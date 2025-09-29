Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων

Με τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες των πολιτικών επιβεβαιώθηκε γι’ άλλη μια φορά ότι στο κυβερνών κόμμα δεν είναι λίγα τα στελέχη που διάγουν ζωή χαρισάμενη, με καταθέσεις και έσοδα που ζαλίζουν και που δεν έχουν καμία σχέση με τα έσοδα του μέσου Έλληνα, ο οποίος παλεύει να βγάλει τον μήνα, όντας αντιμέτωπος με την ακρίβεια που ουδέποτε κατάφερε να τιθασεύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Για να είμαστε ακριβείς, το φαινόμενο παρατηρείται σε όλα τα κόμματα, ωστόσο συναντάται σε μεγαλύτερους αριθμούς στα στελέχη της κυβερνησης. Παραδοσιακά εξάλλου ο μέσος όρος των εισοδημάτων της γαλάζιας παράταξης ήταν ο διπλάσιος των άλλων κομμάτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Από τους κορυφαίους της σχετικής λίστας είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που τον ξεπερνούν.

Οι πρώην μετά πολλά ακίνητα

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν δύο πρώην πολιτικά πρόσωπα της ΝΔ που είχαν καταθέσει πόθεν έσχες το 2023 αλλά που έχουν παραιτηθεί από την πολιτική. Ο λόγος για τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη αλλά και για την πρώην βουλευτίνα του κόμματος, Γεωργία Μαρτίνου, κόρη του γνωστού εφοπλιστή. Δήλωσαν 122 και 114 ακίνητα αντίστοιχα, ενώ και οι καταθέσεις-επενδύσεις τους ήταν εξαιρετικά υψηλές, ξεπερνώντας το μισό εκατομμύριο ευρώ για τον καθένα.

Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης, κ. Μάκης Βορίδης διαθέτει μόνο 1 ακίνητο, ωστόσο έχει επενδύσει σε αμοιβαία κεφάλαια ποσό 900.000 ευρώ. Παράλληλα έχει καταθέσεις σε τράπεζες που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Έσοδα άνω των 600.000 ευρώ δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει καταθέσεις που φτάνουν περίπου τις 50.000 ευρώ. Από κοντά και 27 ακίνητα/αγροτεμάχια, ενώ έχει επίσης επενδύσει σε μετοχές κατά την οικονομική χρήση του 2023, με ποσό άνω των 350.000 ευρώ.

Η πλούσια σύζυγος

Στους πλούσιους της κυβέρνησης εντάσσεται και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της συζύγου του, η οποία δηλώνει επενδύσεις αλλά και είναι συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειάς της, αξίας κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Πιο συγκεκριμένα η σύζυγος Γεραπετρίτη εμφανίζεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς ιδρυμάτων σε Ελλάδα και Ελβετία που ξεπερνούν συνολικά τα 4 εκατ. ευρώ. Οι δε επενδύσεις σε ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια αγγίζουν τα 5,5 εκατ. ευρώ.

Καταθέσεις ύψους 1.216.896 ευρώ και 139.123.66 δολαρίων, αλλά και μετοχές σε ομόλογα ύψους 231.468 ευρώ, δηλώνει στο πόθεν έσχες η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως μαζί με τον σύζυγό της. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με καταθέσεις ύψους 1.254.681 ευρώ. Η ίδια δήλωσε ότι έλαβε μέσω γονικής παροχής μονοκατοικία 687 τ.μ. στο Ψυχικό, ενώ απέκτησε διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα έναντι 570.000 ευρώ.

Σε ακίνητα και μάλιστα στο εξωτερικό επένδυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Ειδικότερα, δήλωσε ακίνητο στην Αγγλία, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του με καθεστώς «δικαιώματος μακράς μίσθωσης (leasehold)» για 999 χρόνια! Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δήλωση το ακίνητο, το οποίο έχει έτος κατασκευής το 1950 κόστισε 250.000 λίρες που «καλύφθηκαν από εισοδήματα προηγούμενων ετών και 1.300.000 λίρες από εισοδήματα του 2023 και προμέρισμα χρήσης 2023, όπως και λοιπά έξοδα συναλλαγής».

Καταθέσεις άνω του εκατομμυρίου και πιο συγκεκριμένα 1.147.000 ευρώ δηλώνει στο πόθεν έσχες του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος εξακολουθεί να έχει και υψηλό δανεισμό. Εισοδήματα της τάξης των 614.884 ευρώ δήλωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος κατάφερε να μειώσει αρκετά και τον υψηλό δανεισμό του μέσω πώλησης μέρους της προσωπικής του περιουσίας.

Άνετοι και πλούσιοι

Ο Παύλος Γερουλάνος κρατά τα σκήπτρα στο ΠΑΣΟΚ, με έσοδα που ξεπερνούν τα 1,2 εκατ. ευρώ ενώ την ίδια ώρα διαθέτει και μετοχές ύψους 813.387 δολαρίων. Πλουσιότερος βουλευτής φέρεται να είναι ο ανεξάρτητος δικηγόρος Παύλος Σαράκης, καθώς δήλωσε έσοδα 18,4 εκατ. ευρώ από την εκδίκαση της υπόθεσης Novartis στις ΗΠΑ. Από την Αριστερά, στους πλέον ευκατάστατους ανήκει ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης με μετοχές και κεφάλαια που αγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ. Σε αυτά προστίθενται και περί τις 300.000 ευρώ από ενοίκια ακινήτων, μερίσματα κλπ.

