Ιδανικός πολιτικός ήταν για τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ ο στρατηγός Πλαστήρας, τη φωτογραφία του οποίου είχε πάντοτε πάνω από το γραφείο του στον πάνω όροφο της αρχιεπισκοπικής κατοικίας —ιδιοκτησίας Μονής Πεντέλης—, στο Παλαιό Ψυχικό. Ήθελε την Εκκλησία πέραν από κομματισμούς. Γι’ αυτό συνήθιζε να λέει: «Η Εκκλησία ούτε πολιτεύεται ούτε αντιπολιτεύεται». Είχε μια μεγάλη καρδιά, που χωρούσε όλους, ακόμη και εκείνους που τον είχαν πικράνει. Είχε και ανοιχτό μυαλό, που έβλεπε μακριά. Είχε ευσέβεια, δεν ήταν ευσεβιστής, ούτε υποκριτής. Έλεγε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη.





«ΤΑ ΝΕΑ», 11.4.1998, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το πορτρέτο αυτό το γράφω τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 10 Απριλίου (σ.σ. του έτους 1998). Μόλις έχω γυρίσει από το Λαϊκό. Για τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, με τον οποίο υπήρξα συνεργάτης από το 1977 και Σύμβουλος και Εκπρόσωπός του από το 1982, που απεβίωσε ο προκάτοχός μου Χρήστος Θεοδωρόπουλος (με δική του επιλογή), θα γράψω εκτενέστερα. Του οφείλω ένα βιβλίο, το οφείλω και στην Εκκλησία και στον τόπο μας. Τώρα θέλω να κλείσω με τούτη τη μαρτυρία.





Είχαμε πάει στην Καρδίτσα για τις γιορτές προς τιμήν και εις μνήμην του Πλαστήρα. Ήταν μαζί και ο αείμνηστος νομικός σύμβουλος της Εκκλησίας Γιώργος Λιλαίος. Μας πήγε στο σπίτι του στο Αρτεσιανό, λίγο έξω από την Καρδίτσα, και μας έφτιαξε ο ίδιος ελληνικό καφέ. Και μετά μας πήγε προς την Πύλη, για να μας κάνει το τραπέζι. Παράγγελνε επί αρκετήν ώρα και ποιος να τα ’τρωγε όλα εκείνα τα εδέσματα. Έμειναν τα πιο πολλά. Κάποια στιγμή σηκώθηκε να πληρώσει, αλλά το ζευγάρι που είχε το κέντρο στάθηκε αδύνατον να πάρει χρήματα. «Μακαριώτατε, ήλθατε στον τόπο σας και περιμένετε να πάρουμε χρήματα; Εδώ είναι όλα δικά σας. Εσείς είσθε το καμάρι μας…»

*Απόσπασμα από κείμενο του Ιωάννη Χατζηφώτη, που έφερε τον τίτλο «Σταμάτησε μια μεγάλη καρδιά…» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» το Σάββατο 11 Απριλίου 1998, την επομένη της εκδημίας του Μακαριστού Σεραφείμ (κατά κόσμον Βησσαρίωνος Τίκα).

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρός Σεραφείμ, προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1974 έως το 1998, γεννήθηκε στο Αρτεσιανό Καρδίτσας το 1913 και εκοιμήθη στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 1998.





«ΤΑ ΝΕΑ», 14.4.1998, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο τότε εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Ιωάννης Χατζηφώτης (1944-2006), αλεξανδρινής καταγωγής, ήταν φιλόλογος – ερευνητής με πολύπλευρο συγγραφικό έργο και βαθιά γνώση των εκκλησιαστικών θεμάτων.





Ο Ιωάννης Χατζηφώτης