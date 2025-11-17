Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, κλήθηκε να απαντήσει σε μια «θεωρητική ερώτηση» και η απάντηση που έδωσε στάθηκε αφορμή η Μόσχα να απαντήσει σε αυστηρό τόνο.

Ο Πιστόριους απαντά εάν η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ πολύ νωρίτερα από ότι υπολογίζεται και προκαλεί αντιδράσεις

Μιλώντας στην κυριακάτικη Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιστόριους, διαβεβαίωσε πως «δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Μπορεί. Έχει σημαντικό αποτρεπτικό δυναμικό. Συμβατικό, αλλά φυσικά και πυρηνικό», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογίζεται.

Η σπίθα που άναψε τη «φωτιά»

Στη συνέχεια και αφού ξεκαθάρισε πως «η ερώτηση είναι θεωρητική» ανέβασε στα ύψη το πολιτικό και διπλωματικό θερμόμετρο λέγοντας πως «οι ειδικοί του στρατού και οι μυστικές υπηρεσίες μπορούν να υπολογίσουν στο περίπου το πότε η Ρωσία θα έχει έτοιμες τις στρατιωτικές της δυνάμεις και θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επίθεση σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε πει πως αυτό θα μπορούσε να γίνει από το 2029 και πέρα. Τώρα, υπάρχουν άλλοι που λένε πως αυτό θα ήταν δυνατόν το 2028 και κάποιοι άλλοι, στρατιωτικοί ιστορικοί, πιστεύουν πως είχαμε το τελευταίο καλοκαίρι σε ειρήνη».

Μίλησε για «ετοιμοπόλεμες στρατιωτικές δυνάμεις», αλλά έσπευσε να πει πως «πρέπει να γίνουμε ακόμη καλύτεροι».

Οι «ιμπεριαλιστικές φαντασιώσεις» του Πούτιν

Αναφερόμενος ειδικά στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, τόνισε: «Βρίσκονται σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση από ό,τι υπονοούν μερικές φορές τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Πάνω απ’ όλα, είναι πολύ καλύτερα τοποθετημένες από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Είμαστε σε καλό δρόμο, επιταχύνουμε. Για παράδειγμα, έχουμε συνάψει πολύ περισσότερες συμβάσεις για οπλικά συστήματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Άμυνας κάνει λόγο για «ιμπεριαλιστικές φαντασιώσεις» του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. «Για αυτόν, η ελευθερία μας, η πολιτική μας τάξη, όπως εμείς την ξέρουμε, δεν έχει καμιά σημασία. Στην απειλή αυτή, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά, ενισχύοντας την αμυντική μας ικανότητα. Και εδώ έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε», ανέφερε, ενώ επανέλαβε την αντίθεσή του στην άμεση επαναφορά της γενικής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Η αντίδραση της Μόσχας

Οι δηλώσεις Πιστόριους προκάλεσαν αντιδράσεις στη Μόσχα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο TASS ότι τα σχόλια του Πιστόριους επιβεβαίωσαν ότι «δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος» ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα «λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλειά της» επισημαίνοντας ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει άμεση αντιπαράθεση με τις χώρες του ΝΑΤΟ.