Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σταντάλ: Ένας επικούρειος και σκεπτικιστής γραφομανής
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στις 23 Μαρτίου 1842 απεβίωσε στο Παρίσι ο περίφημος μυθιστοριογράφος Σταντάλ (Stendhal), ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γαλλικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα.

Ο Σταντάλ (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ανρί Μπέιλ), ο οποίος είχε γεννηθεί στην Γκρενόμπλ στις 23 Ιανουαρίου 1783, συνέγραψε μεταξύ άλλων τα μυθιστορήματα Το κόκκινο και το μαύρο (1830) και Το μοναστήρι της Πάρμας (1839), που συγκαταλέγονται στα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 30.1.1933, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το εν γένει συγγραφικό έργο του Σταντάλ, με τις βαθιές ψυχολογικές αναλύσεις του και τις πολυσχιδείς όψεις του, έγινε ποικιλοτρόπως δεκτό από ομοτέχνους και κριτικούς: γνώρισε την απόρριψη, την περιορισμένη απήχηση, αλλά και την ανάδειξή του σε αγαπημένο θέμα διαφόρων στοχαστών και κινημάτων, και μάλιστα εκ διαμέτρου αντίθετων.


Στο φύλλο του «Βήματος» που είχε κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου 1983, δύο αιώνες μετά τη γέννηση του μεγίστου των γάλλων μυθιστοριογράφων, υπήρχε ένα άρθρο αφιερωμένο στον Σταντάλ.


Ο André Fermigier

Επρόκειτο για αναδημοσίευση (κατ’ αποκλειστικότητα) κειμένου της Le Monde, το οποίο είχε συντάξει ο André Fermigier (1923-1988), πολυσχιδής προσωπικότητα των γραμμάτων (πανεπιστημιακός, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ιστορικός και κριτικός τέχνης).


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 20.11.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο εν λόγω κείμενο διαβάζουμε τα εξής:


«Ένα σαλόνι με καμιά δεκαριά καλεσμένους, όπου όλες οι γυναίκες είχαν εραστές κι όπου συζητά κανείς ευχάριστα πίνοντας ένα ελαφρό ποντς λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είναι για μένα το καλύτερο μέρος του κόσμου», έλεγε ο Σταντάλ.

Ο συγγραφέας του «Κόκκινου και του Μαύρου» και του «Μοναστηριού της Πάρμας» ήταν ένας επικούρειος και σκεπτικιστής γραφομανής. Ήταν όμως κι ένας άνθρωπος που ταξίδεψε, πολέμησε, εξορίστηκε και γνώρισε την Ευρώπη της εποχής του όσο κανένας άλλος.


Η Ευρώπη αυτή, που ο Σταντάλ την αλώνισε από τη μια της άκρη ως την άλλη, είναι το θέμα μιας έκθεσης που οργανώθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη της Γαλλίας με την ευκαιρία των 200 χρόνων από τη γέννηση του συγγραφέα στην Γκρενόμπλ. Μια πόλη που ο Σταντάλ την απεχθανόταν και που η θύμησή της τού «προκαλούσε ανακατωσούρα στο στομάχι». Η έκθεση αποδεικνύει και πάλι ότι οι συγγραφείς είναι πιο αδικημένοι από τους ζωγράφους όταν πρόκειται για εορτασμούς επετείων. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να δοθεί η εικόνα των σαλονιών του 19ου αιώνα μέσα από τους ζωγραφικούς πίνακες της εποχής. Οι ελάχιστοι όμως πίνακες που έφθασαν στο Παρίσι από την Αυστρία και την Ιταλία δεν αρκούν για να δώσουν ούτε τον εξαιρετικό χαρακτήρα της ζωής του Σταντάλ ούτε την εποποιία της εποχής του.

Το 1801 ο Σταντάλ παράτησε το Πολυτεχνείο του Παρισιού και κατατάχθηκε στον ιταλικό στρατό. Σαν στρατιωτικός πήγε στη Γερμανία, στην Αυστρία, πήρε μέρος στις εκστρατείες της Ρωσίας και της Σαξωνίας και «έπεσε μαζί με τον Ναπολέοντα» τον Απρίλη του 1814. Αρχίζει τότε το «κυνήγι της ευτυχίας», που τον παρασύρει στο Μιλάνο, στη Ρώμη, στη Νάπολη, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Λονδίνο. Στην Ιταλία γίνεται φανατικός της όπερας και στη Γαλλία «τουρίστας» που ενδιαφέρεται για τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική. Ενδιαφέρεται πραγματικά για την πολεοδομία και εξετάζει με ενδιαφέρον τα μνημεία της πατρίδας του από τα μενίρ του Ντολ μέχρι τις εκκλησίες της Ρουένης, αυτής της «Αθήνας των Γότθων».


Έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στο στρατό και έχοντας ταξιδέψει πολύ, ο Σταντάλ έγινε εκ των πραγμάτων και ιστορικός. Παντού γίνεται πόλεμος στις αρχές του περασμένου αιώνα (σ.σ. του 19ου αιώνα). Όμως οι εθνικές διαμάχες δεν είναι ακόμη τόσο έντονες όσο θα γίνουν μετά το 1850. Γύρω στο 1800 δεν υπάρχει μορφωμένος άνθρωπος που να μη μιλάει, εκτός από γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά και να μην είναι άλλοτε πολύ κι άλλοτε λίγο επηρεασμένος από το κοσμοπολίτικο πνεύμα του Διαφωτισμού. Ο Σταντάλ αισθανόταν «όπου γη εκεί πατρίς» και οι φίλοι του βρίσκονταν σ’ όλες τις χώρες. Ο Αλφιέρι (σ.σ. ιταλός δραματουργός και ποιητής, 1749-1803), ο Κανόβα (σ.σ. ιταλός γλύπτης, 1757-1822) και ο Ναπολέων είναι γι’ αυτόν οι μεγαλύτεροι άντρες της εποχής του. Τοποθετεί τον Σαίξπηρ πάνω απ’ όλους, σέβεται τον Γκαίτε, απεχθάνεται τον Σατωμπριάν, γράφει μια «Ζωή του Ροσσίνι» και ενθουσιάζεται όταν συναντά στη Σκάλα του Μιλάνου τον λόρδο Βύρωνα, «μια ουράνια φυσιογνωμία», «ένα μεγαλοφυές ομορφόπαιδο», «τον πρώτο ποιητή της Αγγλίας και ίσως του κόσμου».


Καλύτερό του έργο ο Σταντάλ θεωρούσε το σχεδόν αυτοβιογραφικό «Ανρύ Μπρυλάρ». Στο κεφάλαιο 23 του θαυμάσιου αυτού βιβλίου υπάρχει η φράση του συγγραφέα: «Κι εγώ βάζω ένα λαχείο σε μια λοταρία που ένας είναι ο μεγάλος της λαχνός: να διαβάζομαι το 1935» (σ.σ. η προαναφερθείσα ανολοκλήρωτη αυτοβιογραφία του Σταντάλ είχε αρχίσει να γράφεται το 1835).


Ο Σταντάλ κέρδισε το λαχνό. Και ήταν μεγαλύτερος απ’ ό,τι φανταζόταν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

inWellness
inTown
Stories
Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Νύχτα 22.03.26

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

Μετανάστευση 22.03.26

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

The Bohemians 21.03.26

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Ευγνωμοσύνη 20.03.26

Οι Γερμανοί και Έλληνες αντιστασιακοί και οι φοιτητές του τον λάτρευαν. Ο Χάμπερμας θα του χρωστούσε ευγνωμοσύνη για πάντα. Η Γερμανία τον ξέχασε και η Ελλάδα απλά δεν τον γνωρίζει.

«Για πλάκα» 19.03.26

Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Απόφαση ζωής 19.03.26

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Stories 18.03.26

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

«Πυραμίδα» 17.03.26

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

The Good Life 17.03.26

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε ο κορυφαίος πρεσβευτής της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό και καθιέρωσε τις γεύσεις της πατρίδας στα μενού της ελίτ ανά τον κόσμο

inStream - Ροή Ειδήσεων
Focus Bari 23.03.26

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Sci-fi baby 23.03.26

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Μέση Ανατολή 23.03.26

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Ελλάδα 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Ελλάδα 23.03.26

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Μπάσκετ 23.03.26

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Ιστορική στιγμή 23.03.26

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Κόσμος 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικαιρότητα 23.03.26

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Euroleague 23.03.26

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο