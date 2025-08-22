Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο λιμός στη Γάζα έχει φτάσει στο ψηλότερο και χειρότερο επίπεδο (φάση 5).

Ο οργανισμός που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας κηρύσσει συναγερμό καθώς αυτή η κατάταξη αυτή που αφορά την πόλη της Γάζας σημαίνει ότι οι θάνατοι από υποσιτισμό θα αρχίσουν να αυξάνονται εκθετικά.

Η έκθεση αναφέρει:

Η Επιτροπή Εξέτασης Λιμού (FRC) διαπίστωσε ότι ο λιμός (IPC Φάση 5) εκδηλώνεται τώρα στην πόλη της Γάζας. Επιπλέον, η FRC προβλέπει ότι τα όρια του λιμού (IPC Φάση 5) θα ξεπεραστούν στις Ντέιρ αλ-Μπαλάχ και Χαν Γιουνίς τις επόμενες εβδομάδες.

Καθώς αυτός ο λιμός είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής, μπορεί να σταματήσει και να αντιστραφεί. Ο χρόνος για συζήτηση και δισταγμό έχει περάσει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται ραγδαία.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι απαιτείται άμεση, σε μεγάλη κλίμακα αντίδραση. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση -ακόμα και ημερών- θα οδηγήσει σε μια εντελώς απαράδεκτη κλιμάκωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον λιμό.

Εάν δεν εφαρμοστεί εκεχειρία που να επιτρέπει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους στη Λωρίδα της Γάζας και εάν δεν αποκατασταθούν άμεσα οι απαραίτητες προμήθειες τροφίμων και οι βασικές υπηρεσίες υγείας, διατροφής και υγιεινής, οι θάνατοι που θα μπορούσαν να αποφευχθούν θα αυξηθούν εκθετικά.

ΟΗΕ: Έγκλημα πολέμου ο λιμός

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι η εμφάνιση λιμού στη βόρεια Γάζα είναι «άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών που έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση» και οι θάνατοι από λιμό μπορεί να συνιστούν έγκλημα πολέμου.

«Είναι έγκλημα πολέμου να χρησιμοποιείται η λιμοκτονία ως μέθοδος πολέμου και οι θάνατοι που προκύπτουν μπορεί επίσης να συνιστούν έγκλημα πολέμου της δολοφονίας από πρόθεση», δήλωσε ο Volker Turk σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους.

Οι τέσσερις παράγοντες που συμβάλουν στον λιμό

Η έκθεση του IPC εντοπίζει τέσσερις βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην πείνα που μαστίζει τη Γάζα, όπου 641.000 Παλαιστίνιοι αναμένεται να βιώσουν συνθήκες Φάσης 5 ή «καταστροφής» μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει οδηγήσει σε περισσότερους από 62.000 θανάτους και 155.000 τραυματίες, και ο επακόλουθος εκτοπισμός, ο οποίος έχει οδηγήσει σχεδόν 800.000 Παλαιστινίους σε νέες τοποθεσίες από τα μέσα Μαρτίου.

Η έκθεση αναφέρει ότι 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι – ή το 90% του πληθυσμού – έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές από την έναρξη του πολέμου, με αποτέλεσμα οι περισσότερες οικογένειες να ζουν σε επισφαλείς συνθήκες συνωστισμού, ενώ άλλες κοιμούνται στο ύπαιθρο.

Επιπλέον η περιορισμένη πρόσβαση τόσο σε ανθρωπιστικές όσο και σε εμπορικές προμήθειες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών είναι «κρίσιμα περιορισμένη» από τα μέσα Μαρτίου, γεγονός

Η έκθεση αναφέρει ότι η λεγόμενη «τακτική παύση» των μαχών που ανακοινώθηκε στις 27 Ιουλίου από το Ισραήλ «δεν κατάφερε να βελτιώσει τις συνθήκες, καθώς η βία συνεχίστηκε σε όλη τη Λωρίδα – συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών, βομβαρδισμών και πυροβολισμών».

Τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι η Γάζα είχε υποστεί «κατάρρευση του συστήματος διατροφής», με περισσότερο από το 98% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή να έχουν καταστραφεί ή να είναι απροσπέλαστες, το ζωικό κεφάλαιο να έχει αποδεκατιστεί, την αλιεία να έχει απαγορευτεί, τα μετρητά να είναι σπάνια και τις τιμές της αγοράς να είναι απαγορευτικές.

Στην οριακή αυτή κατάσταση για τον παλαιστινιακό πληθυσμό το Ισραήλ απαντά με το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρέθηκε επισκέφθηκε χθες στρατιώτες στη Γάζα και «εγκαινίασε» την επιχείρηση των IDF για την οποία επιστρατεύτηκαν 60.000 έφεδροι.

Αντιδρώντας στη δημοσίευση της έκθεσης του IPC το Ισραήλ κατηγόρησε τον επίσημο οργανισμό παρακολούθησης της πείνας ανά τον κόσμο ότι «παρουσίασε μία κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς».