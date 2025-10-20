Το «δώρο» που πήρε σήμερα παρουσιάζει μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωσης ο Στέφανος Κασσελάκης. Πρόκειται για ένα εξώδικο «όχι από τον Αυγενάκη, το φραπέ, το χασάπη, αλλά από τον ανιψιό της αριστείας, τον Γρηγόρη Δημητριάδη».

Νέο εξώδικο, αυτή τη φορά από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, έλαβε ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο κ. Δημητριάδης «παρεξηγήθηκε» επειδή στην απάντηση του Στ. Κασσελάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη «του ευχήθηκε να χαίρεται τους ‘φραπέδες’, τους ‘χασάπηδες’, τους ‘Αυγενάκηδες’ και τον ανιψιό που παρακολουθούσε όλους».

Υποστηρίζει ότι η δικαιοσύνη δεν του έχει αποδώσει οποιαδήποτε κατηγορία με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας να τονίζει πως «η υπόθεση δεν έχει πάει ποτέ σε ανάκριση. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή» και να απευθύνει έξι ερωτήσεις στον κ. Δημητριάδη.

Έξι ερωτήσεις

«Πρώτον, στον χρόνο που γίνονταν οι παρακολουθήσεις είχατε εσείς την πολιτική αρμοδιότητα εποπτείας της ΕΥΠ; Ναι ή ΟΧΙ;

Δεύτερον, γιατί ο θείος σας, σας παραιτείσαι λέγοντας ότι εσείς έπρεπε να αναλάβετε

την πολιτική ευθύνη; Έκανε λάθος, Σας αδίκησε; Εάν ναι, να ανασκευάσει;

Τρίτον, ισχύει ότι ο βασικός κατηγορούμενος Γιάννης Λαμπρινός είναι κουμπάρος σας; Ναι ή ΟΧΙ;

Τέταρτον, σε σχέση με τον άλλο βασικό κατηγορούμενο, τον ίδιο,ισχύει ότι ο οδηγός του αγόρασε εταιρεία ιδιοκτησίας σας; Ναι ή ΟΧΙ;

Πέμπτον, ισχύει ότι ο νυν Γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και πολύ στενός συνεργάτης Γιάννης Σμυρλής, υπέγραψε την εξαγωγή του Predator μετά από αίτηση της εταιρείας του κουμπάρου σας.

Και έκτον, Θεωρείτε και εσείς σύμπτωση ότι το 1/3 των στόχων του Predator ήταν και στόχοι της ΕΥΠ; Όπως δηλαδή τον χαρακτήρισε στο κατάπτυστο πόρισμά του ο πρώην αντιεισαγγελέας Ζήσης. Οκ, ίσως να μην τους παρακολουθούσε όλους, αλλά παρακολουθούσε υπουργούς, στρατιωτικούς, εισαγγελείς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες.

«Είμαι εδώ για να λάμψει η αλήθεια»

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει: «θα είμαι εδώ να λάμψει η αλήθεια. Χωρίς ασυλίες, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς χορηγούς. Ο μόνος που κάνει πραγματική αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Ο μόνος που έχει βρει τον μπελά του από την ελληνική δικαιοσύνη επειδή ως κάτοικος του εξωτερικού δάνεισε χρήματα φορολογημένα και άσπρα να πληρωθούν μισθοί. Προχωράω με μόνη στήριξη εσάς τους Έλληνες πολίτες και επιστρέφω το εξώδικο του αρίστου ανιψιού εκεί που ανήκει. Προσάναμμα».

Και καταλήγει: «Με μεγάλη χαρά λοιπόν περιμένω την επόμενη νομική ενέργεια του κυρίου Δημητριάδη για να μπορούν να κρίνουν επιτέλους στα αρμόδια δικαστήρια ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του».