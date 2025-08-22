Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Σφοδρά πυρά κατά της πολιτικής της κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό εξαπολύει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης.

Όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης:

«21 υπουργοί Εξωτερικών.

21 υπογραφές.

Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλλία

Καναδάς

Αυστραλία

Ισπανία

Ιταλία

Σουηδία

Πορτογαλία

Ιρλανδία

Νορβηγία

Ιαπωνία

Βέλγιο

Δανία

Εσθονία

Φινλανδία

Ισλανδία

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Ολλανδία

Σλοβενία

Μαζί τους υπέγραψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική.

21 φωνές καταδίκασαν τον εποικισμό του γενοκτόνου Νετανιάχου στη Δυτική Όχθη.

Η Ευρώπη μιλάει. Ο κόσμος αντιδρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι κάνει;

Έχει περάσει σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο από την ανατριχιαστική ανακοίνωση Νετανιάχου για την ισοπέδωση της Γάζας και την εξαφάνισή της από τον χάρτη.

Κι όμως, η ελληνική κυβέρνηση σιωπά.

Η σιωπή της κυβέρνησης είναι συνενοχή.

Η Ελλάδα όμως δεν είναι επιχείρηση του Κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να σιωπά απέναντι στη γενοκτονία και τον εποικισμό.

Απευθύνομαι στον πρωθυπουργό. Δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου.

Η Ελλάδα πάντοτε βρισκόταν στο πλευρό εκείνων που είχαν ανάγκη.

Η Ελλάδα της αλληλεγγύης, της προσφυγιάς, της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της βαθιάς σχέσης με τον παλαιστινιακό λαό από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και του Γιάσερ Αραφάτ.

Τώρα άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αναστολή εμπορικών σχέσεων Ισραήλ-ΕΕ.

Άμεση άρση του αποκλεισμού για να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Και άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης».