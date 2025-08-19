Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά
«Δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης
Στην πυρόπληκτη Πάτρα περιοδεύει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, πραγματοποιώντας συναντήσεις με εποχικούς πυροσβέστες και συμμετέχοντας σε σύσκεψη στο Επιμελητήριο Αχαΐας.
Σύμφωνα με το Κίνημα Δημοκρατίας, ο κ. Κασσελάκης με την επίσκεψή του «απέδειξε έμπρακτα ότι οι πολίτες της περιοχής και οι εργαζόμενοι που κρατούν όρθια τη χώρα δεν θα μείνουν αβοήθητοι απέναντι στην κρατική αδιαφορία».
Συναντήθηκε με τους εποχιακούς πυροσβέστες, οι οποίοι του μετέφεραν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο πύρινο μέτωπο. «Έλλειψη ακόμη και των πιο βασικών μέσων, όπως το νερό. Πυροσβεστικά οχήματα που χρειάζονται μισή ώρα για να γεμίσουν και αδειάζουν σε δεκαπέντε λεπτά. Σκηνές όπου ένα μόνο όχημα καλούνταν να προστατεύσει ταυτόχρονα πολλά σπίτια σε έναν οικισμό, με αποτέλεσμα οικογένειες να νιώθουν εγκαταλελειμμένες. Εξάντληση των ίδιων των πυροσβεστών, που επιχειρούσαν χωρίς επαρκή ξεκούραση και με ελλιπή εξοπλισμό», σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι «κατήγγειλαν την απαράδεκτη στάση της Πολιτείας».
«Από τις 100 θέσεις που υπήρχαν το 2024, φέτος έμειναν μόλις 60. Δηλαδή, σε μια περίοδο που οι πυρκαγιές αυξάνονται και η κλιματική κρίση επιδεινώνει τους κινδύνους, η κυβέρνηση επιλέγει να μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό που δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Το καλοκαίρι τους αποκαλούν ‘ήρωες’, τον χειμώνα όμως τους χτυπούν με τα ΜΑΤ όταν ζητούν μονιμοποίηση, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τα αυτονόητα δικαιώματά τους. Αυτή η υποκρισία δεν τιμά ούτε το κράτος ούτε την κοινωνία. Οι υποσχέσεις που δίνονται κάθε χρόνο παραμένουν κενό γράμμα. Οι εποχιακοί πυροσβέστες ακούνε λόγια συμπάθειας και δεσμεύσεις για ενίσχυση, αλλά στην πράξη επιστρέφουν στην ανασφάλεια, χωρίς σταθερή εργασία, χωρίς επαρκή εξοπλισμό και χωρίς στήριξη», υπογραμμίζεται.
Ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τις αντιπροέδρους Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κοροβέση, τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά για να προστατεύουν ζωές και περιουσίες. «Δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα χωρίς μέσα, χωρίς προσωπικό, χωρίς δικαιώματα», υπογράμμισε.
Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας συμμετέχει σε σύσκεψη στο Επιμελητήριο Αχαΐας, προκειμένου να συζητήσει με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και να θέσει στο προσκήνιο τις πραγματικές προτεραιότητες για την ασφάλεια και την ανάπτυξη.
Δείτε βίντεο από την επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη:
