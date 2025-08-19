Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς

Την Πάτρα θα επισκεφθεί σήμερα Τρίτη, 19 Αυγούστου, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο κ. Κασσελάκης είχε βρεθεί εκ νέου στη Πάτρα. Όπως τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί «προκειμένου να βρεθεί δίπλα στην τοπική κοινωνία που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές».

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αχαΐα, ο κ. Κασσελάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας. Ανάμεσα σε αυτές, στις 12:00, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρο Λουλούδη, ενώ θα ακολουθήσει ευρεία σύσκεψη στο Επιμελητήριο.

Στις 13:15 θα συναντηθεί στο Οικονομικό Επιμελητήριο με τον πρόεδρο του Γιώργο Παππά και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

«Η επίσκεψη εντάσσεται στην άμεση κινητοποίηση του Κινήματος Δημοκρατίας για τη στήριξη των πολιτών και των θεσμών που δοκιμάζονται από τις πρόσφατες καταστροφές», καταλήγει η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Τοποθετούνται άτομα άσχετα με την πολιτική προστασία σε κρίσιμες θέσεις»

Κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στην Πάτρα, ο κ. Κασσελάκης, τόνισε πως «τοποθετούνται άτομα άσχετα με την πολιτική προστασία σε κρίσιμες θέσεις και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε».

Όπως ανέφερε, «η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός. Από τον Μάιο, με αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης, χάθηκαν κρίσιμα έργα όπως η αναβάθμιση των Καναντέρ και η ενίσχυση των τοπικών κέντρων επιχειρήσεων. Αυτές είναι πολιτικές επιλογές και για αυτές θα υπάρξει λογοδοσία», υπογράμμισε.

«Οι πολίτες αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μόνοι τους τέτοιες κρίσεις. Η ανάγκη για μια μεγάλη αλλαγή είναι επιτακτική. Συμπάσχουμε με τον κόσμο. Συγχαίρω τον πρόεδρο της κοινότητας, που από το πρωί μόνος του προχώρησε σε εκκένωση, όταν ακόμη και οι επίσημες οδηγίες ήταν λανθασμένες και οδηγούσαν τους κατοίκους σε λάθος κατεύθυνση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε και με πυροσβέστες που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Τους συνεχάρη για τον αγώνα τους, τους χαρακτήρισε «ήρωες» και συνομίλησε μαζί τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις συνθήκες εργασίας τους.