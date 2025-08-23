newspaper
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Διεθνής Οικονομία 23 Αυγούστου 2025 | 21:00

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Spotlight

Οι πανδημίες, όπως και ο πρόσφατος κορονοϊός Covid-19 που ζήσαμε, δεν προκαλούν μόνο ασθένειες και θανάτους. Έχουν επίσης πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Αφού ο Μαύρος Θάνατος (πανώλη, 1348 – 1353) εξόντωσε το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης, εξαπλώθηκαν ψευδείς ειδήσεις – φήμες ότι η πανώλη προκλήθηκε από Εβραίους, που δηλητηρίασαν τα πηγάδια, οδήγησαν σε πογκρόμ. Οι μισθοί εκτοξεύτηκαν (επειδή υπήρχαν πολύ λίγοι εργάτες) και τα ενοίκια κατέρρευσαν (επειδή πολλά σπίτια ήταν άδεια).

Οι ηγέτες προσπάθησαν με τη βία να εμποδίσουν την αλλαγή, απαγορεύοντας στους αγρότες να εγκαταλείψουν τη γη του άρχοντά τους, για να πάνε να δουλέψουν για κάποιον άλλο που πλήρωνε καλύτερα. Αλλά αυτό προκάλεσε εξεγέρσεις, όπως η Εξέγερση των Αγροτών στην Αγγλία το 1381, μια κίνηση που τελικά οδήγησε στο τέλος της δουλοπαροικίας στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Οι χρήστες φορητών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που χάραξαν την πολιτική για τον κορονοϊό, μπορούσαν να εργάζονται από τα άνετα σπίτια της. Αντίθετα, οι οδηγοί και οι εργάτες των εργοστασίων έπρεπε να βγαίνουν για να εργαστούν, ακόμη και όταν τα σχολεία σταμάτησαν να φροντίζουν τα παιδιά τους

Ο κορονοϊός Covid-19 ήταν λιγότερο θανατηφόρος. Ωστόσο, δύο πρόσφατα βιβλία υποστηρίζουν ότι και αυτός είχε απρόσμενες και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και επιδείνωση της πολιτικής πόλωσης.

Πριν από τον κορονοϊό, λίγοι επιστήμονες πίστευαν ότι η υποχρέωση των ανθρώπων να φορούν μάσκες ή να μένουν στο σπίτι θα μπορούσε να σταματήσει την εξάπλωση ενός ιού που μεταδιδόταν εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, υποστηρίζουν οι Stephen Macedo και Frances Lee του Πανεπιστημίου του Πρίνστον στο βιβλίο «In Covid’s Wake».

Τα lockdown έπληξαν περισσότερο τους φτωχούς παρά τους πλούσιους

Τα lockdown είναι δύσκολο να διατηρηθούν και εξαιρετικά δαπανηρά. Ωστόσο, όταν ο νέος κορονοϊός εμφανίστηκε στην Κίνα, η κινεζική κυβέρνηση επέβαλε αυστηρά lockdown, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το αποδέχτηκε. Τα lockdown γρήγορα έγιναν κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο.

Δεν είναι σαφές πόσο αποτελεσματικά λειτούργησαν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Η Κίνα κατάφερε να καταστείλει τον ιό κλείνοντας κατά καιρούς ολόκληρες γειτονιές, μερικές φορές κλειδώνοντας τους κατοίκους στα διαμερίσματά τους. Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα μέτρα απέτυχαν όταν η εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον επέβαλε την εφαρμογή πιο εκτεταμένων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, προκαλώντας διαμαρτυρίες το 2022. Επειδή η κυβέρνηση δεν είχε εμβολιάσει αρκετό αριθμό ατόμων, όταν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας άρθηκαν, έχασαν τη ζωή τους από 1 έως και 2 εκατομμύρια άνθρωποι.

Οι πλούσιες δημοκρατίες δεν μπορούσαν να επιβάλουν τόσο σκληρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, αλλά οι περισσότερες έκλεισαν μπαρ, εστιατόρια και σχολεία, απαγόρευσαν τις μεγάλες συγκεντρώσεις και ενθάρρυναν τους ανθρώπους να εργάζονται από το σπίτι. Αυτό έπληξε περισσότερο τους φτωχούς παρά τους πλούσιους.

Οι χρήστες φορητών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που χάραξαν την πολιτική για τον κορονοϊό, μπορούσαν να εργάζονται από τα άνετα σπίτια της. Αντίθετα, οι οδηγοί και οι εργάτες των εργοστασίων έπρεπε να βγαίνουν για να εργαστούν, ακόμη και όταν τα σχολεία σταμάτησαν να φροντίζουν τα παιδιά τους. Πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών απολύθηκαν.

Τεράστιες οι οικονομικές επιπτώσεις

Η θυσία ήταν απαραίτητη για να σωθούν ζωές, ισχυρίστηκαν οι πολιτικοί. Επέμειναν ότι «ακολουθούσαν την επιστήμη», εννοώντας τις συμβουλές των εμπειρογνωμόνων δημόσιας υγείας. Αλλά αυτοί οι εμπειρογνώμονες τείνουν να επικεντρώνονται στην ελαχιστοποίηση των βλαβών που προκαλεί η ασθένεια.

Δεν είναι ειδικοί στις αντισταθμίσεις μεταξύ των θανάτων από κορονοϊό και των οικονομικών απωλειών, των παιδιών που χάνουν το σχολείο ή των πληθυσμών που βρίσκονται σε καραντίνα και γίνονται μοναχικοί και καταθλιπτικοί. Η εξέταση τέτοιων αντισταθμίσεων «απορρίφθηκε συστηματικά το 2020-21», δηλώνουν οργισμένοι η Lee και ο Macedo, τονίζοντας πως «αυτό ήταν σαφώς παράλογο».

Οι κυβερνήσεις των πλούσιων χωρών δανείστηκαν τεράστια ποσά για να πληρώσουν τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή να στείλουν επιταγές. Οι άμεσες ομοσπονδιακές δαπάνες για την ανακούφιση από τον κορονοϊό στην Αμερική ανήλθαν σε 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί με το ένα τέταρτο του ΑΕΠ το 2020. Η υπερβολική δαπάνη επιδείνωσε την παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, γεγονός που εξόργισε τους ψηφοφόρους και τελικά ώθησε πολλούς να ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Οι φτωχές χώρες τα πήγαν ακόμη χειρότερα. Καθώς τα lockdown συνέτριψαν την οικονομική δραστηριότητα, η παγκόσμια φτώχεια αυξήθηκε για πρώτη φορά σε μια γενιά.

Η περίπτωση της Σουηδίας, που οι ΗΠΑ αποκάλεσαν «παρία»

Είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας έσωσαν πολλές ζωές, αν και πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό συνέβη. Οι άνθρωποι μπορεί να λαμβάνουν προφυλάξεις χωρίς να αναγκάζονται ή να αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων. Η Σουηδία δεν επέβαλε ποτέ την υποχρεωτική χρήση μάσκας ή την παραμονή στο σπίτι και κράτησε ανοιχτά τα περισσότερα σχολεία. Για την προστασία των ηλικιωμένων, συμβούλεψαν τους Σουηδούς να μην επισκέπτονται γηροκομεία. Η εφημερίδα New York Times χαρακτήρισε την Σουηδία «παρία».

Ωστόσο, το ποσοστό υπερβολικής θνησιμότητας μετά από ένα χρόνο Covid-19 στην σκανδιναβική χώρα ήταν ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Στις πολιτείες των ΗΠΑ, που επέβαλαν αυστηρά lockdown, τα αποτελέσματα δεν ήταν καλύτερα από εκείνες που δεν το έκαναν – τουλάχιστον μέχρι την άφιξη των εμβολίων. Τότε, τα ποσοστά υπερβολικής θνησιμότητας διαφοροποιήθηκαν απότομα. Η Lee και ο Macedo, σημειώνει ο Economist, υποδηλώνουν πως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις πολιτείες που αρνήθηκαν να επιβάλουν lockdown υπήρχαν και πολλοί σκεπτικιστές ως προς τα εμβόλια.

Πρόοδος και συντήρηση

Η κοινή γνώμη καθοδηγούνταν λιγότερο από τα στοιχεία και περισσότερο από την κομματική ιδεολογία, ειδικά στις ΗΠΑ. Οι Δημοκρατικοί ήταν πιο πιθανό να πιστεύουν στα lockdown και τα εμβόλια, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι δεν πίστευαν ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Στις δημοκρατικές πολιτείες, «οι άνθρωποι συνήθιζαν να κάνουν ποδήλατο και τζόκινγκ έξω φορώντας μάσκες», παρατηρούν οι συγγραφείς.

Τα σχολεία σε αυτές τις πολιτείες παρέμειναν κλειστά πολύ περισσότερο από ό,τι στις ρεπουμπλικανικές, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μείνουν πίσω και να μειωθεί το μελλοντικό εισοδηματικό τους δυναμικό. Οι άνθρωποι στις ρεπουμπλικανικές πολιτείες απέφυγαν «τέτοιες ανοησίες», αλλά ήταν πιο πιθανό να πεθάνουν επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Από τις 25 πολιτείες με ποσοστά εμβολιασμού χαμηλότερα από το μέσο όρο, οι 19 είχαν Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες.

Η βεβαιότητα και η σφοδρότητα με την οποία τα δύο στρατόπεδα διαφωνούσαν είναι δύσκολο να υπερβληθεί. Στο «Summer of Our Discontent» (Το καλοκαίρι της δυσαρέσκειάς μας), ο δημοσιογράφος Thomas Chatterton Williams διερευνά πώς οι οπαδοί της αριστεράς και της δεξιάς σταμάτησαν να ακούνε ο ένας τον άλλον και άρχισαν να θεωρούν την άλλη πλευρά ηθικά απαράδεκτη. Όταν η πολιτεία της Τζόρτζια αποφάσισε να χαλαρώσει νωρίς τα μέτρα περιορισμού, το φιλελεύθερο περιοδικό Atlantic το χαρακτήρισε «πείραμα με ανθρώπινη θυσία».

Η δολοφονία Φλόιντ και ο κορονοϊός

Και τότε, τον Μάιο του 2020, ο Τζορτζ Φλόιντ, ένας μαύρος άνδρας, στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου από έναν αστυνομικό που τον υποψιάστηκε ότι χρησιμοποιούσε πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων. Ξαφνικά, ήταν ηθικό καθήκον κάθε προοδευτικού να ενταχθεί στο πλήθος που καταδίκαζε τον ρατσισμό και την αστυνομική βία. «Μέσα σε δύο εβδομάδες, και χωρίς να το σκεφτούμε καλά, περάσαμε από το να ντροπιάζουμε τους ανθρώπους που βγαίνουν στους δρόμους στο να τους ντροπιάζουμε που δεν βγαίνουν στους δρόμους», γράφει ο Williams και αναρωτιέται: «Πώς θα μπορούσε αυτό να μην μοιάζει με ψυχολογική βία;»

Υποθέτει ότι ο Φλόιντ ίσως να μην είχε μπλέξει ποτέ σε μπελάδες αν δεν ήταν ένας από τους 40 εκατομμύρια Αμερικανούς που έμειναν χωρίς δουλειά, λόγω των περιορισμών για τον κορονοϊό (σ.σ. κάτι βέβαια που είναι πολύ τραβηγμένο έως και παράλογο, καθώς ο άνθρωπος έπεσε θύμα καθαρής αστυνομικής βίας μόνο και μόνο επειδή ήταν μαύρος και σωματώδης). Ο δημοσιογράφος παραπονιέται, μάλιστα, ότι οι προοδευτικοί συχνά δέχονταν τέτοια μέτρα με «εκπληκτική αδιαφορία».

Κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Η πανδημία έθεσε σε δοκιμασία τους θεσμούς παντού. Μερικοί, όπως οι κατασκευαστές εμβολίων και οι αλυσίδες εφοδιασμού που γέμιζαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ, γέμισαν δόξα. Άλλοι, όχι και τόσο. Οι αρχές δημόσιας υγείας ήταν υπερβολικά σίγουρες για τις δηλώσεις τους σχετικά με μια νέα ασθένεια, η κατανόηση της οποίας, αναπόφευκτα, εξελισσόταν.

Όπως είπε αργότερα ο Φράνσις Κόλινς, πρώην διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ: «Δεν καταφέραμε να πούμε κάθε φορά που υπήρχε μια σύσταση, παιδιά, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι λάθος… Αυτό ήταν ένα σοβαρό λάθος και χάσαμε μεγάλη αξιοπιστία».

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θέσπισαν «τη μεγαλύτερη κινητοποίηση έκτακτων εξουσιών στην ιστορία της ανθρωπότητας» και κατέστειλαν κάθε αντίθετη φωνή. Ωστόσο, οι 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, που όλες αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικούς τρόπους, θα έπρεπε να είχαν λειτουργήσει ως «εργαστήρια δημοκρατίας», μαθαίνοντας η μία από την άλλη. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Αντίθετα, οι πολιτικοί και οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων κλείστηκαν στον κόσμο της αυταρέσκειας και της βεβαιότητας.

«Ο κόσμος έχει τρελαθεί»

Η Lee και ο Macedo καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος χρειαζόταν «μια πιο ειλικρινή πολιτική για τη διαχείριση της κρίσης… μεγαλύτερη προθυμία να αναγνωριστεί [η αμφιβολία] και η λογική των ανθρώπων με διαφορετικές απόψεις».

Αντ’ αυτού, η πανδημία γέννησε κομματική έχθρα, μισαλλοδοξία και κακές πολιτικές, που εφαρμόστηκαν με σθένος. Ο Anders Tegnell, ο αρχιτέκτονας της μοναδικά χαλαρής πολιτικής της Σουηδίας για τον Covid-19, το έθεσε καλύτερα. Κοιτάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονταν άλλες χώρες, είπε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος έχει τρελαθεί».

