Μαλάνος

Ο Κωνσταντίνος (Kωστής) Πέτρου Φωτιάδης Kαβάφης, τέκνο Κωνσταντινουπολιτών (ο πατέρας του, Πέτρος – Iωάννης Kαβάφης, ήταν μεγαλέμπορος με ελληνική αλλά και βρετανική υπηκοότητα) και απόγονος διαπρεπών Φαναριωτών, γεννήθηκε στην Aλεξάνδρεια της Aιγύπτου στις 17 Απριλίου 1863 (η 29η Απριλίου, που αναφέρεται στις σχετικές πηγές ως ημερομηνία γεννήσεώς του, επικράτησε αφότου τέθηκε σε ισχύ το νέο ημερολόγιο).

Με οικογενειακές ρίζες που απλώνονταν από την Πόλη έως την Aλεξάνδρεια και από την Tραπεζούντα έως το Λονδίνο, ο εξ απαλών ονύχων κοσμοπολίτης Κωνσταντίνος, ο βενιαμίν μιας πολυμελούς οικογένειας, εγκαταστάθηκε μαζί με τη μητέρα του, Χαρίκλεια Γεωργάκη Φωτιάδη, και τα αδέλφια του στη Βρετανία το 1872, μετά το θάνατο του πατέρα του.





Το 1877 η Xαρίκλεια Γεωργάκη Φωτιάδη και τα μικρότερα παιδιά της (μεταξύ αυτών, ο Κωνσταντίνος, σε ηλικία 14 ετών) επέστρεψαν στην Aλεξάνδρεια.

Κατά τη δεύτερη παραμονή του στην Αλεξάνδρεια ο Κωνσταντίνος φοίτησε στο εμποροπρακτικό λύκειο «Eρμής» και άρχισε, στα δεκαοκτώ του, να συντάσσει ένα ιστορικό λεξικό.

Πριν συμπληρωθούν πέντε χρόνια, το 1882, η οικογένεια Καβάφη αναγκάστηκε να καταφύγει εσπευσμένα στην Κωνσταντινούπολη (εκεί βρισκόταν η οικία του πατέρα της Χαρίκλειας Γεωργάκη Φωτιάδη) εξαιτίας των ταραχών που ξέσπασαν ύστερα από ένα εθνικιστικό στρατιωτικό κίνημα.

Ο επακολουθήσας βομβαρδισμός της Αλεξάνδρειας από το Βρετανικό Στόλο είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του σπιτιού και όλων των υπαρχόντων της οικογένειας του Κωνσταντίνου, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων και των χειρογράφων του ιδίου.





Στην Πόλη ο δεκαεννιάχρονος Kωνσταντίνος συνάντησε όχι μόνο τους πολυπληθείς συγγενείς του αλλά και τη Bασιλεύουσα των θρύλων.

Εκεί άρχισε να ερευνά την καταγωγή του και τον εαυτό του στο πλαίσιο του ευρύτερου ελληνισμού, εκεί άρχισε να γράφει ποιήματα και άρθρα, εκεί —σύμφωνα με μια μαρτυρία— είχε και την πρώτη του ερωτική επαφή με άτομο του ιδίου φύλου.

Όταν επέστρεψε οριστικά (τον Οκτώβριο του 1885) μαζί με τη μητέρα του στην Αλεξάνδρεια, αφού προηγήθηκε η καταβολή της αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρείας για την κατεστραμμένη οικία της οικογένειας, ο Κωνσταντίνος αντίκρισε ερείπια.

Έχοντας εγκαταλείψει τα αρχικά σχέδιά του για καριέρα πολιτικού ή δημοσιογράφου, και αφού αποποιήθηκε τη βρετανική υπηκοότητα (κράτησε μόνο την ελληνική), ο Καβάφης προσελήφθη (το 1892) ως έκτακτος υπάλληλος στο αιγυπτιακό υπουργείο Δημοσίων Έργων, θέση που —παρά το προσωρινόν του χαρακτήρα της— κατάφερε να διατηρήσει με τη μεθοδικότητα και την ευσυνειδησία του επί τρεις ολόκληρες δεκαετίες.

Η εργασία αυτή, σε συνδυασμό με τη δραστηριοποίησή του στο χρηματομεσιτικό τομέα της Αλεξάνδρειας και τη συμμετοχή του σε τυχερά παιχνίδια, του επέτρεψε να ζήσει με σχετική άνεση έως το τέλος του βίου του.





Παράλληλα, ο Καβάφης άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα και πεζά.

Το πρώτο του δημοσίευμα ήταν το άρθρο «Tο κοράλλιον υπό μυθολογικήν έποψιν» στην εφημερίδα «Kωνσταντινούπολις», στις 3 Iανουαρίου 1886, ενώ στις 27 Μαρτίου του ιδίου έτους δημοσίευσε το πρώτο του ποίημα με τίτλο «Βακχικόν» στο περιοδικό «Έσπερος» της Λιψίας.

Ο Καβάφης, που σπανίως εγκατέλειπε την αγαπημένη του Αλεξάνδρεια (ταξίδεψε μόνο πέντε φορές στο εξωτερικό και περιοριζόταν σε εκδρομές και σύντομα ταξίδια αναψυχής στην Αίγυπτο), έμεινε πρώτη φορά μόνος, χωρίς τη μητέρα του (είχε αποβιώσει το 1899) και τα αδέλφια του Παύλο και Ιωάννη – Κωνσταντίνο, με τα οποία είχε συγκατοικήσει επί μακρόν, μόλις το 1908, σε ηλικία 45 ετών.

Έκτοτε η ζωή του άλλαξε ριζικά, καθώς ελάττωσε σταδιακά τις κοσμικές εμφανίσεις του και αφοσιώθηκε στην ποίηση.

Έχοντας βρει πλέον τη δική του ποιητική φωνή, και όντας βέβαιος για την αξία της, ο Καβάφης φρόντιζε να ζει προσεκτικά, ώστε να μη δίνει αφορμές με τα του προσωπικού βίου του τόσο στην αλεξανδρινή κοινωνία όσο και στο αθηναϊκό κατεστημένο, το οποίο είχε διαβλέψει από νωρίς την απειλή που συνιστούσε ο ιδιόρρυθμος αυτός ομογενής για την ποιητική τάξη πραγμάτων στην Eλλάδα.





«ΤΟ ΒΗΜΑ», 2.3.2003, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Καβάφης, που αποτέλεσε το αντίπαλον δέος του Κωστή Παλαμά, τιμήθηκε για την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα από την ελληνική πολιτεία, η οποία του απένειμε το 1926 το Aργυρό Παράσημο του Tάγματος του Φοίνικος.

Όμως, το 1932 ο Καβάφης άρχισε να αισθάνεται ενοχλήσεις στο λάρυγγα.

Οι γιατροί στην Aλεξάνδρεια διέγνωσαν καρκίνο, και το ταξίδι του ποιητή (αυτό δήλωνε ο ίδιος ως επάγγελμά του) στην Αθήνα για θεραπεία απέβη δυστυχώς επί ματαίω.

Ο Καβάφης επέστρεψε στη γενέτειρά του έχοντας στερηθεί την ομιλία συνεπεία τραχειοτομίας, και εκεί απεβίωσε λίγους μήνες αργότερα, τα ξημερώματα της 29ης Απριλίου 1933 (σε ηλικία ακριβώς 70 ετών), στο ελληνικό νοσοκομείο που βρισκόταν κοντά στο σπίτι του.





Σε ό,τι αφορά το καθαυτό ποιητικό έργο του με την ομολογουμένως διεθνή απήχηση, ο Καβάφης κατέλιπε μεν ένα τακτοποιημένο αρχείο (τμήματά του αξιοποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν από πολλούς ερευνητές), αλλά ακολούθησε μια καινοφανή εκδοτική πρακτική.

Δεν εξέδωσε ποτέ τα ποιήματά του σε μορφή βιβλίου ή συλλογής (αν και είχε δεχτεί προτάσεις για την έκδοσή τους και στα ελληνικά και στα αγγλικά), καθώς προτιμούσε να τα δημοσιεύει σε εφημερίδες, περιοδικά και ημερολόγια, ή και να τα τυπώνει ιδιωτικώς σε μονόφυλλα – οι αυτοσχέδιες συλλογές που σχηματίζονταν από αυτά χαρίζονταν ακολούθως στους ενδιαφερομένους.





Έτσι, η πρώτη συγκροτημένη συλλογή με τα 154 αναγνωρισμένα ποιήματα του Καβάφη κυκλοφόρησε σε βιβλίο στην Αλεξάνδρεια μετά το θάνατο του μεγάλου ποιητή.

Αυτή ακριβώς η συλλογή κυκλοφόρησε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1948, από τις εκδόσεις «Ίκαρος».

Από τον ίδιον εκδοτικό οίκο κυκλοφόρησε το 1963 η προσιτή δίτομη «λαϊκή» έκδοση των ποιημάτων του Καβάφη (με φιλολογική επιμέλεια και σχολιασμό του Γ. Π. Σαββίδη), με την οποία ο μέγας Αλεξανδρινός καθιερώθηκε οριστικά στη συνείδηση του ελλαδικού κοινού.