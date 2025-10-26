Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Η εποχή της γρίπης πλησιάζει προς την Ευρώπη – Πόσο σοβαρή θα είναι φέτος;
Υγεία 26 Οκτωβρίου 2025 | 16:30

Η εποχή της γρίπης πλησιάζει προς την Ευρώπη – Πόσο σοβαρή θα είναι φέτος;

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, οι υγειονομικές αρχές της Ευρώπης προετοιμάζονται για μια νέα εποχή γρίπης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Κάθε χρόνο είναι δύσκολο να προβλεφθεί πόσο σοβαρή θα είναι η εξάπλωση του ιού της γρίπης, οι ειδικοί της δημόσιας υγείας προειδοποιούν ότι η φετινή περίοδος ενδέχεται να αποδειχθεί απαιτητική για την Ευρώπη, κυρίως λόγω των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού και των πρώιμων ενδείξεων από χώρες του νότιου ημισφαιρίου, όπως η Αυστραλία και η Ιαπωνία.

Τα πρώτα σημάδια από την Ευρώπη

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν «παραμένει χαμηλή αλλά αυξάνεται», όπως άλλωστε αναμένεται για την εποχή.

Η περίοδος της γρίπης στην Ευρώπη διαρκεί συνήθως από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Μαΐου.

Ωστόσο, τα μοτίβα της εποχικότητας φαίνεται να έχουν μεταβληθεί μετά την πανδημία COVID-19.

Σύμφωνα με το euronews, ο καθηγητής Κόλιν Ράσελ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για τη Γρίπη (ESWI), σημείωσε ότι μετά από μια σχετικά σύντομη περίοδο γρίπης το 2023–2024, η περσινή σεζόν εξελίχθηκε σε «ασυνήθιστα μεγάλη».

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι έντεκα χώρες αναφέρουν ήδη σποραδική δραστηριότητα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένα κρούσματα, κυρίως σε παιδιά.

«Είναι η εποχή του χρόνου που όλα ξεκινούν», ανέφερε η Δρ Άννα Οντόνε, διευθύντρια της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Παβία στην Ιταλία.

Τρεις παράγοντες που θα καθορίσουν τη σοβαρότητα

Η Οντόνε επισημαίνει ότι η ένταση της φετινής περιόδου θα εξαρτηθεί από τρεις βασικούς παράγοντες:

1.      Τον αριθμό των ευάλωτων ατόμων στον πληθυσμό.

2.      Το κυρίαρχο στέλεχος του ιού που θα επικρατήσει.

3.      Τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς ένας μακρύς και ψυχρός χειμώνας αυξάνει τον χρόνο που οι άνθρωποι περνούν σε κλειστούς χώρους, ευνοώντας τη μετάδοση.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν σχολεία, οίκους ευγηρίας και άλλα περιβάλλοντα στενής επαφής, προκειμένου να εντοπίσουν πότε αρχίζει πραγματικά η εξάπλωση. Παράλληλα, τα εργαστήρια αναλύουν τα στελέχη του ιού που κυκλοφορούν, με τα H1N1, H3N2 και B/Victoria να είναι τα επικρατέστερα την περασμένη χρονιά.

Μαθήματα από το νότιο ημισφαίριο

Οι εξελίξεις σε χώρες του νότιου ημισφαιρίου, όπου ο χειμώνας έχει ήδη τελειώσει, προσφέρουν πολύτιμες ενδείξεις.

Στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, το στέλεχος Η3Ν2 επικράτησε τους τελευταίους δύο μήνες του χειμώνα, ενώ στην Ιαπωνία η περίοδος της γρίπης ξεκίνησε περίπου πέντε εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Παρά τα δεδομένα αυτά, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το ποια στελέχη θα κυριαρχήσουν στην Ευρώπη. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής», τόνισε ο Russell.

Η γρίπη ως «σιωπηλή απειλή» του χειμώνα

Αν και στους περισσότερους υγιείς ενήλικες η γρίπη δεν προκαλεί σοβαρές επιπλοκές, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας κατά τους χειμερινούς μήνες. Εκτός από τον ιό της γρίπης, κυκλοφορούν και άλλοι αναπνευστικοί ιοί, όπως ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), η πνευμονία και η COVID-19, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μείγμα για τα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το ECDC, έως και ένας στους πέντε Ευρωπαίους μολύνεται κάθε χρόνο, με τη γρίπη να συνδέεται με περίπου 27.600 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εμβολιασμός: Το πιο ισχυρό όπλο

Ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης. Το εμβόλιο ανανεώνεται κάθε χρόνο, προσαρμοσμένο στα νέα στελέχη, καθώς η ανοσία μειώνεται με τον χρόνο και ο ιός μεταλλάσσεται. Παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά εμβολιασμού στην Ευρώπη έχουν υποχωρήσει αισθητά τα τελευταία χρόνια — μια εξέλιξη που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν «ανησυχητική».

Ο στόχος που έχει θέσει η Ε.Ε. για 75% κάλυψη στους πληθυσμούς-στόχους απέχει πολύ από την πραγματικότητα: οι περισσότερες χώρες καταγράφουν ποσοστά κάτω από 50%. Μόνο η Δανία (76%), η Ιρλανδία (75%), η Πορτογαλία (71%) και η Σουηδία (68%) πλησίασαν τον ευρωπαϊκό στόχο.

Η πτώση αυτή συνδέεται τόσο με την κόπωση απέναντι στους εμβολιασμούς μετά την πανδημία όσο και με τη διάδοση παραπληροφόρησης. Όπως σημειώνει η Οντόνε, «ο εμβολιασμός έχει κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις – δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα κάλυψης, όσο κι αν τα χρειαζόμαστε».

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τις ευάλωτες ομάδες:

  • άτομα με χρόνιες παθήσεις
  • έγκυες γυναίκες,
  • παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών
  • ηλικιωμένοι
  • και εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας

Ο καθηγητής Ράσελ συνιστά τα άτομα αυτά να εμβολιάζονται νωρίς, πριν η γρίπη αρχίσει να κυκλοφορεί ευρέως, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτύξει ο οργανισμός επαρκή ανοσία.

«Η απάντηση είναι απλή», είπε χαρακτηριστικά: «Αν δεν έχετε εμβολιαστεί ακόμη, κάντε το τώρα».

Η πρόκληση της εμπιστοσύνης

Το ECDC καλεί τις εθνικές αρχές να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού, να βελτιώσουν την πρόσβαση στα εμβόλια και να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες έχουν έγκυρη ενημέρωση για τη σημασία του εμβολιασμού πριν την κορύφωση της περιόδου. Η προσπάθεια αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των συστημάτων υγείας και να προστατευθούν οι ευπαθείς ομάδες.

Ένα μήνυμα πρόληψης

Καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για τον χειμώνα, η επιστημονική κοινότητα στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η γρίπη μπορεί να είναι απρόβλεπτη, αλλά η πρόληψη είναι στο χέρι μας. Ο εμβολιασμός, η καλή υγιεινή και η υπεύθυνη συμπεριφορά μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, «ο ιός δεν περιμένει» — και κάθε καθυστέρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Τουρισμός
Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Υγεία
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
GLP1: Αντιεθιστική η δράση των ενέσιμων φαρμάκων αδυνατίσματος – Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο, κάπνισμα
Ενέσιμα GLP1 25.10.25

Αντιεθιστική η δράση των φαρμάκων αδυνατίσματος - Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο και κάπνισμα

Τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος GLP1 χορηγούνταν αρχικώς σε αντιδιαβητικούς, οι οποίοι παρατηρήθηκε ότι έχαναν βάρος - Εξηγεί τη λειτουργία τους ο ακαδημαϊκός και καθηγητής ΕΚΠΑ, Γιώργος Χρούσος

Σύνταξη
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα
Ζούμε περισσότερο 24.10.25

Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα

Φάρμακα ισχυρά και λιγότερο τοξικά και νέες μέθοδοι χειρουργικής και ακτινοθεραπείας συμβάλλουν στη διατήρηση του μαστού  και αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Έρευνα: Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος – Τι συστήνουν οι ειδικοί
Νέα έρευνα 24.10.25

Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος - Τι συστήνουν οι ειδικοί

Το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι τα πιο ευάλωτα είδη κρέατος για μόλυνση από στελέχη E. coli, το υπεύθυνο κολοβακτηρίδιο για την ουρολοίμωξη, αναφέρεται στα συμπεράσματα της αμερικανικής έρευνας

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
Ελλάδα 26.10.25

Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό

Την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», φαίνεται ότι τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν για όλες τις δουλειες.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν

Λεβαδειακός και Άρης έμειναν στο 1-1 στη Λιβαδειά, με τους κιτρινόμαυρους να προηγούνται στο 10′ από αυτογκόλ του Λιάγκα και τους πράσινους να ισοφαρίζουν στο 60′ με τον Πεντρόσο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ
Κιρίλ Ντμιτρίεφ 26.10.25

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Σύνταξη
Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη

Η Αϊντχόφεν, που στις 4/11 φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για το Champions League, με χατ-τρικ του Σαϊμπάρι, πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι επί της Φέγενορντ και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση

Το επί χόρτου... χάος που επικράτησε στο τελευταίο ματς της Καβάλας συνεχίζεται και εκτός τεσσάρων γραμμών, με τον τερματοφύλακα Ζωγράφο να ζητάει να φύγει, τη διοίκηση να διώχνει τον προπονητή και τον αντιπρόεδρο να παραιτείται...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Η οικογένεια της 16χρονης, που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι και στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού.

Σύνταξη
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»

Ο πατέρας που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών και έκανε απεργία πείνας για την εκταφή του, δηλώνει ότι θα ξανακατέβει στο σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του
«Αλληλούια» 26.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο τραγουδοποιό, ο γιος του Νιόνιου, Ρωμανός Σαββόπουλος ανάρτησε ένα συγκινητικό, ανέκδοτο βίντεο, του πατέρα του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Αστέρας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό
Αθλητισμός & Σπορ 26.10.25

Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Ο Αρης Ψαρρός έγραψε ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Ελληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών - Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Λεβαδειακός – Άρης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
