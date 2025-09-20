newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 15:56
Φωτιά σε σπίτι στη Μεσσηνία – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:38

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

«Σίγουρα κάτι κρύβουν. Για ποιον άλλον λόγο; Δεν μπορώ να φανταστώ» τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA σχολιάζοντας την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών θυμάτων στα Τέμπη που ζητούν οι γονείς τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κασσελάκης βρέθηκε χθες δίπλα στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα που κάνει απεργία πείνας.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας και στελέχη του κόμματος βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο μνημείο των θυμάτων, δίπλα από τον Άγνωστο Στρατιώτη, προκειμένου να ακούσουν τα αιτήματα του Ρούτσι, αλλά και των άλλων συγγενών που στέκονται στο πλευρό του.

Μιλώντας στο MEGA, τόνισε ότι «αυτό που βιώνουμε ως ένα σενάριο πραγματικότητας, θα έπρεπε να ανήκει σε αρχαία ελληνική τραγωδία: το να υπάρχει γονιός ο οποίος δεν μπορεί να δει το παιδί του το οποίο το έχει χάσει με ευθύνες πολιτικές, των κυβερνόντων, και να υπάρχει μία Βουλή κλεισμένη και από τη δικαιοσύνη και από τις οικογένειες και από την κοινωνία, και να μην του το επιτρέπει» λέει για να προσθέσει:

«Δεν υπάρχει ηθικό υπόβαθρο για αυτήν την απόφαση. Σίγουρα κάτι κρύβουν. Για ποιον άλλον λόγο; Δεν μπορώ να φανταστώ».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει:

«Τα χρήματα της ΕΕ είναι και ελληνικά χρήματα, δεν έχουν προέλθει από τον ουρανό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλογική ευθύνη για τα χρήματα της ΕΕ».

«Φανταστείτε τι δεν ξέρουμε. Αυτά τα ξέρουμε λόγω ευρωπαίας εισαγγελίας. Τι δεν ξέρουμε που γίνεται στη χώρα μας με χρήματα του ελληνικού λαού;», τονίζει.

Για τη ΔΕΘ

Σχετικά με το πρόγραμμα του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε:

«Ο κόσμος έχει ανάγκη να έχει πρόσβαση σε δανεισμό, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Δεν έχουν ανάγκη από έναν πρωθυπουργό να έρθει εκ των υστέρων να τους μοιράσει μέρισμα της δήθεν ανάπτυξης η οποία στραγγαλίζει τον κόσμο».

«Η δική μου φιλοσοφία δεν είναι μία που υποδιαιρεί υποκατηγορίες για να καλύπτει τα βραχυπρόθεσμα κίνητρα του καθενός. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να έχει ελευθερία στην πηγή. Θέλω λιγότερες παροχές εκ των υστέρων και συγχρόνως ο κόσμος να μπορεί να ζήσει τη ζωή του όπως εκείνος επιλέγει. Η Πολιτεία πρέπει να έχει το πλέγμα που χρειάζεται για ένα κοινωνικό κράτος, που στην ουσία είναι υγεία, παιδεία, ασφάλεια».

«Δεν έχουμε δωρεάν Παιδεία»

Ακόμη ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε ότι «δεν έχουμε δωρεάν παιδεία στην Ελλάδα» αναφέροντας:

«Να υπάρχει ελεύθερη σκέψη. Με όλο τον σεβασμό που έχω, και εγώ θρησκευόμενος είμαι στο τέλος της ημέρας, δεν είναι δυνατόν τα σχολεία να διδάσκουν δόγμα, θρησκευτικά. Αυτό πρέπει να είναι μέρος των φιλοσοφικών σπουδών. Τα σχολεία πρέπει να δίνουν χώρο για ελεύθερη σκέψη, μόρφωση.

Έχουμε ανάγκη από μόρφωση, αλλάζει η τεχνολογία και η παγκόσμια σκηνή δραστικά, δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι ως ανθρώπινο δυναμικό για αυτό το οποίο έρχεται».

Για τις δημοσκοπήσεις

«Εμείς είμαστε ένα καινούργιο κόμμα το οποίο στις περισσότερες μετρήσεις μπαίνει στη Βουλή και με άνεση. Υπό κανονικές συνθήκες, 30% του κόσμου αποφασίσει την τελευταία εβδομάδα. Πόσω μάλλον τώρα που υπάρχει μία τεράστια αναστάτωση και απογοήτευση στον κόσμο», λέει ο ίδιος σχετικά με τις δημοσκοπήσεις.

«Αυτή η κατάσταση, από τη Δικαιοσύνη που ξέρουμε πλέον τι έχει γίνει στα Τέμπη, ή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τη δήθεν εισαγόμενη ακρίβεια το ’23 που ξέρουμε τώρα ότι είναι δομική στην ελληνική κοινωνία, όλη αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει τον κόσμο σε μεγάλες μεταβολές την τελευταία εβδομάδα».

Στην ερώτηση αν η συγκεκριμένη συνθήκη μπορεί να ευνοήσει την πιθανή επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο κ. Κασσελάκης απαντά:

«Δεν νομίζω ότι ευνοεί οποιονδήποτε ευθύνεται για την τωρινή κατάσταση. Προφανώς μερικοί ευθύνονται περισσότερο από άλλους, αλλά στο τέλος της ημέρας όλα αυτά τα ονόματα προέρχονται από το παρελθόν. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι η λύση θα είναι από το παρελθόν.

Ειλικρινά πιστεύω ότι το Κίνημα Δημοκρατίας για ένα κόμμα 9 μηνών το ότι κατάφερε να σταθεί όρθιο μετά από τα μπουζουξίδικα και τα πραξικοπήματα και τις αηδίες αυτές, κατάφερε να δημιουργήσει μία ταυτότητα σε όλη τη χώρα, ανοίγει γραφεία, χτίζουμε λιθαράκι λιθαράκια σε όλη τη χώρα».

Τι λέει για πιθανές συνεργασίες

Για ενδεχόμενες συνεργασίες απαντά:

«Προσωπικά μπορώ να συνεργαστώ με ανθρώπους, όχι με παρατάξεις οι οποίες είναι βαλτωμένες σε μία διαπλοκή στη χώρα μας που έχει προδώσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. (…) Για να εφαρμόσουμε διαφορετικά πράγματα, ξέρετε τι χρειάζεται;

Η μεγάλη πλειοψηφία από τους 300 να πάνε σπίτι τους. Αν ο ελληνικός λαός θέλει αλλαγή, δεν θα την πετύχει με τους ίδιους. Χρειαζόμαστε ριζική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού».

«Είναι ντροπή αυτό το οποίο βλέπουμε στη Γάζα»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, τονίζει:

«Είναι ντροπή αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας».

Στην ερώτηση αν είναι γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, απαντά:

«Βεβαίως και είναι. Όταν αφήνεις χιλιάδες άμαχους να χάνουν τη ζωή τους από την πείνα, όταν μπλοκάρεις ανθρωπιστική βοήθεια…».

«Είναι μία στρατηγική σταδιακής εξόντωσης ενός ολόκληρου λαού», υπογραμμίζει.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό:

«Πρώτα από όλα, αυτό είναι ζήτημα ΕΕ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Economy
Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Ειδικός Συνεργάτης
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Κύθηρα 19.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Λάρισα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές επιδοτήσεις 19.09.25

Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανικανότητά της, να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα», διαμηνύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος – Το «αντάρτικο» Βλάχου
Ενστάσεις 19.09.25

Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος - Το «αντάρτικο» Βλάχου

Για δημιιουργία κλίματος εσωστρέφειας κατηγόρησε ο πρωθυπουργός τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Βλάχο, ο οποίος ζήτησε να στηθούν κάλπες - «Θέλετε να κατεβείτε κι εσείς υποψήφιος» τον ρώτησε

Σύνταξη
Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Λάρισα 19.09.25

Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

«Βάσιμη ανησυχία για την αμφισβήτηση της κτηνοτροφικής λειτουργίας και τη μεγάλη επέκταση της ασθένειας - Αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Σύνταξη
Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη
Παρασκήνιο 19.09.25

Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη

Σε μια κίνηση συμβολικού περισσότερο περιεχομένου προχώρησε ο Γιώργος Βλάχος στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, θέτοντας ζήτημα εκλογής του νέου γραμματέα με κάλπη και όχι δια βοής. Τα μηνύματα και ο έντονος διάλογος με Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Κυθήρων – Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους
Δείτε φωτογραφίες 19.09.25

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο νοσοκομείο Κυθήρων - Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Κυθήρων - Μίλησε για «μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Ακυρώσεις πτήσεων 20.09.25

Προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Μεγάλες καθυστερήσεις σε πτήσεις, όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο
Ελλάδα 20.09.25

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη - Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνδρας στην Κρήτη - Μετά την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»
«Θυμωμένη και απογοητευμένη» 20.09.25

Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»

Στο βιβλίο της για την προεκλογική εκστρατεία του 2024, η Χάρις δεν διστάζει να αναφερθεί στις γενικότερες δυσκολίες της συνεργασίας της με τον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Ισραήλ: Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο – καταφύγιο
Αιματοχυσία 20.09.25

Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας το Ισραήλ, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο - καταφύγιο

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας - Πόσοι Παλαιστίνιοι την έχουν εγκαταλείψει - Δήλωση αλά Πυθία από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους ομήρους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
UBS Raised Price Targets for Greek Banks
English edition 20.09.25

UBS Raised Price Targets for Greek Banks

UBS noted that Greek banks are still trading at a discount to their European peers, with price-to-earnings ratios of 7.9 times for 2026.

Σύνταξη
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία
Τι λέει η Μόσχα 20.09.25

«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Πολωνικά μαχητικά σηκώθηκαν προληπτικά αφού η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία - Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - «Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φωτιά στην Πάτρα: «Πήγα να βοηθήσω, βρέθηκα στη φυλακή» – Τι είπαν οι δύο νεαροί μετά την αποφυλάκισή τους
Στην Πάτρα 20.09.25

«Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας από τους φίλους που κρατούνταν επί 36 ημέρες σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
Στην Πάτρα 20.09.25

Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύνταξη
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο