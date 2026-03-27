Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημοσθένης Βουτυράς: Πιστός στον εαυτό του
Stories 27 Μαρτίου 2026, 14:06

Δημοσθένης Βουτυράς: Πιστός στον εαυτό του

Ο σαρκαστής του κοινωνικού ψεύδους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
A
A
Vita.gr
5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Spotlight

Στις 27 Μαρτίου 1958, ύστερα από μακρά και οδυνηρή ασθένεια, έφυγε από τη ζωή ο Δημοσθένης Βουτυράς, αξιόλογος πέραν πάσης αμφιβολίας λογοτέχνης του περασμένου αιώνα.


Εξόχως παραγωγικός διηγηματογράφος, ο γεννημένος το 1872 Βουτυράς είχε τιμηθεί με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών, καθώς και με το Αριστείο του Δήμου Πειραιά.


Διηγήματά του είχαν μεταφραστεί και δημοσιευτεί σε ξένες ανθολογίες και περιοδικά, ενώ πολλά άρθρα ξένων ελληνιστών ήταν αφιερωμένα στο έργο του.

Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και θεατρικός κριτικός Μιχαήλ Ροδάς (1884-1948) είχε αφιερώσει στον Δημοσθένη Βουτυρά ένα από τα αναρίθμητα άρθρα του, δημοσιευμένο στο φύλλο του «Ελευθέρου Βήματος» που είχε κυκλοφορήσει την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 1932.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 13.1.1932, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αφορμή για τη σύνταξη τού εν λόγω κειμένου είχε σταθεί η πρόσφατη κυκλοφορία ενός βιβλίου του Βουτυρά, της συλλογής διηγημάτων υπό το γενικό τίτλο «Η όρνιθα ξύνοντας το μάτι της…» (εκδόσεις Δημητράκου).

Ιδού όσα είχε γράψει ο Ροδάς για το συγγραφικό έργο του Βουτυρά:


Το νέο βιβλίο του Δημοσθένη Βουτυρά δεν διαφέρει από τα προηγούμενά του στην τεχνοτροπία, στην σχολή του, ας πούμε, στην παράδοσί του. Νέα ρεύματα και νέες φιλοσοφικές τάσεις δεν τον συγκινούν, γιατί απλούστατα έχει ανέκαθεν τους δικούς του κόσμους, την δική του πνευματική αλήθεια. Από τον «Λαγκά» ως την «Επανάστασι των ζώων» και ως το τελευταίο του βιβλίο με τον ανωτέρω τίτλο (σ.σ. «Η όρνιθα ξύνοντας το μάτι της…»), ο Δημοσθένης Βουτυράς παραμένει πιστός στον εαυτό του. Επαναστάτης και ανθρωπιστής αυθόρμητος, πηγαίος, χωρίς εξωτερικές επιδράσεις.

Είνε ο διηγηματογράφος των ταπεινών ανθρώπων με την ζωηρή ψυχή, με τους πόνους και την μιζέρια, ο επαναστάτης και σαρκαστής του κοινωνικού ψεύδους. Ρεαλιστής και μεταφυσικός πολλές φορές, αναζητάει αδιάκοπα την αλήθεια και την ωμορφιά του κόσμου και μέσα στα αδιάκοπα όνειρά του βρίσκει κάποια ανακούφισι, κάποια απολύτρωσι ψυχική.


Η όρνιθα ξύνοντας το μάτι της τόβγαλε, φυσικά, και η όρνιθα είνε αυτός ο κόσμος με τις άπειρες εφευρέσεις του, θλίψεις και καταστροφές του. Από τον κόσμο που περιγράφει ο ήρωάς του «τίποτε δεν υπήρχε πια άλλο από νερό. Κρότοι όμως μεγάλοι, τρομεροί έσειαν, έσειαν τον πλανήτη, τον τάραζαν. Η γη ξαναζυμωνόταν για να φτιαχτή αλλοιώτικη, με βουνά ψηλά, ωκεανούς και να βγάλη πάλι πάνω της με σωρεία άλλων ζώων και το πιο παράδοξο ζώον, που λέγεται άνθρωπος…»

Ένα νέο κατακλυσμό αποζητάει ο συγγραφεύς και ένα νέο ζώο-άνθρωπο για μια νέα ζωή που δεν μπορεί κανείς να ξέρη αν θα είνε καλλίτερη ή χειρότερη από την σημερινή, την ξεθωριασμένη, την ναυαγισμένη. Στο νέο βιβλίο του Δημοσθένη Βουτυρά, που έχει το γενικό τίτλο «Η όρνιθα ξύνοντας το μάτι της…», υπάρχουν τρία ακόμα διηγήματα, «Σ’ ένα ακρογιάλι», «Μικρή ιστορία», «Και επί γης ειρήνη».


Ο Βουτυράς διά χειρός Κόντογλου

Το «Σ’ ένα ακρογιάλι» είνε περισσότερο ξαπλωμένο και θα μπορούσε ν’ αποτελέση ιδιαίτερο βιβλίο. Μια ιστορία ερωτική με τραγικό περιεχόμενο, στο τέλος, η αιώνια ιστορία του πικραμένου ναύτη όχι μονάχα στη θάλασσα αλλά και στην ξηρά, που βρίσκει απολύτρωσι με την αυτοθυσία και την αυτοκαταστροφή του. Το διήγημα αυτό έχει μια δραματική έξαρσι στο τέλος, που επί τέλους ανακουφίζει τον αναγνώστη. Γιατί η όλη σύνθεσίς του, η κάθε λεπτομέρειά του, αδυναμία ιδιαίτερη του συγγραφέα, είνε κουραστική και πληκτική, σχεδόν αφόρητη.

Γοργή, ζωηρή, ανταξία του συγγραφέα είνε η «Μικρή ιστορία», μια δραματική ερωτική σύνθεσις με πάντα αδικημένο το παιδί του λαού, με το αιώνιο ψέμμα της γυναίκας. Η «Μικρή ιστορία» είνε αληθινά μια πνευματική δημιουργία ανάμεσα στο νέο έργο του Δημοσθένη Βουτυρά, ψυχολογημένη και άρτια απ’ την αρχή ως το τέλος.


Το τελευταίο διήγημα του νέου βιβλίου είνε το «Και επί γης ειρήνη», με τον Χριστό κατεβασμένο στον κόσμο για να κυττάξη τα στραβοπατήματα και τα καμώματα των ανθρώπων του και το αλληλοφάγωμά των. Στο δρόμο του παρουσιάζεται ο Ιούδας και του περιγράφει τις ακολασίες και τις σφαγές των ανθρώπων, κάθε τι που σκοτεινιάζει το φως της αληθείας του. Και στο τέλος «ο Χριστός, σκυθρωπός, σκυθρωπός σαν την άγρια νύχτα, τη σιωπηλή, τη φουσκωμένη όμως για τρικυμία, για μπόρα, άκουγε. Είχε καταλάβη όμως ποιος του μιλούσε, ποιος ήταν αντικρύ του.

— Ο Εωσφόρος.

— Ναι, εγώ είμαι, του απάντησε αυτός κ’ έδειξε και τη μορφή του και το σώμα του.

Ο Εωσφόρος που είχε το βάθος του κόσμου και ο Χριστός την επιφάνεια…»


Ο Μιχαήλ Ροδάς

Το τελευταίο διήγημά του «Και επί γης ειρήνη» με όλη την απλότητα έχει μια θεία φιλοσοφική έξαρσι κι’ ένα σαρκασμό για τα τριγύρω μας ανθρώπινα, μια αλήθεια που μοιάζει σαν μαστίγωμα, αλήθεια που δεν έχει ανάγκη από ρουκέτες δημοκοπικές για να ξαπλώση το φως και την αγιωσύνη της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Κόσμος
Ιράν: Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί σκληρά

Ιράν: Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί σκληρά

inWellness
inTown
Stories
Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Επόμενο Επίπεδο 26.03.26

Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία των ΗΠΑ

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πένθος 26.03.26

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέο βιβλίο 25.03.26

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων - Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πείνα, φόβος» 24.03.26

Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za'anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραγικό 24.03.26

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, πέθανε η ηθοποιός Βαλερί Περίν που γνωρίσαμε όλοι ως το κορίτσι του Λεξ Λούθορ στις κλασικές ταινίες του Superman, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόσμος 27.03.26

Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης

Τα νέα μέτρα προκύπτουν από τα ευρήματα έκθεσης που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση στην Βρετανία, η οποία υπογραμμίζει ότι οι ειδικοί πιστεύουν πως «η παρατεταμένη παραμονή μπροστά σε οθόνες μπορεί να βλάψει βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες» των παιδιών

Σύνταξη
Υποκλοπές 27.03.26

Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»

Τις «αποκαλυπτικές» δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο MEGA, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως ομολόγησε ότι παρέχει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου»

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. για την είσοδο στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών. «Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν», είπε

Σύνταξη
Επιστολή 27.03.26

Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός στην επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Opinion 27.03.26

Υποκλοπές: Εκ(ν)τροπή

Η κυβέρνηση, που περίμενε την καθαρογραμμένη απόφαση, δεν μπορεί πλέον να επικαλείται το πόρισμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει ξεπεράσει η ίδια η πραγματικότητα

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Fizz 27.03.26

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της - Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά εκκλησίας με τον αγαπημένο της Γιάννη Καραβασάνη. «Θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Πόσοι είναι οι νεκροί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Σε Ιράν και Λίβανο το μεγαλύτερο τίμημα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ιράν και ο Λίβανος έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών,. Τα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σύνταξη
Euroleague 27.03.26

Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς

Η Αρμάνι Μιλάνο έκλεισε τον Ντέβον Χολ με ένα «χρυσό» τριετές deal και πάει για τον μεγάλο στόχο της στο «4» που δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς – Τι ισχύει με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού…

Σύνταξη
Ο κλοιός στενεύει 27.03.26

Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες – ρίχνοντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου στο χάος – και δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές τέλος.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”

Η Betsson παρουσιάζει το τέταρτο επεισόδιο της σειράς "Betsson Stories" με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς, έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής επιτυχημένης πορείας του Ηρακλή

Σύνταξη
Europa League 27.03.26

Τριπλό πρόστιμο από την UEFA στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για τα ματς με την Βικτόρια Πλζεν και το πρώτο με την Μπέτις – Οι παραβάσεις και τα ποσά που θα παρακρατηθούν

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τι συνέβη 27.03.26

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά - «Με φλέρταραν και με κόρταραν»

Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακίνητα 27.03.26

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Απόρρητο