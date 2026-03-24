Εικοσιένα: Κανόνες ζωής, μέτρα για να μετριούνται οι πράξεις
Ιστορικό Αρχείο 24 Μαρτίου 2026, 12:10

Εικοσιένα: Κανόνες ζωής, μέτρα για να μετριούνται οι πράξεις

Για τον γενναίο, όταν κλείνονται όλοι οι άλλοι δρόμοι, μια υπάρχει πλέον έντιμη διέξοδος: το ολοκαύτωμα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Οι ρήτορες των πανηγυρικών της ημέρας θα καταπονήσουν πάλι τη γλώσσα τους, για να τιμήσουν την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Το Εικοσιένα —θα μας πουν— δεν είναι πια, ή δεν είναι μόνο, μια σειρά πολεμικών γεγονότων που είχαν, ύστερ’ από πολλές διακυμάνσεις, αίσιο πολιτικό αποτέλεσμα. Έχει ήδη περάσει στη σφαίρα των συμβόλων και για τη συνείδηση του Έθνους ενσαρκώνει μιαν υψηλή ιδέα. Από κείνες που όταν τις στερηθούν οι λαοί πεθαίνουν από ηθικήν ασφυξία.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 25.3.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αυτή την ιδέα την εξήγησαν οι πολεμάρχοι του Αγώνα με την απλή γλώσσα τους, τη διακήρυξαν μέσα στο σύνταγμα της νέας πολιτείας οι νομοθέτες μας, την τραγούδησαν οι ποιητές μας. Ξεσηκώθηκαν —έτσι δήλωσαν όλοι— επειδή δεν μπορούσαν να υποφέρουν πια «την Τυραγνία και την Αδικία» που περισσότερο από την πείνα και τη γύμνια εξανδραποδίζουν τον άνθρωπο. Έπληξαν τον Τούρκο, γιατί αυτός είχε βάλει στον τράχηλό τους το διπλό ζυγό της καταισχύνης: «την Τυραγνία και την Αδικία». Ελευθερία ζήτησαν και Δικαιοσύνη· όχι τη μια μόνο, αλλά και τις δυο μαζί, τη μια διά της άλλης, επειδή τα δεινά της βάναυσης υποτέλειας τέσσερων αιώνων τούς είχαν διδάξει ότι οι δύο έννοιες είναι αλληλένδετες, συναντώνται και αδελφώνονται μέσα στην ιδέα της Ισοπολιτείας, όπως το τονίζει ο αρχαίος σοφός:

«Εμείς και οι δικοί μας, αφού όλοι γεννηθήκαμε αδέλφια από μια μητέρα, δεν ανεχόμαστε ούτε δούλος ούτε κύριος να είναι ο ένας του άλλου· αυτή η κατά φύσιν ισογονία μάς επιβάλλει να ζητούμε ισονομία κατά νόμον, και σ’ ένα μόνο να δίνομε το προβάδισμα, σ’ εκείνον που διακρίνεται για την αρετή και τη φρόνησή του» (Πλάτων).

Θα μας πουν ακόμα οι ρήτορες της ημέρας ότι το Εικοσιένα συμβολίζει και ένα άλλο ζευγάρι εννοιών: τη Λεβεντιά και την Αυτοθυσία. Άστραψε και πάλι τότε η ελληνική Λεβεντιά και αγιάστηκε με τον πόνο της Θυσίας. Παράδειγμα: οι νέες Θερμοπύλες — το Μεσολόγγι. Για τον γενναίο, όταν κλείνονται όλοι οι άλλοι δρόμοι, μια υπάρχει πλέον έντιμη διέξοδος: το ολοκαύτωμα. Εκεί οδηγεί η άγρυπνη συνείδηση του χρέους.

«Τιμή σ’ εκείνους όπου στη ζωή των
όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες» (Καβάφης).

Όλα αυτά ορθά και λαμπρά. Αλλά το μάθημα δεν πρέπει να τελειώνει εδώ. Ας μας επιτραπεί να το συμπληρώσομε.

Σύμβολα σαν το Εικοσιένα δεν είναι μόνο φορείς εννοιών, αλλά κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω: κανόνες ζωής, μέτρα για να μετριούνται οι πράξεις. Το αισθανόμαστε άραγε και έτσι; Είμαστε αποφασισμένοι να τιμήσομε και αυτή τη διάστασή του; Τότε πρέπει να σταθούμε με ευλάβεια μπροστά στις εικόνες των Πατέρων που το σφράγισαν με το αίμα τους, και να παρουσιάσομε με ειλικρίνεια τους λογαριασμούς μας για το πώς αξιοποιήσαμε τις θυσίες τους, πώς εκτελέσαμε τη διαθήκη τους. Χτίσαμε την ελεύθερη και δίκαιη πατρίδα που εκείνοι οραματίσθηκαν; Μετατρέψαμε την ισογονία κατά φύσιν σε ισονομία κατά νόμον; Δώσαμε στον αδύνατο τη δύναμη του νόμυο για να στέκεται απέναντι στον δυνατό με αμείωτη την υπερηφάνειά του; Σεβαστήκαμε το δικαίωμα του πολίτη να λογαριάζεται πάντα και μόνο σαν άνθρωπος; Τι πραγματοποιήσαμε; Τι παρανοήσαμε; Τι καταπατήσαμε από τις υποθήκες τους; Όλα να τα πούμε: τις μωρίες της επιπολαιότητάς μας, τις παραλείψεις της αμελείας μας, τις δολιότητες της πονηριάς μας.

Να εξομολογηθούμε με παρρησία τα λάθη μας. Γιατί «όταν λέγονται τα λάθη μας, τότε κάνουν λιγότερα οι μεταγενέστεροι και γινόμαστε κι’ εμείς έθνος» (Μακρυγιάννης).

Αυτός θα ήταν ο καλύτερος εορτασμός της 25ης Μαρτίου. Ο τιμιότερος και ο πιο αποτελεσματικός. Τι να τους κάνομε τους πανηγυρικούς;

Το τι πιστεύει κανείς, το διαβάζομε ίσως στα λόγια του.

Το τι αξίζει όμως, κρίνεται από τις πράξεις του.

*Κείμενο του Ευάγγελου Παπανούτσου, που έφερε τον τίτλο «Ο καλύτερος εορτασμός» και είχε δημοσιευτεί στο πρωτοσέλιδο του «Βήματος» την Κυριακή 25 Μαρτίου 1973.

Ο Ευάγγελος Παπανούτσος

Ο Παπανούτσος (1900-1982), ο ακαδημαϊκός και εξέχων κοινωνικός δάσκαλος, βρέθηκε επί εξήντα και πλέον χρόνια στην πνευματική πρωτοπορία του τόπου, στις επάλξεις του αγώνα για την πνευματική εξύψωση και την ηθική αναμόρφωση των Ελληνίδων και των Ελλήνων, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσωπικότητάς του στην ελληνική παιδεία και στην ελληνική διανόηση.

World
Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Νίκος Δήμου: Ο πραγματικός ήρωας είναι τραγική μορφή
Το απάνθρωπο χρέος 23.03.26

Νίκος Δήμου: Ποιος είναι ήρωας

Όσο άμετρο είναι να υπερβάλλουμε και να μεγαλοποιούμε, άλλο τόσο είναι να εξευτελίζουμε και να ισοπεδώνουμε

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

