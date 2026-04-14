14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: Νηφάλια κρίση και βαθιά πίστη
Ιστορικό Αρχείο 14 Απριλίου 2026, 13:04

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: Νηφάλια κρίση και βαθιά πίστη

Λεπτότητα τρόπων, σεμνότητα εκφράσεως και ευγένεια ψυχής

Εις την Βυτίναν ετελέσθησαν χθες τα αποκαλυπτήρια της προτομής του μεγάλου Έλληνος ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου. Η προτομή έχει στηθή έμπροσθεν της πατρικής οικίας του ιστορικού δωρηθείσα μερίμνη του συλλόγου τών εν Αθήναις Βυτιναίων και τού εν Αμερική Βυτιναίου Τρύφωνος Βάλου. Την κυβέρνησιν αντιπροσώπευσεν ο υπουργός της Δικαιοσύνης κ. Ταμπακόπουλος, το Πανεπιστήμιον ο κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Οικονόμου (σ.σ. ο αρχαιολόγος, πανεπιστημιακός δάσκαλος στο ΕΚΠΑ και ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Γεώργιος Π. Οικονόμος, 1883-1951) και ο κ. Δασκαλάκης (σ.σ. ο καθηγητής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ Απόστολος Δασκαλάκης, 1903-1982), όστις και εξεφώνησε τον πανηγυρικόν.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 2.10.1939, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο κ. Οικονόμου (σ.σ. το ορθόν, όπως επισημαίνουμε και ανωτέρω, ήταν Οικονόμος), καταθέτων στέφανον εκ μέρους της Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου, προσεφώνησεν ως εξής:

«Η Ακαδημία και η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών προσέρχονται ευλαβείς προ της λιθίνης μορφής του Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου, την οποίαν υπερήφανος ανίδρυσεν η πατρίς του, και μετά θαυμασμού καταθέτουσι τον δάφνινον στέφανον ως σύμβολον της επιστημονικής του πεντάθλου (σ.σ. σε όλα τα πεδία, σε όλους τους τομείς) νίκης και της βαθείας πάντοτε αναγνωρίσεως και ευγνωμοσύνης ολοκλήρου του έθνους. Η Ακαδημία των Αθηνών ως εθνικόν καθίδρυμα αποβλέπει μετά στοργής και σεβασμού εξαιρέτου προς τους πνευματικούς του έθνους ηγέτας πάσης περιόδου και τιμώσα αυτούς κατ’ αξίαν προβάλλει τον πολύτιμον τούτον πνευματικόν και ηθικόν θησαυρόν προς επίρρωσιν και ανύψωσιν του έθνους εις επίπεδα αντάξια της μεγάλης αυτού ιστορίας. Η Φιλοσοφική Σχολή του πρώτου Πανεπιστημίου της Ελλάδος είνε υπερήφανος, διότι περιέλαβεν επί μακρόν εις τους κόλπους της τον μέγαν Βυτιναίον και υπήρξεν η επίζηλος παλαίστρα της μεγάλης του δόξης.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 2.10.1939, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Πολλοί μεγάλοι εκόσμησαν την Φιλοσοφικήν Σχολήν των Αθηνών και εσφυρηλάτησαν επί μίαν ολόκληρον εκατονταετίαν σημαντικώτατον μέρος του πνευματικού οικοδομήματος του έθνους, αλλ’ ολίγοι ηυτύχησαν ν’ ασκήσουν την βαθείαν επίδρασιν την οποίαν ήσκησεν ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος εις ολόκληρον την χώραν και πέραν των στενών τότε ορίων ταύτης και εις ομοφύλους και εις ετεροφύλους. Το μέγα τούτο κατόρθωμα δεν οφείλεται μόνον εις την τετράγωνον αυτού διάνοιαν, αλλά και εις την όλην αυτού θαυμαστήν προσωπικότητα, την οποίαν είχε συγκροτήση η φύσις διά λεπτότητος τρόπων, σεμνότητος εκφράσεως και ευγενείας ψυχής. Ο νους του Παπαρρηγόπουλου υπήρξε κατ’ εξοχήν ισόρροπος και θετικός, απηλλαγμένος παντός κενολόγου ενθουσιασμού και αργοσχόλου ρητορείας, βαθύτατα εθνικόφρων και ακλονήτως πιστεύων εις την ενότητα και την αδιάσπαστον συνέχειαν της ιστορίας του ελληνικού λαού ως ενιαίας εθνότητος, η οποία, παρά τας τρικυμίας και τους κλυδωνισμούς και τας πτώσεις, εζωογονήθη και πάλιν διά της εθνικής επαναστάσεως του 1821 και εξακολουθεί εν συνεχεί προόδω την ιστορικήν αυτής δράσιν.


Ο Γεώργιος Π. Οικονόμος

Εις την μεγαλεπήβολον ταύτην ιστορικήν σύλληψιν, την οποίαν ο Παπαρρηγόπουλος εξέφρασε πολύ πριν εκτελέση αυτήν, οφείλεται η κατόπιν επελθούσα θαυμαστή πεντάτομος Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (1865-1874), το αιώνιον τούτο μνημείον της νέας ελληνικής ιστορικής σκέψεως. Εις την ιδέαν του Παπαρρηγοπούλου περί της αδιασπάστου συνεχείας του Ελληνισμού, απότοκον της βαθείας αυτού ιστορικής επιγνώσεως, οφείλεται η νικηφόρος απόσπασις της Βυζαντινής Ιστορίας εκ της Ρωμαϊκής συνεχείας και η εδραία αυτού ενθρόνισις εντός της Ελληνικής ιστορίας. Εντός δε τίνος περιβάλλοντος εκινούντο τότε εν τω ευρυτέρω επιστημονικώ κύκλω αι περί της Ιστορίας των Βυζαντινών αντιλήψεις δεικνύει το γεγονός ότι, ότε ο Αλφρέδος Rambaud (σ.σ. ο γάλλος ιστορικός Alfred Nicolas Rambaud, 1842-1905), κορυφαίος ιστορικός των μεσαιωνικών χρόνων, εδημοσίευσε τω 1870 τον Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον υπό τον τίτλον «Η Ελληνική Αυτοκρατορία κατά τον 10ον αιώνα» (L’Empire grec au Xe siècle), το πράγμα εθεωρήθη «νεωτερισμός και σχεδόν τόλμημα», ότι ευρέθη επιφανής ιστορικός ίνα ασχοληθή περί το καταφρονούμενον και ως ανατολικόν Ρωμαϊκόν κράτος θεωρούμενον Βυζάντιον, παρά την πολύ πρότερον προηγηθείσαν διά του Du Cange (σ.σ. ο γάλλος λόγιος και ιστορικός Charles Du Fresne Du Cange, 1610-1688) αναλαμπήν του 17ου αιώνος, ότε ηξιώθη προσοχής τινος εν Γαλλία το «ανατολικόν Ρωμαϊκόν» Βυζάντιον.


Ανάλογος ήτο η θέσις της Βυζαντινής Ιστορίας εν τη ευρυτέρα επιστημονική αντιλήψει και άλλων χωρών. Ήκουσε δε και παρ’ Ελλήνων αντιρρήσεις ο Παπαρρηγόπουλος διά την άτοπον, ως έλεγον, έξαρσιν της ιστορικής ταύτης περιόδου του έθνους, αλλ’ απεστόμωσε ταύτας μετ’ ολυμπίας ηρεμίας και ασφαλείας, η οποία διεπίστου την βαθείαν γνώσιν του θέματος και σαφή επίγνωσιν του εγχειρήματος. Προϊόν της νηφαλίου κρίσεως και της βαθείας πίστεως του Παπαρρηγοπούλου επί την δύναμιν και την ζωτικότητα του ελληνικού λαού είνε και η πραγματεία αυτού περί του σλαυϊκού εποικισμού της Πελοποννήσου, διά της οποίας έδειξεν ότι τα ανιστόρητα συμπεράσματα του Fallmereyer (σ.σ. ο διάσημος τυρολέζος λόγιος και ιστορικός Jakob Philipp Fallmerayer, 1790-1861) ουδέν έχουσι στήριγμα εκ των πραγμάτων, ότι δε τουναντίον ουχί μόνον δεν απερροφήθη η ελληνική φυλή υπό των επιδραμόντων ξένων (των οποίων δεν ηρνήθη, όπως άλλοι, την έλευσιν), αλλ’ απερρόφησε και αφωμοίωσεν αυτούς διά της ακαταμαχήτου αυτής ζωτικότητος. Κυριώτατον δε τούτου τεκμήριον η ακατάβλητος ελληνική γλώσσα. Τίνα κολοσσιαίαν επίδρασιν ήσκησεν εις την εξέλιξιν της νέας ελληνικής επιστήμης η ιδέα της ενότητος της ελληνικής φυλής διά των αιώνων δεικνύει η γένεσις και ανάπτυξις των παρ’ ημίν σπουδών της τε γλώσσης και της λαογραφίας των μεταγενεστέρων ιστορικών περιόδων και της συγχρόνου Ελλάδος, διά των οποίων έτι μάλλον εξήρθη και ησφαλίσθη η αδιάσπαστος συνέχεια της εθνικής ιστορίας εν τη ευρυτάτη αυτής εννοία, ήτοι ως της ιστορίας της δράσεως, της διανοήσεως και του βίου καθ’ όλου και πολιτισμού των Ελλήνων.


Ιδού διατί εξαιρέτως τιμάται και γεραίρεται (σ.σ. δοξάζεται, τυγχάνει σεβασμού) το μέγα έργον του Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου ως περιφανούς διδασκάλου και οδηγού πνευματικού του έθνους ουχί μόνον ως προς την διαρρεύσασαν ιστορίαν αυτού, αλλά και ως προς την μέλλουσαν ανάπτυξιν του πολιτισμού αυτού επί εθνικής βάσεως. Ιδού διατί η Ακαδημία μετά θαυμασμού στεφανώνει την αΐδιον (σ.σ. αθάνατη) μορφήν, η δε Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στεφανούσα και αυτή το μνημείον εκδηλώνει την βαθείαν της ευγνωμοσύνην και υπερηφάνειαν διά την εν αυτή ένδοξον εκείνου καθηγεσίαν. Ιδού διατί είνε υπερήφανος η γραφική Βυτίνα και γενικώτερον η Γορτυνία διά τον καίπερ μακράν γεννηθέντα γνησιώτατον αυτής γόνον. Ιδού διατί σύμπασα η Ελλάς διά πανελληνίου εράνου οφείλει να ανεγείρη ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου, όστις αποτελεί το ακατάλυτον σύμβολον της αιωνοβίου ελληνικής ιστορίας».

Κατά την τελετήν παρέστησαν αι στρατιωτικαί και αι πολιτικαί αρχαί Τριπόλεως.

*Άρθρο που έφερε τον τίτλο «Τα αποκαλυπτήρια της προτομής Παπαρρηγοπούλου» και είχε δημοσιευτεί στο οπισθόφυλλο της εφημερίδας «Ελεύθερον Βήμα» τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 1939.

Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1815 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 14 Απριλίου 1891.


Πηγή: ΕΛΙΑ

Ο Παπαρρηγόπουλος, που θεωρείται η σημαντικότερη μορφή της νεοελληνικής ιστοριογραφίας, υπήρξε εκείνος που θεμελίωσε αφενός την ιστορία ως επιστήμη στη νεότερη Ελλάδα και αφετέρου την ενότητα του ελληνισμού μέσα στο χρόνο.

Η κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου προέρχεται από το διαδικτυακό τόπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βυτίνας (vivliothiki-vitinas.gr).

Τουρισμός
Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

googlenews

Vita.gr
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Πολιτική
Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

Νίκος Δήμου: Ο πραγματικός ήρωας είναι τραγική μορφή
Το απάνθρωπο χρέος 23.03.26

Νίκος Δήμου: Ποιος είναι ήρωας

Όσο άμετρο είναι να υπερβάλλουμε και να μεγαλοποιούμε, άλλο τόσο είναι να εξευτελίζουμε και να ισοπεδώνουμε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Σύνταξη
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ'όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Σύνταξη
Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Ελλάδα 14.04.26

Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία - Αρνείται τις κατηγορίες

Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Σύνταξη
Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Champions League 14.04.26

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρά Φάμελλου σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη - «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

