21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
21 Απριλίου 1967: «Ήσαν όλοι τους τρελλοί»
Ιστορικό Αρχείο 21 Απριλίου 2026, 13:04

21 Απριλίου 1967: «Ήσαν όλοι τους τρελλοί»

Η τελευταία ελεύθερη νύχτα των Αθηνών

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
20 Απριλίου 1967. Δεκαπέντε ώρες πριν δράση η συμμορία του Παπαδόπουλου, η Αθήνα κυλούσε στον γνωστό για την εποχή ρυθμό της, μ’ όλα τα χαρακτηριστικά καλλιτεχνικά, προεκλογικά, πολιτικά και άλλα συμβάντα. Παρά τις ανησυχίες των «καλώς ενημερωμένων» κι’ όλων εκείνων που υποψιαζόντουσαν πως κάτι… μαγειρεύεται — όχι φυσικά πραξικόπημα, μα για κάτι ανησυχούσαν. Αλλά ας ζήσουμε για λίγο τον ρυθμό του τελευταίου απογεύματος, της τελευταίας ελεύθερης νύχτας των Αθηνών.


«ΤΑ ΝΕΑ», 21.4.1975, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Οι αναγνώστες των εφημερίδων διάβαζαν:

«Αχρηστεύθηκε το ψυχολογικό όπλο της δικτατορίας, αμηχανία στα Ανάκτορα. Αναταραχή στη Δεξιά. Οι εκλογές (σ.σ. είχαν προκηρυχθεί για τις 28 Μαΐου) θα γίνουν οριστικά με την ενισχυμένη αναλογική».

«Αναμένεται η έκδοση επισήμου δηλώσεως του Λευκού Οίκου ότι αποκηρύσσονται τα καθεστώτα χούντας».

«Διεθνή αγανάκτηση προκαλεί ο ρόλος της αμερικανικής ΚΥΠ».


Σε σελίδα των «ΝΕΩΝ» ο αντιστράτηγος κ. Ιορδανίδης έγραφε για την «στρατοκρατική μαφία», ο κ. Ψαθάς ασχολείται με τον Τουρισμό και τις Δημόσιες Σχέσεις. Μάθαιναν ακόμη οι αναγνώστες μας κείνη τη μέρα ότι προσσεληνώθη ο «Σορβέιορ» (σ.σ. Surveyor 3), ότι άρχισε το σκάψιμο και τις φωτογραφίσεις, καθώς κι’ ένα σωρό άλλα θέματα της καθημερινής ζωής.

Στα γνωστά καφενεία και ζαχαροπλαστεία της καλλιτεχνικής και πολιτικής σουρντίνας (σ.σ. εξ όσων μπορούμε να εικάσουμε, η λέξη χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια του καταλαγιάσματος, του μετριασμού της έντασης και των παθών), οι Αθηναίοι σχολίαζαν την δίκη των δύο δημοσιογράφων για τα «Αυγουστιανά», την επιστράτευση των υπαλλήλων του ΟΤΕ, την αναγγελία για την ίδρυση Ενώσεως Κινηματογραφικών Κριτικών, την χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του Γιάννη Τσαρούχη, την προκήρυξη για την κάλυψη των εδρών στην Ακαδημία Αθηνών (μία έδρα στρατιωτικών επιστημών, δύο λογοτεχνίας κ.λπ.), την έναρξη της εβδομάδος ανθισμένης αμυγδαλιάς και άλλα πολλά θέματα της καθημερινότητας.


Μια ματιά στα θέατρα και θα δούμε ότι κείνο το βράδυ έπαιζαν μερικά πολύ χαρακτηριστικά, προφητικά μπορούμε να πούμε, έργα:

ΑΘΗΝΩΝ. «Σκιά» του Νικοντέμι.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ. «Ταξίδι μακριάς μέρας μέσα στη νύχτα» του Ο’Νηλ.

ΓΚΛΟΡΙΑ. «Η πιο μεγάλη απάτη» με τον Ηλιόπουλο.

ΠΟΡΕΙΑ. «Λεκέδες» με την Νέα Σκηνή.

ΑΚΡΟΠΟΛ. «Λαγοί με πετραχήλια».

ΑΛΑΜΠΡΑ. Ο «Αχόρταγος» του Ψαθά.


Και δύο χαρακτηριστικά έργα που παιζόντουσαν στον κινηματογράφο: «Τρεις γαμπροί και μια νύφη» στην ΑΘΗΝΑ και «Η νύχτα των Στρατηγών» στο ΗΡΑΙΟΝ.

Η Πέμπτη 20 Απριλίου είχε περάσει. Οι σκοτεινές πρώτες ώρες της 21ης βρήκαν πολλούς νυκτόβιους Αθηναίους να συζητούν σε ζαχαροπλαστεία και ταβερνάκια για την νίκη της ΑΕΚ επί της Βαρντάρ (σ.σ. στο πλαίσιο του Βαλκανικού Κυπέλλου, η αθηναϊκή ομάδα είχε αναμετρηθεί με τη γιουγκοσλαβική Βαρντάρ Σκοπίων) με 1-0 και περισσότερο για τις προσεχείς εκλογές.

Συνάδελφος δημοσιογράφος πρόσεξε πως οι δυο κινηματογράφοι στην γειτονιά του έπαιζαν έργα που από μέρες ήθελε να δη. Η ΑΡΜΟΝΙΑ το «Κοντσέρτο για πολυβόλα» και ο ΕΡΜΗΣ το «Ήσαν όλοι τους τρελλοί». Και οι δύο τίτλοι των έργων βρήκαν απόλυτη έκφραση στα πρόσωπα και στα έργα των Απριλιανών πραξικοπηματιών, την επομένη μέρα.

*Άρθρο που έφερε τον τίτλο «Απρίλης 1967 – Αθήνα, ώρα μηδέν…» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» τη Δευτέρα 21 Απριλίου 1975, στην πρώτη επί Μεταπολιτεύσεως θλιβερή επέτειο του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών.

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ

Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
Κόμματα 21.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους

«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στάθηκε στην παρουσία και την πρόοδο του Χαράλαμπου Κωστούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα του.

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του
Απόλυτη σύγχυση 21.04.26

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του

«Ο Τραμπ έχει δώσει μεταβαλλόμενες εκδοχές για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν και για τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς και ορισμένες φορές από τον ίδιο του τον εαυτό»

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»
Euroleague 21.04.26

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μοιάζει δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις το ερχόμενο καλοκαίρι, στη συζήτηση είναι οι μισές και βάλε ομάδες της Euroleague, το NBA και πλέον και ο Παναθηναϊκός...

ΙΕΛΚΑ: Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά – Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
Έρευνα ΙΕΛΚΑ 21.04.26

Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά - Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Πολιτική 21.04.26

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Κεφαλονιά: Τι λέει μέσα από τις φυλακές ο 23χρονος που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 21.04.26

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα», λέει ο 23χρονος που βρισκόταν με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης

«Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας» υποστηρίζει ο 23χρονος φίλος της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Επιστήμες 21.04.26

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Λέσβος: Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι
Ελλάδα 21.04.26

Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι

Tο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης

Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Κόσμος 21.04.26

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο - Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

