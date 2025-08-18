Δέκα εκδρομείς έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δυο εξακολουθούσαν να αγνοούνται στη βόρεια Κίνα μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν τον νομό της Εσωτερικής Μογγολίας, μετέδωσε χθες Κυριακή κρατικό μέσο ενημέρωσης (φωτογραφίες, επάνω, από το Χ).

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει στον τομέα της Ουράντ όταν «ξαφνική» πλημμύρα σημειώθηκε περί τις 22:00 (17:00 ώρα Ελλάδας) προχθές Σάββατο, εξήγησε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

On the evening of August 16, 13 people were swept away by floods while camping in Urad Rear Banner, Inner Mongolia. So far, 10 people have died, 2 are missing, and 1 has been rescued. pic.twitter.com/GuKO08o25s — Jim (@yangyubin1998) August 17, 2025

Ενας άνθρωπος διασώθηκε και 700 και πλέον διασώστες αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να πάρουν μέρος στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ανέφερε η ίδια πηγή χθες το απόγευμα.

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων διέταξε να διεξαχθεί επιχείρηση ευρείας κλίμακας, να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι κι έστειλε κλιμάκιο επιτόπου, μετέδωσε εξάλλου η κρατική τηλεόραση CCTV.

Φυσικές καταστροφές πλήττουν συχνά την Κίνα, ιδίως το καλοκαίρι, όταν σε ορισμένες περιοχές σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις και σε άλλες επικρατεί εξοντωτική ζέστη.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν στις αρχές Αυγούστου την επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα, όπου οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Τον Ιούλιο, σφοδρές βροχοπτώσεις σε βόρεια προάστια του Πεκίνου άφησαν πίσω τουλάχιστον 44 νεκρούς και ώθησαν τοπικούς αξιωματούχους σε σπάνιο mea culpa.

Η Κίνα είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο κατά επιστήμονες επιταχύνει την κλιματική αλλαγή και κάνει ολοένα συχνότερα και σφοδρότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.