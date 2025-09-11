Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα προτείνει στην ΔΕΘ. έκανε λόγο για υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Κασσελάκης μίλησε για την επικείμενη ομιλία του στη ΔΕΘ και αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα πολιτικά θέματα.

Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Οι πολιτικοί είναι για τους πολίτες. Οι πολίτες ζουν κάθε μέρα της ζωή τους ισότιμα. Όταν υπάρχουν φωτιές στην μέση του Αυγούστου, πρέπει να είσαι στο πεδίο. Που είναι ο πρωθυπουργός στην Πάτρα; Γιατί δεν έχει πάει. το να το αποφεύγει και μετά να πηγαίνει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ και να προσπαθεί να μπαλώσει καταστάσεις, δεν γίνεται, πρέπει να σέβεσαι τον πολίτη. Αυτό είναι ο πνεύμα του Κινήματος Δημοκρατίας. Αύριο θα είμαι στη ΔΕΘ και θα μιλήσω» είπε για να προσθέσει.

«Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα. Θα εστιάσουμε σε όλα, δεν φτάνει μόνο το κομμάτι της δημοσιονομικής πολιτικής.

Λένε για το νέο παραγωγικό μοντέλο και σκέφτομαι: ποιοι θα το προτείνουν; Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους; αυτοί που δεν έχουν παραγάγει τίποτα στην ζωή τους, θα μας πουν τι να παράγουμε;

Η φιλοσοφία μου είναι ότι η πολιτική πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία και οι πολιτικοί να την αφήσουν ήσυχη. Αυτό χρειάζεται ένα νέο μοντέλο, από το πώς εκλέγουμε τους βουλευτές μας μέχρι και το πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Μιλάω και για αλλαγή του εκλογικού νόμου».

«Έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας»

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Δεν είναι ντροπή, που κάθε κυβέρνηση με 151, αλλάζει τον εκλογικό νόμο; Πως γίνεται να έχουμε μία τέτοια αστάθεια; Αύριο 7.30 με 8.30 το βράδυ θα ακούσετε ένα τελείως νέο σύστημα. Έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας.

Η ποιότητα της δημοκρατία είναι χαμηλή, το βλέπουμε συνέχεια και οι επιχειρήσεις έχουν απαυδήσει από αυτά που συμβαίνουν στην χώρα. Γιατί πληρώνονται αυτοί που εκπροσωπούν τον λαό; Είναι χειροκροτητές, συγκαλύπτουν τους υπουργούς, επιτρέπουν στον πρωθυπουργό και στον ανιψιό του να τους παρακολουθεί με predator. Και μετά ορίζουν και την δικαστική εξουσία. Είμαστε μία χώρα που δεν έχει θεσμικά αντίβαρα και δεν έχει ποιοτική αντιπροσώπευση.

Δυστυχώς ο κόσμος λέει ότι «ξέρει ότι δεν θα αλλάξει τίποτα». Όλοι μου λένε «γιατί έμπλεξες με αυτό το πράγμα». Αν γύριζα τον χρόνο θα ασχολιόμουν με την πολιτική αλλά για άλλους λόγους. Πριν από δυο χρόνια που κατέβαινα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επειδή πίστευα ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό. Αγαπώ την πατρίδα μου. και στο Επικρατείας εθελοντής ήμουν στην ένατη θέση, δεν μπήκα για να γίνω αρχηγός κόμματος», υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης.

Τι είπε για την κοινοπραξία Chevron – Hellenic Energy;

Αναφερόμενος στην κοινοπραξία Chevron – Hellenic Energy, ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε πως «είναι επιτυχία του ελληνικού λαού. Δεν είναι επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Το εάν είναι επιτυχία να συνάπτεις εμπορικές συμφωνίες με αμερικάνικες ή ξένες εταιρείες, με όλο τον σεβασμό, εγώ το κάνω καλύτερα από τον κ. Μητσοτάκη και από όλη αυτή την ομάδα, δεν είναι εκεί το θέμα.

Το θέμα είναι να υπαρχει βούληση του ελληνικού λαού που θα λεει ότι θα αξιοποιήσουμε τον ορυκτό μας πλούτο. Πιστεύετε ότι η Exxon επενδύει από «καλή καρδιά» στην διπλωματία; Επενδύουν για οικονομική απόδοση. Δεν θα έπρεπε να είμαστε καν στη θέση που να συμψηφίζουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο με την Exxon. Έπρεπε να έχουμε μία πολυδιάστατη εξ. πολιτική και φυσικά η Τουρκία πρέπει να βλέπει ισχύ από την χώρα μας. Μέσα σε αυτό είναι και το καλώδιο στην Κάσο. Και έχουμε και έρευνα εκεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (για την Κύπρο). Εάν αποδειχθεί ότι έχουν σταματήσεις το έργο λόγω διαφθοράς, όσοι πολιτικοί εμπλέκονται σε αυτό μιλάμε για εσχάτη προδοσία. Και μιλάω για την Ελλάδα, η Κύπρος είναι αυτόνομη χώρα».

Εάν έρθουν τα μέτρα της ΔΕΘ θα τα ψηφίσει το Κίνημα Δημοκρατίας;

«Καταρχάς, όποτε είναι να υπάρχει φορολογική μείωση, είμαι υπέρ. Αυτή η άποψη ότι το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία, για μένα είναι φιλοσοφικά λανθασμένο. Το μέρισμα θα έπρεπε να υπάρχει στην πηγή και να επιτρέπει στον ελληνικό λαό να ανθίσει όχι να τον ξεζουμίζεις με ΦΠΑ και πλεονάσματα και μετά να λες «έλα πάρε κάτι». Δεν μου αρέσει το κομμάτι των αυθαίρετων γραμμών πχ ότι «αυτή είναι η ηλικία πάνω κάτω». Το φορολογικό σύστημα είναι και απόρροια της οικονομίας και επιση2ς δημιουργεί και δραστηριότητα γιατί καθορίζει τα κίνητρα των επενδύσεων. Επειδή το ζήτημα της φορολογίας είναι πολύπλοκο, είναι να είναι απλό. Το από είναι σωστό. Εάν θέλουμε σταθερό φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι απλό. Δεν βοηθά να κάνεις υποκατηγορίες. Όταν κάποιος θέλει να δημιουργήσει οικογένεια, δε θα κάνει εξαιτίας ενός παροδικού μέτρου. Είναι παροδικό γιατί όλοι ξέρουμε ότι σε δύο χρόνια μπορεί να μην ισχύουν», επεσήμανε ο κ. Κασσελάκης.

Και προσέθεσε στον ίδιο τόνο: «Δεν είμαι παροχολόγος, χρειαζόμαστε αναδιανομή του πλούτου εκεί που πρέπει να γίνει και ένα νέο μοντέλο για αυτούς τους πόρους να πάνε στην σωστή κατεύθυνση. Το να έχεις τον ΦΠΑ όπως επιτρέπει η ΕΕ σε ένα τέτοιο επίπεδο είναι απολύτως σωστό, όταν ο κόσμος δεν βγάζει τον μήνα. Ο ΦΠΑ πρέπει να είναι 15% όχι 24%. Έτσι θα μειωθεί η φοροδιαφυγή και θα αυξηθεί το κομμάτι των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή την δραστηριότητα. Φυσικά θα πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο γύρω από την φοροδιαφυγή».