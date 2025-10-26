Η εποχή της γρίπης πλησιάζει προς την Ευρώπη – Πόσο σοβαρή θα είναι φέτος;

Κάθε χρόνο είναι δύσκολο να προβλεφθεί πόσο σοβαρή θα είναι η εξάπλωση του ιού της γρίπης, οι ειδικοί της δημόσιας υγείας προειδοποιούν ότι η φετινή περίοδος ενδέχεται να αποδειχθεί απαιτητική για την Ευρώπη, κυρίως λόγω των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού και των πρώιμων ενδείξεων από χώρες του νότιου ημισφαιρίου, όπως η Αυστραλία και η Ιαπωνία.

Τα πρώτα σημάδια από την Ευρώπη

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν «παραμένει χαμηλή αλλά αυξάνεται», όπως άλλωστε αναμένεται για την εποχή.

Η περίοδος της γρίπης στην Ευρώπη διαρκεί συνήθως από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Μαΐου.

Ωστόσο, τα μοτίβα της εποχικότητας φαίνεται να έχουν μεταβληθεί μετά την πανδημία COVID-19.

Σύμφωνα με το euronews, ο καθηγητής Κόλιν Ράσελ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για τη Γρίπη (ESWI), σημείωσε ότι μετά από μια σχετικά σύντομη περίοδο γρίπης το 2023–2024, η περσινή σεζόν εξελίχθηκε σε «ασυνήθιστα μεγάλη».

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι έντεκα χώρες αναφέρουν ήδη σποραδική δραστηριότητα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένα κρούσματα, κυρίως σε παιδιά.

«Είναι η εποχή του χρόνου που όλα ξεκινούν», ανέφερε η Δρ Άννα Οντόνε, διευθύντρια της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Παβία στην Ιταλία.

Τρεις παράγοντες που θα καθορίσουν τη σοβαρότητα

Η Οντόνε επισημαίνει ότι η ένταση της φετινής περιόδου θα εξαρτηθεί από τρεις βασικούς παράγοντες:

1. Τον αριθμό των ευάλωτων ατόμων στον πληθυσμό.

2. Το κυρίαρχο στέλεχος του ιού που θα επικρατήσει.

3. Τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς ένας μακρύς και ψυχρός χειμώνας αυξάνει τον χρόνο που οι άνθρωποι περνούν σε κλειστούς χώρους, ευνοώντας τη μετάδοση.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν σχολεία, οίκους ευγηρίας και άλλα περιβάλλοντα στενής επαφής, προκειμένου να εντοπίσουν πότε αρχίζει πραγματικά η εξάπλωση. Παράλληλα, τα εργαστήρια αναλύουν τα στελέχη του ιού που κυκλοφορούν, με τα H1N1, H3N2 και B/Victoria να είναι τα επικρατέστερα την περασμένη χρονιά.

Μαθήματα από το νότιο ημισφαίριο

Οι εξελίξεις σε χώρες του νότιου ημισφαιρίου, όπου ο χειμώνας έχει ήδη τελειώσει, προσφέρουν πολύτιμες ενδείξεις.

Στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, το στέλεχος Η3Ν2 επικράτησε τους τελευταίους δύο μήνες του χειμώνα, ενώ στην Ιαπωνία η περίοδος της γρίπης ξεκίνησε περίπου πέντε εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Παρά τα δεδομένα αυτά, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το ποια στελέχη θα κυριαρχήσουν στην Ευρώπη. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής», τόνισε ο Russell.

Η γρίπη ως «σιωπηλή απειλή» του χειμώνα

Αν και στους περισσότερους υγιείς ενήλικες η γρίπη δεν προκαλεί σοβαρές επιπλοκές, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας κατά τους χειμερινούς μήνες. Εκτός από τον ιό της γρίπης, κυκλοφορούν και άλλοι αναπνευστικοί ιοί, όπως ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), η πνευμονία και η COVID-19, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μείγμα για τα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το ECDC, έως και ένας στους πέντε Ευρωπαίους μολύνεται κάθε χρόνο, με τη γρίπη να συνδέεται με περίπου 27.600 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εμβολιασμός: Το πιο ισχυρό όπλο

Ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης. Το εμβόλιο ανανεώνεται κάθε χρόνο, προσαρμοσμένο στα νέα στελέχη, καθώς η ανοσία μειώνεται με τον χρόνο και ο ιός μεταλλάσσεται. Παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά εμβολιασμού στην Ευρώπη έχουν υποχωρήσει αισθητά τα τελευταία χρόνια — μια εξέλιξη που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν «ανησυχητική».

Ο στόχος που έχει θέσει η Ε.Ε. για 75% κάλυψη στους πληθυσμούς-στόχους απέχει πολύ από την πραγματικότητα: οι περισσότερες χώρες καταγράφουν ποσοστά κάτω από 50%. Μόνο η Δανία (76%), η Ιρλανδία (75%), η Πορτογαλία (71%) και η Σουηδία (68%) πλησίασαν τον ευρωπαϊκό στόχο.

Η πτώση αυτή συνδέεται τόσο με την κόπωση απέναντι στους εμβολιασμούς μετά την πανδημία όσο και με τη διάδοση παραπληροφόρησης. Όπως σημειώνει η Οντόνε, «ο εμβολιασμός έχει κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις – δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα κάλυψης, όσο κι αν τα χρειαζόμαστε».

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τις ευάλωτες ομάδες:

άτομα με χρόνιες παθήσεις

έγκυες γυναίκες,

παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών

ηλικιωμένοι

και εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας

Ο καθηγητής Ράσελ συνιστά τα άτομα αυτά να εμβολιάζονται νωρίς, πριν η γρίπη αρχίσει να κυκλοφορεί ευρέως, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτύξει ο οργανισμός επαρκή ανοσία.

«Η απάντηση είναι απλή», είπε χαρακτηριστικά: «Αν δεν έχετε εμβολιαστεί ακόμη, κάντε το τώρα».

Η πρόκληση της εμπιστοσύνης

Το ECDC καλεί τις εθνικές αρχές να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού, να βελτιώσουν την πρόσβαση στα εμβόλια και να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες έχουν έγκυρη ενημέρωση για τη σημασία του εμβολιασμού πριν την κορύφωση της περιόδου. Η προσπάθεια αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των συστημάτων υγείας και να προστατευθούν οι ευπαθείς ομάδες.

Ένα μήνυμα πρόληψης

Καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για τον χειμώνα, η επιστημονική κοινότητα στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η γρίπη μπορεί να είναι απρόβλεπτη, αλλά η πρόληψη είναι στο χέρι μας. Ο εμβολιασμός, η καλή υγιεινή και η υπεύθυνη συμπεριφορά μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, «ο ιός δεν περιμένει» — και κάθε καθυστέρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά.