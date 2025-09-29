science
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φθηνό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της βαριάς Covid
SARS-CoV-2 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:07

Φθηνό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της βαριάς Covid

Η εισπνεόμενη ηπαρίνη δείχνει να μειώνει τον κίνδυνο θανάτου σε νοσηλευόμενους ασθενείς Covid.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Spotlight

Η ηπαρίνη, μια φυσική ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως ως αντιπηκτικό, δείχνει να μειώνει σημαντικά τη δύσπνοια και τον κίνδυνο θανάτου λόγω σοβαρής Covid, διαπιστώνει νέα μελέτη, με τους ερευνητές να υποψιάζονται ότι η ίδια εισπνεόμενη θεραπεία μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική και σε άλλες λοιμώξεις.

Η μελέτη εξέτασε δεδομένα για σχεδόν 500 ασθενείς που χρειάστηκε να νοσηλευτούν λόγω Covid σε έξι χώρες. Οι ασθενείς που εισέπνευσαν ηπαρίνη είχαν 50% μικρότερη πιθανότητα να χρειαστούν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και μειωμένο κίνδυνο θανάτου, ανέφεραν οι ερευνητές στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας που πραγματοποιείται στο Άμστερνταμ.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται ταυτόχρονα στο EClinicalMedicine, μια επιθεώρηση των εκδόσεων The Lancet.

Η μελέτη έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενη έρευνα του 2022 που διαπίστωνε ότι μια δόση εισπνεόμενης ηπαρίνης είναι αρκετή για να ανεβάσει τα επίπεδα οξυγόνου σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρή Covid.

«Μοναδικός συνδυασμός»

Η ηπαρίνη, η οποία παράγεται κυρίως στο συκώτι ως αντιπηκτικό του αίματος, χορηγείται συνήθως ενδοφλέβια για την αντιμετώπιση θρομβώσεων και είχε χρησιμοποιηθεί πειραματικά για την πρόληψη των θρομβώσεων που συχνά προκαλεί ο πανδημικός κορονοϊός.

Η διαφορά με τη νέα μελέτη είναι ότι η χορήγηση έγινε με εισπνοές, κάτι που επιτρέπει στο φάρμακο να φτάσει απευθείας στους πνεύμονες.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η ηπαρίνη έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις και αντιικές ιδιότητες, πέρα από την αντιπηκτική της δράση.

«Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο με αυτόν τον μοναδικό συνδυασμό» δήλωσε ο Κλάιβ Πέιτζ, καθηγητής του King’s College του Λονδίνου και συνεπικεφαλής της μελέτης.

Η ομάδα του πιστεύει ότι η ηπαρίνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην αντιμετώπιση άλλων αναπνευστικών παθήσεων όπως η γρίπη ή η πνευμονία.

«Δεν έχει σημασία ποια αναπνευστική λοίμωξη αντιμετωπίζει ο ασθενής. Το φάρμακο, όταν εισπνέεται, την εμποδίζει να βλάψει τους πνεύμονες» δήλωσε ο Δρανκ βαν Χάρεν του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου, ο έτερος συνεπικεφαλής της μελέτης.

Αναγνώρισε πάντως ότι απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές πριν εφαρμοστεί στην κλινική πράξη η νέα θεραπεία.

«Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε μια ακόμα δοκιμή στην Ευρώπη για να επιβεβαιώσουμε την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων όπως η γρίπη και ο RSV (συγκυτιακός αναπνευστικός ιός» είπε ο ερευνητής.

«Δεδομένου ότι είναι φθηνή, είναι πιο προσβάσιμη για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος» επισήμανε.α

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Πολιτική
Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»
«Μία νύχτα μόνο» 29.09.25

Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»

Με αφορμή τη νέα τους τηλεοπτική συνεργασία στη σειρά του MEGA «Μία νύχτα μόνο», Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρης Λάλος, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Buongiorno»

Σύνταξη
Σουηδία: «Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία» – Στέλνει αντιαεροπορικά
Ενόψει Συνόδου 29.09.25

«Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία», λέει η Σουηδία και στέλνει αντιαεροπορικά

Προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια της Δανίας ενόψει της Συνόδου Κορυφής, η Σουηδία στέλνει αντιαεροπορικά στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
Παναθηναϊκός 29.09.25

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Κλιματική αλλαγή: Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή
Κλιματική αλλαγή 29.09.25

Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικές και ήδη συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν τις βλέπουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.09.25

Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, και απείλησε ότι εάν ξεκινήσει τότε θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Σύνταξη
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο