17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 04:00

Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Δέκα εκδρομείς έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δυο εξακολουθούσαν να αγνοούνται στη βόρεια Κίνα μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν τον νομό της Εσωτερικής Μογγολίας, μετέδωσε χθες Κυριακή κρατικό μέσο ενημέρωσης (φωτογραφίες, επάνω, από το Χ).

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει στον τομέα της Ουράντ όταν «ξαφνική» πλημμύρα σημειώθηκε περί τις 22:00 (17:00 ώρα Ελλάδας) προχθές Σάββατο, εξήγησε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκε «ξαφνική» πλημμύρα

Ενας άνθρωπος διασώθηκε και 700 και πλέον διασώστες αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να πάρουν μέρος στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ανέφερε η ίδια πηγή χθες το απόγευμα.

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων διέταξε να διεξαχθεί επιχείρηση ευρείας κλίμακας, να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι κι έστειλε κλιμάκιο επιτόπου, μετέδωσε εξάλλου η κρατική τηλεόραση CCTV.

Φυσικές καταστροφές πλήττουν συχνά την Κίνα, ιδίως το καλοκαίρι, όταν σε ορισμένες περιοχές σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις και σε άλλες επικρατεί εξοντωτική ζέστη.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν στις αρχές Αυγούστου την επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα, όπου οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Τον Ιούλιο, σφοδρές βροχοπτώσεις σε βόρεια προάστια του Πεκίνου άφησαν πίσω τουλάχιστον 44 νεκρούς και ώθησαν τοπικούς αξιωματούχους σε σπάνιο mea culpa.

Η Κίνα είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο κατά επιστήμονες επιταχύνει την κλιματική αλλαγή και κάνει ολοένα συχνότερα και σφοδρότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κόσμος
Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

