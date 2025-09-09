Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

Στα μέτρα για το δημογραφικό και τη φορολογία που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους – όχι του φορολογικού συστήματος. Η προστασία της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας, όπως ορίζει το Άρθρο 21 του Συντάγματος, είναι υποχρέωση του Κράτους – όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Κασσελάκης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ελευθερία στην ευτυχία όπως ο καθένας την ορίζει»

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης πρόσθεσε πως «το φορολογικό πρέπει να δίνει ελευθερία σε όλους να ζήσουν και να δημιουργήσουν όπως εκείνοι θέλουν. Ελευθερία στην ευτυχία όπως ο καθένας την ορίζει, με τα χρήματα να υπάρχουν στην πηγή και όχι ως ‘επιστροφή μερίσματος ανάπτυξης’ μετά την εξάντληση».

Τέλος, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας παρέπεμψε για περισσότερες προτάσεις στην ομιλία του στη ΔΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», στις 20:00, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

