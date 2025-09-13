Κασσελάκης: «Το φορολογικό σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί» – «Παρελθόν ο Τσίπρας»

Για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του, στο σχέδιο Εθνικής Αναγέννησης, μίλησε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Κασσελάκης στο ΟΤ Forum στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη, Ελένη Στεργίου και Γιάννη Μπασκάκη, ο κ. Κασσελάκης εξήγησε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε τρεις άξονες: Στο φορολογικό σύστημα, στο παραγωγικό μοντέλο και στις κοινωνικές μεταβολές.

Για το φορολογικό σύστημα, ο πρόεδρος είπε ότι πρέπει να απλοποιηθεί. «Χρειάζομαστε ένα σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα», είπε, προσθέτοντας ότι προτείνουν μια προοδευτɩκή κλίμακα φορολογίας εɩσοδήματος φυσικών προσώπων με ελαφρύνσεις για το 99% των φορολογούμενων.

«Θέλω λιγότερους φόρους για την κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Αναφερόμενος στα νομικά πρόσωπα, είπε ότι έχει προτείνει τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης στο 17% για τις επιχειρήσεις που έχουν κέρδη έως 220.000 ευρώ καɩ 2% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. «Eίναι απόλυτα δίκαιο και βοηθάει τις επιχειρήσεις».

Όσον αφορά τα υπερπλεονάσματα, είπε ότι πρέπει να βρίσκονται «στην τσέπη του κόσμου και της οικονομίας και όχι να τα συσσωρεύει το κράτος» και πρόσθεσε ότι στο πρόγραμμά του το πλεόνασμα θα έρθει από την έξτρα κατανάλωση. «Πρέπει να επιστρέφεται στον πολίτη», είπε ο πρόεδρος.

ΦΠΑ στα τρόφιμα 15%

Ο κ. Κασσελάκης μίλησε για τον ΦΠΑ και για το προτεινόμενο 15% στα τρόφιμα, διευκρινίζοντας όμως ότι θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Ανέφερε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα φέρει έσοδα και θα είναι αντικίνητρο για την φοροδιαφυγή.

ΕΝΦΙΑ

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είπε ότι το βάρος πρέπει να φύγει από εκείνους που δεν έχουν μεγάλη περιουσία. «Είναι σημαντικό οι μεγάλες περιουσίες να φορολογηθούν περισσότερο και να αντλήσουμε φόρους από εκεί» σημείωσε.

Κοινωνικές μεταβολές

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για την αξιοπρέπεια των συνταξιούχων και είπε ότι πρέπει να υπάρχει κοστολόγηση στα προγράμματα και η [εκάστοτε] κυβέρνηση να έχει προνοήσει για τις δαπάνες των Χριστουγέννων και του Πάσχα αλλά και το θέμα της προσωπικής διαφοράς.

Αναφέρθηκε στην Παιδεία και υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχουν σχολικά λεωφορεία και ολοήμερα σχολεία έτσι ώστε να καλυφθεί η μεταφορά, η σίτιση, η στέγη και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. «Έτσι θα έρθει η ενδυνάμωση για τις μητέρες. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις και να καταργηθεί η μάστιγα των φροντιστηρίων».

Για τα πανεπιστήμια είπε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση για τους φοιτητές και ασυμβίβαστο για τους καθηγητές, ενώ αναφερόμενος στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν έχει αγκυλώσεις», αλλά πρόσθεσε ότι αν επιτραπούν με τους σημερινούς όρους θα προκαλέσουν κοινωνικό αυτοματισμό. «Ο Ελληνας έχει δικαίωμα στη δωρεάν Παιδεία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην ελάχιστη δαπάνη στην Παιδεία κατά 5%.

Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να επιλέγουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τους φοιτητές βάσει αποτελεσμάτων αλλά και να δίνουν υποτροφίες.

12 μίλια – Να μην πάψουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είπε ξεκάθαρα ότι η χώρα πρέπει να συζητήσει σοβαρά για τα 12 ναυτικά μίλια. Υποστήριξε ότι πρέπει να διεκδικούμε και να μην έχουμε πολιτική κατευνασμού.

«Δεν είναι δυνατόν εξοπλιζόμαστε από την μία πλευρά και από την άλλη να μην ασκούμε τα δικαιώματά μας. Είμαστε σε ένα περιβάλλον ισχύος και πρέπει να επιδεικνύουμε ισχύ ώστε να μας σέβονται οι φίλοι αλλά και οι εχθροί μας».

Ο Τσίπρας

Αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι «είναι μέρος του παρελθόντος».

Είπε ακόμα ότι δεν πιστεύει ότι ο Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναδούν το 15%.

«Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους στην πολιτική και εμείς τους προσκαλούμε να μπλέξουμε μαζί μας στην πολιτική» κατέληξε.