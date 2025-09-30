Τα Πόθεν Έσχες των πρώην πρωθυπουργών – Τι δήλωσαν Τσίπρας, Παπανδρέου, Σαμαράς

Με τα Πόθεν Έσχες των μελών της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου να έχουν δοθεί και φέτος στη δημοσιότητα, ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντα η καταγραφή της περιουσιακής κατάστασης των πρώην πρωθυπουργών και ειδικά σε μια περίοδο που τα ονόματα των δύο από τους τρεις πρώην πρωθυπουργούς που παραμένουν στο Κοινοβούλιο βρίσκονται στο επίκεντρο σεναρίων για τη δημιουργία νέων κομμάτων.

Από τη σύγκριση των πόθεν έσχες του 2024 (χρήση 2023) και του 2023 (χρήση 2022) για τους μεν Αλέξη Τσίπρα και Γιώργο Παπανδρέου δεν προκύπτουν σημαντικές μεταβολές (με εξαίρεση ίσως ένα ακίνητο περισσότερο για τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, από το περιβάλλον του οποίου, την ίδια ώρα επισημαίνεται ότι εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί το δάνειο για την αγορά σπιτιού, ενώ καταγράφεται και μια αύξηση για τις καταθέσεις του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ). Για τον δε Αντώνη Σαμαρά καταγράφεται αυξημένο εισόδημα και καταθέσεις σε σχέση με το 2023 (χρήση 2022).

Η περιουσιακή κατάσταση του Αντ. Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται με αυξημένο εισόδημα το 2024 (χρήση 2023) το οποίο συνολικά φτάνει τα 116 804,54 ευρώ.

Στα έσοδά του για το 2024 (χρήση 2023) ξεχωρίζει ποσό ύψους 50.000 από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδ., εφάπαξ κλπ.

Από ακίνητα εμφανίζει έσοδα ύψους 5.445,00 και από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα 3,58. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ. έχει 30.618,67, ενώ καταγράφει 30.737,29 ως έσοδα από άλλη περίπτωση.

Επιπλέον έχει 3 500 μετοχές της ANEN Lines, με αξία κτήσης 10 271,46 ευρώ και αποτίμηση 1.400,00.

Αυξημένες εμφανίζονται και οι καταθέσεις, οι οποίες είναι ύψους 64 689,29 €.

Τα ακίνητα είναι κατά δύο περισσότερα και φτάνουν τα 8 σε Εύβοια, Αττική, Μεσσηνία, ενώ καταγράφονται και 2 Ι.Χ.

Το 2023 (χρήση 2022) ο Αντ. Σαμαράς εμφάνιζε συνολικό εισόδημα 74.952,11 ευρώ (με έσοδα από ακίνητα 3.382, συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ 35.405,76, άλλη περίπτωση 36.161,64, Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα 2,71).

Οι καταθέσεις που κατέγραφε το 2023 (χρήση 2022) ήταν ύψους 12.791,38. Τα ακίνητα σε Εύβοια, Αττική, Μεσσηνία, ήταν 6, ενώ και τότε καταγράφονται οι 3.500 μετοχές της ANEN Lines και 2 οχήματα ΙΧ

Το εισόδημα του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας το 2024 (χρήση 2023) καταγράφει εισόδημα ύψους 63.178,19.

Ειδικότερα, το συνολικό καθαρό εισόδημά του από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ. είναι 28.614,08. Τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά είναι στα 28.564,11, ενώ από ακίνητα έχει έσοδα 6.000 ευρώ.

Το σύνολο των καταθέσεών του ανέρχεται στα 259.604,57 ευρώ. Επιπλέον διατηρεί ένα ακίνητο στην Αττική και ένα δίκυκλο, ενώ καταγράφεται και η συμμετοχή του στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία

Το 2023 (χρήση 2022) ο Αλέξης Τσίπρας είχε εισόδημα 69.283,34, το οποίο με την προσθήκη του ποσού των 37.500 των Βραβείων Ειρήνης από τα κρατίδια της Έσσης και της Βεστφαλίας, ανερχόταν στα 106.783,34 ευρώ.

Ειδικότερα το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ. ήταν ύψους 33.118,08, τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά ήταν 36.161,64, ενώ 3,62 ήταν τα έσοδα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα. Σύνολο καταθέσεων είχε 201.410,37 ευρώ, καθώς επίσης το ακίνητο στην Αττική και το δίκυκλο.

Το Πόθεν Έσχες του Γιώργου Παπανδρέου

Ο Γιώργος Παπανδρέου το 2024 (χρήση 2023) έχει συνολικό εισόδημα 106.929,15 ευρώ.

Ειδικότερα τα έσοδα από ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, εφάπαξ κλπ ανέρχονται στα 45.737,39 ευρώ.

Το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ. είναι 59.565,37. Έσοδα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καταγράφονται στα 9,40 ευρώ, ενώ τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά ανέρχονται στα 1.617,00 ευρώ.

Οι καταθέσεις είναι 111.965,52 σε δολάρια και 56.531,18 σε ευρώ, ενώ έχει 2 ακίνητα (ένα περισσότερο) στην Αττική και ένα Ι.Χ.

Όσον αφορά συμμετοχές σε επιχειρήσεις ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει την IKE ΟRA CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ, IKE, ενώ έχει δάνειο από τη Βουλή των Ελλήνων με οφειλόμενο υπόλοιπο 12.500.

Επιπλέον, από το γραφείο του Γ. Παπανδρέου επισημαίνεται ότι εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί το δάνειο για την αγορά σπιτιού (250.000 ευρώ) και θα διορθωθεί άμεσα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη δήλωση εμφανίζεται η πηγή αγοράς κατοικίας 250.000 ευρώ αλλά όχι στις δανειακές υποχρεώσεις.

Το 2023 (χρήση 20202) ο Γιώργος Παπανδρέου είχε συνολικό εισόδημα 101.172,28.

Μέσα σε αυτό το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ. ήταν 62.530,44, τα έσοδα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καταγράφονταν στα 6,70 ευρώ, ενώ τα ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, εφάπαξ κλπ ανέρχονταν στα 36.161,64 και τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά στα 2.473,50 ευρώ.

Οι καταθέσεις σε δολάρια ανέρχονταν στις 133.512,11 και σε ευρώ στις 55.724,59, ενώ καταγραφόταν ένα ακίνητο στην Αττική και ένα Ι.Χ.