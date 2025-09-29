Φθηνό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της βαριάς Covid

Η ηπαρίνη, μια φυσική ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως ως αντιπηκτικό, δείχνει να μειώνει σημαντικά τη δύσπνοια και τον κίνδυνο θανάτου λόγω σοβαρής Covid, διαπιστώνει νέα μελέτη, με τους ερευνητές να υποψιάζονται ότι η ίδια εισπνεόμενη θεραπεία μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική και σε άλλες λοιμώξεις.

Η μελέτη εξέτασε δεδομένα για σχεδόν 500 ασθενείς που χρειάστηκε να νοσηλευτούν λόγω Covid σε έξι χώρες. Οι ασθενείς που εισέπνευσαν ηπαρίνη είχαν 50% μικρότερη πιθανότητα να χρειαστούν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και μειωμένο κίνδυνο θανάτου, ανέφεραν οι ερευνητές στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας που πραγματοποιείται στο Άμστερνταμ.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται ταυτόχρονα στο EClinicalMedicine, μια επιθεώρηση των εκδόσεων The Lancet.

Η μελέτη έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενη έρευνα του 2022 που διαπίστωνε ότι μια δόση εισπνεόμενης ηπαρίνης είναι αρκετή για να ανεβάσει τα επίπεδα οξυγόνου σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρή Covid.

«Μοναδικός συνδυασμός»

Η ηπαρίνη, η οποία παράγεται κυρίως στο συκώτι ως αντιπηκτικό του αίματος, χορηγείται συνήθως ενδοφλέβια για την αντιμετώπιση θρομβώσεων και είχε χρησιμοποιηθεί πειραματικά για την πρόληψη των θρομβώσεων που συχνά προκαλεί ο πανδημικός κορονοϊός.

Η διαφορά με τη νέα μελέτη είναι ότι η χορήγηση έγινε με εισπνοές, κάτι που επιτρέπει στο φάρμακο να φτάσει απευθείας στους πνεύμονες.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η ηπαρίνη έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις και αντιικές ιδιότητες, πέρα από την αντιπηκτική της δράση.

«Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο με αυτόν τον μοναδικό συνδυασμό» δήλωσε ο Κλάιβ Πέιτζ, καθηγητής του King’s College του Λονδίνου και συνεπικεφαλής της μελέτης.

Η ομάδα του πιστεύει ότι η ηπαρίνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην αντιμετώπιση άλλων αναπνευστικών παθήσεων όπως η γρίπη ή η πνευμονία.

«Δεν έχει σημασία ποια αναπνευστική λοίμωξη αντιμετωπίζει ο ασθενής. Το φάρμακο, όταν εισπνέεται, την εμποδίζει να βλάψει τους πνεύμονες» δήλωσε ο Δρανκ βαν Χάρεν του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου, ο έτερος συνεπικεφαλής της μελέτης.

Αναγνώρισε πάντως ότι απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές πριν εφαρμοστεί στην κλινική πράξη η νέα θεραπεία.

«Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε μια ακόμα δοκιμή στην Ευρώπη για να επιβεβαιώσουμε την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων όπως η γρίπη και ο RSV (συγκυτιακός αναπνευστικός ιός» είπε ο ερευνητής.

«Δεδομένου ότι είναι φθηνή, είναι πιο προσβάσιμη για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος» επισήμανε.α