newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 22 Αυγούστου 2025 | 14:19

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Spotlight

Σφοδρά πυρά κατά της πολιτικής της κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό εξαπολύει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως τόνισε ο κ. Κασσελάκης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «έχει περάσει σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο από την ανατριχιαστική ανακοίνωση Νετανιάχου για την ισοπέδωση της Γάζας και την εξαφάνισή της από τον χάρτη. Κι όμως, η ελληνική κυβέρνηση σιωπά. Η σιωπή της κυβέρνησης είναι συνενοχή. Η Ελλάδα όμως δεν είναι επιχείρηση του Κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να σιωπά απέναντι στη γενοκτονία και τον εποικισμό».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας επισήμανε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου».

Τέλος, ο κ. Κασσελάκης ζήτησε «άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αναστολή εμπορικών σχέσεων Ισραήλ-ΕΕ. Άμεση άρση του αποκλεισμού για να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Και άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης».

Όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης:

«21 υπουργοί Εξωτερικών.

21 υπογραφές.

Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλλία

Καναδάς

Αυστραλία

Ισπανία

Ιταλία

Σουηδία

Πορτογαλία

Ιρλανδία

Νορβηγία

Ιαπωνία

Βέλγιο

Δανία

Εσθονία

Φινλανδία

Ισλανδία

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Ολλανδία

Σλοβενία

Μαζί τους υπέγραψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική.

21 φωνές καταδίκασαν τον εποικισμό του γενοκτόνου Νετανιάχου στη Δυτική Όχθη.

Η Ευρώπη μιλάει. Ο κόσμος αντιδρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι κάνει;

Έχει περάσει σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο από την ανατριχιαστική ανακοίνωση Νετανιάχου για την ισοπέδωση της Γάζας και την εξαφάνισή της από τον χάρτη.

Κι όμως, η ελληνική κυβέρνηση σιωπά.

Η σιωπή της κυβέρνησης είναι συνενοχή.

Η Ελλάδα όμως δεν είναι επιχείρηση του Κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να σιωπά απέναντι στη γενοκτονία και τον εποικισμό.

Απευθύνομαι στον πρωθυπουργό. Δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου.

Η Ελλάδα πάντοτε βρισκόταν στο πλευρό εκείνων που είχαν ανάγκη.

Η Ελλάδα της αλληλεγγύης, της προσφυγιάς, της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της βαθιάς σχέσης με τον παλαιστινιακό λαό από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και του Γιάσερ Αραφάτ.

Τώρα άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αναστολή εμπορικών σχέσεων Ισραήλ-ΕΕ.

Άμεση άρση του αποκλεισμού για να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Και άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα», λέει για την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για το 15-19, ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά «απειλούν» ΝΔ και κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική
in Confidential 22.08.25

Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική

Ο Τσίπρας δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί, ο Γεωργιάδης τον εκθέτει και εκτίθεται ανεπανόρθωτα υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική, ο λαός αναζητά πειστική εναλλακτική

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 22.08.25

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Σύνταξη
Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο
Πολιτική 22.08.25

Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο

Πληθαίνουν οι διαρροές από την κυβέρνηση για πλήρη υποταγή των ΜΚΟ με τα θέλω του Μαξίμου στη διαχείριση του προσφυγικού. Οι απειλές για έξοδο από το μητρώο και το νομοσχέδιο που έρχεται τον Σεπτέμβριο στη Βουλή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας
Αχαΐα 21.08.25

Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι «να ψάχνει εξιλαστήρια θύματα» για να τους φορτώσει τις δικές της ευθύνες για την καταστροφή

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;
«Αξιότιμε φίλε...» 22.08.25

Αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας;

Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας - Ραντεβού Ερντογάν με Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα
Βόλεϊ γυναικών 22.08.25

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βραζιλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Κόσμος 22.08.25

Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα», λέει για την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου

Σύνταξη
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα – Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
Ανησυχία 22.08.25

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου

Οι γιατροί στην Τζιά έχουν ενημερώσει την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ - Οι ιογενείς λοιμώξεις κολλάνε πολύ εύκολα και απαιτείται προσοχή, τονίζει η Ματίνα Παγώνη

Σύνταξη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Το «Μαντείο της Γουόλ Στριτ» 22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί ξανά μετά το νέο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο