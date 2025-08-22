newspaper
22.08.2025 | 12:40
Ώρα μηδέν στη Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
Κόσμος 22 Αυγούστου 2025 | 12:39

Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο λιμός στη Γάζα έχει φτάσει στο ψηλότερο και χειρότερο επίπεδο (φάση 5).

Ο οργανισμός που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας κηρύσσει συναγερμό καθώς αυτή η κατάταξη αυτή που αφορά την πόλη της Γάζας σημαίνει ότι οι θάνατοι από υποσιτισμό θα αρχίσουν να αυξάνονται εκθετικά.

Η έκθεση αναφέρει:

Η Επιτροπή Εξέτασης Λιμού (FRC) διαπίστωσε ότι ο λιμός (IPC Φάση 5) εκδηλώνεται τώρα στην πόλη της Γάζας. Επιπλέον, η FRC προβλέπει ότι τα όρια του λιμού (IPC Φάση 5) θα ξεπεραστούν στις Ντέιρ αλ-Μπαλάχ και Χαν Γιουνίς τις επόμενες εβδομάδες.

Καθώς αυτός ο λιμός είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής, μπορεί να σταματήσει και να αντιστραφεί. Ο χρόνος για συζήτηση και δισταγμό έχει περάσει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται ραγδαία.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι απαιτείται άμεση, σε μεγάλη κλίμακα αντίδραση. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση -ακόμα και ημερών- θα οδηγήσει σε μια εντελώς απαράδεκτη κλιμάκωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον λιμό.

Εάν δεν εφαρμοστεί εκεχειρία που να επιτρέπει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους στη Λωρίδα της Γάζας και εάν δεν αποκατασταθούν άμεσα οι απαραίτητες προμήθειες τροφίμων και οι βασικές υπηρεσίες υγείας, διατροφής και υγιεινής, οι θάνατοι που θα μπορούσαν να αποφευχθούν θα αυξηθούν εκθετικά.

ΟΗΕ: Έγκλημα πολέμου ο λιμός

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι η εμφάνιση λιμού στη βόρεια Γάζα είναι «άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών που έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση» και οι θάνατοι από λιμό μπορεί να συνιστούν έγκλημα πολέμου.

«Είναι έγκλημα πολέμου να χρησιμοποιείται η λιμοκτονία ως μέθοδος πολέμου και οι θάνατοι που προκύπτουν μπορεί επίσης να συνιστούν έγκλημα πολέμου της δολοφονίας από πρόθεση», δήλωσε ο Volker Turk σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους.

Οι τέσσερις παράγοντες που συμβάλουν στον λιμό

Η έκθεση του IPC εντοπίζει τέσσερις βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην πείνα που μαστίζει τη Γάζα, όπου 641.000 Παλαιστίνιοι αναμένεται να βιώσουν συνθήκες Φάσης 5 ή «καταστροφής» μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει οδηγήσει σε περισσότερους από 62.000 θανάτους και 155.000 τραυματίες, και ο επακόλουθος εκτοπισμός, ο οποίος έχει οδηγήσει σχεδόν 800.000 Παλαιστινίους σε νέες τοποθεσίες από τα μέσα Μαρτίου.

Η έκθεση αναφέρει ότι 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι – ή το 90% του πληθυσμού – έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές από την έναρξη του πολέμου, με αποτέλεσμα οι περισσότερες οικογένειες να ζουν σε επισφαλείς συνθήκες συνωστισμού, ενώ άλλες κοιμούνται στο ύπαιθρο.

Επιπλέον η περιορισμένη πρόσβαση τόσο σε ανθρωπιστικές όσο και σε εμπορικές προμήθειες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών είναι «κρίσιμα περιορισμένη» από τα μέσα Μαρτίου, γεγονός

Η έκθεση αναφέρει ότι η λεγόμενη «τακτική παύση» των μαχών που ανακοινώθηκε στις 27 Ιουλίου από το Ισραήλ «δεν κατάφερε να βελτιώσει τις συνθήκες, καθώς η βία συνεχίστηκε σε όλη τη Λωρίδα – συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών, βομβαρδισμών και πυροβολισμών».

Τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι η Γάζα είχε υποστεί «κατάρρευση του συστήματος διατροφής», με περισσότερο από το 98% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή να έχουν καταστραφεί ή να είναι απροσπέλαστες, το ζωικό κεφάλαιο να έχει αποδεκατιστεί, την αλιεία να έχει απαγορευτεί, τα μετρητά να είναι σπάνια και τις τιμές της αγοράς να είναι απαγορευτικές.

Στην οριακή αυτή κατάσταση για τον παλαιστινιακό πληθυσμό το Ισραήλ απαντά με το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρέθηκε επισκέφθηκε χθες στρατιώτες στη Γάζα και «εγκαινίασε» την επιχείρηση των IDF για την οποία επιστρατεύτηκαν 60.000 έφεδροι.

Αντιδρώντας στη δημοσίευση της έκθεσης του IPC το Ισραήλ κατηγόρησε τον επίσημο οργανισμό παρακολούθησης της πείνας ανά τον κόσμο ότι «παρουσίασε μία κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς».

«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τί είναι, τί μας διδάσκει το παρελθόν και τί μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τί μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Διάβρωση εμπιστοσύνης 22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Κλιματική αλλαγή 22.08.25

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί
Κόσμος 22.08.25

Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί

Όλο και πιο βαριές κουβέντες ανταλλάσσουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή την πρόθεση του πρώτου να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τον λαό να κινητοποιηθεί ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ
«Φτάνει πια» 22.08.25

Ο Μαδούρο καλεί σε κινητοποίηση ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Εκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις», είπε ο κ. Μαδούρο, αντιδρώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να στείλει αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
