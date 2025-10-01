Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν long Covid έπειτα από δεύτερη μόλυνση, σε σύγκριση με όσους έχουν μολυνθεί μία φορά, όπως διαπιστώνει έρευνα σε περισσότερα από 465.000 παιδιά και έφηβους στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των παθήσεων που σχετίζονται με τη long Covid στα παιδιά και τους έφηβους, η μυοκαρδίτιδα ήταν η πιο συχνή, με τον κίνδυνο να τριπλασιάζεται έπειτα από τη δεύτερη λοίμωξη κορονοϊού. Οι θρόμβοι αίματος ήταν δύο φορές πιο πιθανό να εμφανιστούν στα παιδιά έπειτα από δεύτερη λοίμωξη. Επιπλέον, τα παιδιά διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο και για άλλες παθήσεις, όπως βλάβη στα νεφρά, ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, πονοκέφαλο, κοιλιακό πόνο και σοβαρή κόπωση.

Τη σημασία της πρόληψης τονίζουν οι ειδικοί

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο κίνδυνος για μακροχρόνια Covid ήταν αυξημένος ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα ή από το αν ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτός ο αυξημένος κίνδυνος υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης των μολύνσεων Covid-19, μέσω εμβολιασμού και άλλων προστατευτικών μέτρων, όπως η χρήση μάσκας και η κοινωνική αποστασιοποίηση.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Lancet Infectious Diseases», αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Recover», που χρηματοδοτείται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH) και στο οποίο συμμετέχουν – όπως αναφέρει το ΑΠΕ- 40 παιδιατρικά νοσοκομεία και ιδρύματα υγείας των ΗΠΑ, με στόχο να μελετηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της Covid-19.

Τα αρχεία υγείας που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα αφορούν στην περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 13 Οκτωβρίου 2023, όταν η Όμικρον ήταν η κυρίαρχη παραλλαγή. Στο μέλλον οι ερευνητές σχεδιάζουν να μελετήσουν δεδομένα για παιδιατρικούς ασθενείς που καλύπτουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και να εξετάσουν εάν οι νεότερες παραλλαγές της Covid αλλάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιας Covid.