Ιωάννης Μακρυγιάννης: Συγγραφή διά της σπάθης και ουχί διά της γραφίδος
Stories 24 Μαρτίου 2026, 16:26

Ιωάννης Μακρυγιάννης: Συγγραφή διά της σπάθης και ουχί διά της γραφίδος

Διηνεκής αγών εν τε πολέμω και εν ειρήνη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Vita.gr
Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

Spotlight

Το όνομα του Μακρυγιάννη επικαλείται ο Παπανούτσος στο —προ ολίγου δημοσιευθέν— επετειακό άρθρο του για την 25η Μαρτίου, πριν από μισόν και πλέον αιώνα.

«Όταν λέγονται τα λάθη μας, τότε κάνουν λιγότερα οι μεταγενέστεροι και γινόμαστε κι’ εμείς έθνος» έγραφε ο Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του, κι ο Παπανούτσος συμφωνεί και υπερθεματίζει: να εξομολογηθούμε με παρρησία τα λάθη μας, να τα πούμε όλα, τις μωρίες της επιπολαιότητάς μας, τις παραλείψεις της αμελείας μας, τις δολιότητες της πονηριάς μας.

Ασφαλώς, απείρως περισσότερα για τον Μακρυγιάννη έγραψε ο Γιάννης Βλαχογιάννης (1867-1945), ο σπουδαίος ναυπάκτιος λόγιος, λογοτέχνης και αρχειονόμος, ο οποίος αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στη συλλογή, την έρευνα και την έκδοση αρχειακού υλικού αναφορικά με τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821.


Ο Γιάννης Βλαχογιάννης

Στην Εισαγωγή του δεύτερου τόμου της α’ εκδόσεως των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, εν έτει 1907, ο Βλαχογιάννης αναφέρει μεταξύ πολλών άλλων τα ακόλουθα για το στρατηγό Μακρυγιάννη:


Εν τω προλόγω του πρώτου τόμου διατυπούται ο χαρακτήρ του Μακρυγιάννη τοιούτος οίος εφάνη ημίν προκύπτων εκ της μελέτης του βίου αυτού στηριζομένης επί τε του έργου και της αλληλογραφίας του και επί πλείστων άλλων ιστορικών πηγών. Λέγομεν μόνον ενταύθα πρώτον ότι ουδείς θα δυνηθή να προσβάλη την φιλαλήθειαν, την ειλικρίνειαν και την αγαθήν προαίρεσιν του Μακρυγιάννη συγγράφοντος τα Απομνημονεύματα αυτού. Εν τη υπερβολή μάλιστα της ειλικρινείας και της φιλαληθείας αυτού κείται και το κυριώτατον των ελαττωμάτων του έργου του. Ο Μακρυγιάννης γράφει τρόπον τινά διά της σπάθης και ουχί διά της γραφίδος. Υπάρχουσιν εν τοις Απομνημονεύμασιν αυτού χαρακτηρισμοί προσώπων, διάλογοι, επιγράμματα οξύτατα, εισδύοντα οδυνηρώς εις την ψυχήν, τραυματίζοντα την σάρκα.


Ο τρόπος ούτος τού γράφειν πλην του θαυμασίου φιλολογικού αποτελέσματος, βεβαίως δεν παράγει την αρίστην εντύπωσιν παρά τω απαθεί σήμερον και αμερολήπτω αναγνώστη. Είναι όμως σύμφωνος προς τον φυσικόν και ηθικόν χαρακτήρα του Μακρυγιάννη, ούτινος το ελάττωμα ή το προτέρημα, κατά περίστασιν, εν πολέμω και εν ειρήνη, εν έργω και εν λόγω υπήρξεν η οργή. Ο Μακρυγιάννης ουδέποτε έκαμψε το πνεύμα ή το σώμα, την γλώσσαν ή τα όπλα, καθώς ούτε και την γραφίδα. Άνθρωπος λοιπόν τοιούτος δυνατόν μεν ν’ αδική εν τη φορά του λόγου αυτού, δυνατόν εν τη ζωηρά κινήσει των εαυτού αισθημάτων να βλέπη στενώτερον τα τε πρόσωπα και τα πράγματα, ουδέποτε όμως εν επιγνώσει ψεύδεται. Πόσον όμως είναι πολύτιμος πάσα γνώμη και πάσα απόφασις, και η μάλιστα δυσμενής, εκπηδώσα ως από κρατήρος εκ της ψυχής του συγγραφέως! Ούτος, ως δεν δύναται να κρύψη τα αμαυρά σημεία του χαρακτήρος των άλλων, ως εκθέτει καθαράν την αντίληψιν αυτού περί των γεγονότων, ούτως αποκαλύπτει και εαυτόν και τας εαυτού πράξεις γυμνάς προ των αναγνωστών αυτού. Αφ’ ετέρου όμως ο Μακρυγιάννης έχει καρδίαν αγαθήν, φιλάνθρωπος ων και επιεικής εν ταις ιδιωτικαίς αυτού σχέσεσι, μίαν έχει μεγίστην δικαιολογίαν διά την αυστηρότητα αυτού και την πικρίαν, την προς την πατρίδα και την θρησκείαν αφοσίωσιν. Ως υπήρξε λίαν απαιτητικός καθ’ εαυτού, ομοίως υπήρξε και προς τους άλλους προκειμένου περί των συμφερόντων του έθνους αυτού. Όσον δε βλέπει τα κατ’ αυτό βαθμηδόν επί το χείρον βαίνοντα, τοσούτον και πικρότερος καθίσταται εν τω έργω αυτού. Ο πατριωτισμός, το φιλόθρησκον και η προς τους αγωνιστάς και τους παλαιούς συμμαχητάς αγάπη κατέστησαν τον Μακρυγιάννην απαισιόδοξον επί τέλους, μετά δε της πληγής ην έφερεν ούτος επί της κεφαλής επέδρασαν ουσιωδώς όχι μόνον επί της διαθέσεως του πνεύματος και του φυσικού χαρακτήρος, αλλά και επί ολοκλήρου της υπάρξεως αυτού.

Αυτός ο Μακρυγιάννης, μετά το πέρας της συγγραφής αναπολών τα γραφέντα, αισθάνεται ότι ηδίκησέ τινας ίσως εν τω έργω αυτού, μίαν δε έχει υπέρ εαυτού απολογίαν, τον υπέρ της πατρίδος και της θρησκείας ζήλον. Δεν μετανοεί όμως επί τούτω. «Αυτό το χειρόγραφον (γράφει εν τω προλόγω, σελ. 4) από την περίστασιν, οπού μου έγιναν πολλές καταδρομές, το είχα κρυμμένο. Τώρα οπού το έβγαλα το διάβασα όλο… και είδα ότι δεν ξηγώμαι γλυκότερα». Ομολογεί ότι δεν εκφράζεται επιεικέστερον όσον θα επεθύμει νυν ίσως. Αλλ’ όμως, αν και πάλιν ήρχιζεν, ομοίως πιθανόν ότι θα εξεφράζετο. Και όμως θα ησθάνετο και πάλιν εαυτόν ηναγκασμένον να δικαιολογηθή δι’ ομοίου τρόπου.


Ο Μακρυγιάννης, ως είπομεν, δεικνύεται ειλικρινής και φιλαλήθης αφηγητής εν τω έργω αυτού. Αν όμως η φιλαλήθεια και η ειλικρίνεια είναι αρεταί του χαρακτήρος αυτού, η αμεροληψία και η αντικειμενική αντίληψις, αδελφαί ούσαι των δύο πρώτων, εξαρτώνται και εξ άλλων περιστάσεων, ήτοι των βιοτικών σχέσεων του προσώπου, των παθών, των συμφερόντων, των αναγκών και υποχρεώσεων αυτού. Δύναται λοιπόν η καθαρά ιστορική αλήθεια να τίθηται ως σκοπός έργου τινός, αλλ’ ο σκοπός ούτος να μη επιτυγχάνηται ένεκα τών εκ του παρελθόντος διατηρουμένων εν τη ψυχή του γράφοντος φιλίων ή δυσμενών συναισθημάτων, τα οποία αμαυρούσι την διάνοιαν αυτού και εκτρέπουσιν αυτήν από της ορθής οδού της αυστηράς δικαιοσύνης μεθ’ ης εν τη ιστορία οφείλει ν’ ασκήται η του αληθούς και του ορθού ζήτησις και εξακρίβωσις. Όσον δε αμεσώτερον μετέσχεν ο γράψας των εκτιθεμένων πραγμάτων και επεκοινώνησε στενώτερον προς τα ιστορούμενα πρόσωπα, τόσον δυσκολωτέρα είναι παρ’ αυτώ η αντίληψις και η απεικόνισις του ακριβούς και του δικαίου, δυσκολωτάτη δε ειμή αδύνατος όσον τα πρόσωπα και τα πράγματα είναι εγγύτατα χρονικώς εις τον γράφοντα.


Εν τοιαύτη συνθήκη περιστάσεων ευρίσκεται μάλιστα ο Μακρυγιάννης. Ο βίος αυτού υπήρξε διηνεκής αγών εν τε πολέμω και εν ειρήνη. Ευθύς δ’ αμέσως μετά το πέρας της Επαναστάσεως ήρξατο συγγράφων ούτος. Δεν ήτο λοιπόν δυνατόν να εκφράζηται εν τω έργω αυτού ως ερημίτης καλόγηρος από σκοπιάς βλέπων επί τα εγκόσμια και διαβιών εν τη αντικειμενική θεωρία αυτών. Τουναντίον μάλιστα. Τολμώμεν να είπωμεν ότι ουδ’ ώφειλε ν’ αποπειραθή τοιούτου τινός έργου ανήρ τοιαύτης φλογεράς, αδαμάστου φύσεως. Διότι τότε θα παρέδιδεν εις ημάς εικόνα αναληθή των χρόνων εκείνων, γέμουσαν υποκρισίας, και επομένως ουδεμιάς ιστορικής και φιλολογικής σημασίας αξίαν. Η δήθεν επιείκεια περί τα πρόσωπα και τα γεγονότα, η χλιαρότης του λόγου, το ήθος το μισοκακόμοιρο θα ήσαν ψεύδη τόσον ογκώδη, τόσον αναιρετικά του σκοπού της ιστορίας, ώστε ουδεμία εξ εμπαθείας ανακρίβεια, και η μεγίστη και η μάλιστα άδικος, υπάρχουσα νυν εν τω έργω του Μακρυγιάννη, θα ήτο δυνατόν να εξισωθή προς εκείνα. Ο Μακρυγιάννης ως εμάχετο εν πολέμω, ως αντίκρυζεν εν ταις πολιτικαίς διαμάχαις τον αντίπαλον, ως εδέχετο και απέδιδε τα πλήγματα κατάστηθα, ούτω και εκφράζεται γράφων, δηλ. παλληκαρίσια, ρουμελιώτικα, άνευ δόλου και ενέδρας. Τα μασημένα λόγια, ο φόβος της αληθείας, η δειλή επιφύλαξις, ο πλάγιος υπαινιγμός είναι άγνωστα εις αυτόν. Παρ’ αυτώ η γραφίς είναι κοπτερόν όργανον βάλλον ευθύ, ως γιαταγάνι καταφερόμενον υπό σταθεράς, ατρόμου χειρός.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% συνέχισε η αγορά το ρόλερ κόστερ

Κόσμος
Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
«Πείνα, φόβος» 24.03.26

Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα
Τραγικό 24.03.26

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, πέθανε η ηθοποιός Βαλερί Περίν που γνωρίσαμε όλοι ως το κορίτσι του Λεξ Λούθορ στις κλασικές ταινίες του Superman, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Νύχτα 22.03.26

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Και όμως, ο μέντορας του Χάμπερμας ήταν… αντάρτης του Ε.Λ.Α.Σ
Ευγνωμοσύνη 20.03.26

Και όμως, ο μέντορας του Χάμπερμας ήταν… αντάρτης του Ε.Λ.Α.Σ

Οι Γερμανοί και Έλληνες αντιστασιακοί και οι φοιτητές του τον λάτρευαν. Ο Χάμπερμας θα του χρωστούσε ευγνωμοσύνη για πάντα. Η Γερμανία τον ξέχασε και η Ελλάδα απλά δεν τον γνωρίζει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Λεν Ντέιτον ήταν «ο πιο αγράμματος συγγραφέας που υπήρξε ποτέ»
«Για πλάκα» 19.03.26

Λεν Ντέιτον: «Δύο πράγματα καταστρέφουν τους συγγραφείς: το αλκοόλ και οι έπαινοι»

Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ: Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Stories 18.03.26

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιστολή παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Η επιστολή παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτηση του από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς καθώς «η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο».

Σύνταξη
ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
Τέμπη 24.03.26

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»

«Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του 'μηχανισμού Μαξίμου', αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Άρης: Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο
Μπάσκετ 24.03.26

Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο

Στο Λος Άντζελες για το παιχνίδι των Μπακς ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, είχε την ευκαιρία να τα πει με Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ

Σύνταξη
Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η μετάβαση του Γιώργου Μαργώνη από την ηγεσία της Παπαστράτος σε έναν διευρυμένο ευρωπαϊκό ρόλο είναι αποτέλεσμα της συνέχειας, της συνέπειας και της εξέλιξης μίας μακράς διαδρομής 25 ετών στην Παπαστράτος και την Philip Morris International

Σύνταξη
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
Κόσμος 24.03.26

Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Σύνταξη
Ελευσίνα: Γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο – «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Ελλάδα 24.03.26

Στην Ελευσίνα γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο - «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»

Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις έχει προκαλέσει το «απαράδεκτο γεγονός» στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. «Απερίφραστη καταδίκη» από τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή.

Σύνταξη
H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων
Ελλάδα 24.03.26

H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων

Συνολικά 31 εκατ. ευρώ έχασε το Δημόσιο από την απάτη του κυκλώματος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI - Οι 226 εταιρείες «βιτρίνα» και τα ανύπαρκτα πρόσωπα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος

Ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, αναδεικνύει τη στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων, με αιχμή την πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» (AWS) και τη μείωση κατανάλωσης κατά 42% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο έχει επιλεγεί ως παγκόσμιο πιλοτικό της Philip Morris International για το πρόγραμμα Water Circularity.

Σύνταξη
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Σύνταξη
Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο
Δημοτικές υποδομές 24.03.26

Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο

«Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα αντικαταστήσει κτίριο του 1972 που κρίθηκε ακατάλληλο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για το υπό ανέγερση σχολείο στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Σύνταξη
Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ

Σύνταξη
Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ελλάδα 24.03.26

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
Βράζει το νησί 24.03.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον

«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
«Δώρα» 24.03.26

Απειλές και «συμφωνίες σιωπής»: Πώς ο Έπσταϊν «καθάριζε» τις πληρωμές του Λέον Μπλακ προς γυναίκες

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Agro-in 24.03.26

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα

Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Σύνταξη
Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»
«Fostering the Future Together» 24.03.26

Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»

Η συμμετοχή της Μακρόν «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία

Σύνταξη
Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Έως τη 1 Οκτωβρίου 2026, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τον δήμο Μινώα Πεδιάδας λόγω των συνεπειών του σεισμού του 2021, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

