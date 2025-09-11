newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:03

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα προτείνει στην ΔΕΘ. έκανε λόγο για  υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Κασσελάκης μίλησε για την επικείμενη ομιλία του στη ΔΕΘ και αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα πολιτικά θέματα.

Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Οι πολιτικοί είναι για τους πολίτες. Οι πολίτες ζουν κάθε μέρα της ζωή τους ισότιμα. Όταν υπάρχουν φωτιές στην μέση του Αυγούστου, πρέπει να είσαι στο πεδίο. Που είναι ο πρωθυπουργός στην Πάτρα; Γιατί δεν έχει πάει. το να το αποφεύγει και μετά να πηγαίνει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ και να προσπαθεί να μπαλώσει καταστάσεις, δεν γίνεται, πρέπει να σέβεσαι τον πολίτη. Αυτό είναι ο πνεύμα του Κινήματος Δημοκρατίας. Αύριο θα είμαι στη ΔΕΘ και θα μιλήσω» είπε για να προσθέσει.

«Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα. Θα εστιάσουμε σε όλα, δεν φτάνει μόνο το κομμάτι της δημοσιονομικής πολιτικής.

Λένε για το νέο παραγωγικό μοντέλο και σκέφτομαι: ποιοι θα το προτείνουν; Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους; αυτοί που δεν έχουν παραγάγει τίποτα στην ζωή τους, θα μας πουν τι να παράγουμε;

Η φιλοσοφία μου είναι ότι η πολιτική πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία και οι πολιτικοί να την αφήσουν ήσυχη. Αυτό χρειάζεται ένα νέο μοντέλο, από το πώς εκλέγουμε τους βουλευτές μας μέχρι και το πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Μιλάω και για αλλαγή του εκλογικού νόμου».

«Έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας»

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Δεν είναι ντροπή, που κάθε κυβέρνηση με 151, αλλάζει τον εκλογικό νόμο; Πως γίνεται να έχουμε μία τέτοια αστάθεια; Αύριο 7.30 με 8.30 το βράδυ θα ακούσετε ένα τελείως νέο σύστημα. Έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας.

Η ποιότητα της δημοκρατία είναι χαμηλή, το βλέπουμε συνέχεια και οι επιχειρήσεις έχουν απαυδήσει από αυτά που συμβαίνουν στην χώρα. Γιατί πληρώνονται αυτοί που εκπροσωπούν τον λαό; Είναι χειροκροτητές, συγκαλύπτουν τους υπουργούς, επιτρέπουν στον πρωθυπουργό και στον ανιψιό του να τους παρακολουθεί με predator. Και μετά ορίζουν και την δικαστική εξουσία. Είμαστε μία χώρα που δεν έχει θεσμικά αντίβαρα και δεν έχει ποιοτική αντιπροσώπευση.

Δυστυχώς ο κόσμος λέει ότι «ξέρει ότι δεν θα αλλάξει τίποτα». Όλοι μου λένε «γιατί έμπλεξες με αυτό το πράγμα». Αν γύριζα τον χρόνο θα ασχολιόμουν με την πολιτική αλλά για άλλους λόγους. Πριν από δυο χρόνια που κατέβαινα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επειδή πίστευα ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό. Αγαπώ την πατρίδα μου. και στο Επικρατείας εθελοντής ήμουν στην ένατη θέση, δεν μπήκα για να γίνω αρχηγός κόμματος», υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης.

Τι είπε για την κοινοπραξία Chevron – Hellenic Energy;

Αναφερόμενος στην κοινοπραξία Chevron – Hellenic Energy, ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε πως «είναι επιτυχία του ελληνικού λαού. Δεν είναι επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Το εάν είναι επιτυχία να συνάπτεις εμπορικές συμφωνίες με αμερικάνικες ή ξένες εταιρείες, με όλο τον σεβασμό, εγώ το κάνω καλύτερα από τον κ. Μητσοτάκη και από όλη αυτή την ομάδα, δεν είναι εκεί το θέμα.

Το θέμα είναι να υπαρχει βούληση του ελληνικού λαού που θα λεει ότι θα αξιοποιήσουμε τον ορυκτό μας πλούτο. Πιστεύετε ότι η Exxon επενδύει από «καλή καρδιά» στην διπλωματία; Επενδύουν για οικονομική απόδοση. Δεν θα έπρεπε να είμαστε καν στη θέση που να συμψηφίζουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο με την Exxon. Έπρεπε να έχουμε μία πολυδιάστατη εξ. πολιτική και φυσικά η Τουρκία πρέπει να βλέπει ισχύ από την χώρα μας. Μέσα σε αυτό είναι και το καλώδιο στην Κάσο. Και έχουμε και έρευνα εκεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (για την Κύπρο). Εάν αποδειχθεί ότι έχουν σταματήσεις το έργο λόγω διαφθοράς, όσοι πολιτικοί εμπλέκονται σε αυτό μιλάμε για εσχάτη προδοσία. Και μιλάω για την Ελλάδα, η Κύπρος είναι αυτόνομη χώρα».

Εάν έρθουν τα μέτρα της ΔΕΘ θα τα ψηφίσει το Κίνημα Δημοκρατίας;

«Καταρχάς, όποτε είναι να υπάρχει φορολογική μείωση, είμαι υπέρ. Αυτή η άποψη ότι το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία, για μένα είναι φιλοσοφικά λανθασμένο. Το μέρισμα θα έπρεπε να υπάρχει στην πηγή και να επιτρέπει στον ελληνικό λαό να ανθίσει όχι να τον ξεζουμίζεις με ΦΠΑ και πλεονάσματα και μετά να λες «έλα πάρε κάτι». Δεν μου αρέσει το κομμάτι των αυθαίρετων γραμμών πχ ότι «αυτή είναι η ηλικία πάνω κάτω». Το φορολογικό σύστημα είναι και απόρροια της οικονομίας και επιση2ς δημιουργεί και δραστηριότητα γιατί καθορίζει τα κίνητρα των επενδύσεων. Επειδή το ζήτημα της φορολογίας είναι πολύπλοκο, είναι να είναι απλό. Το από είναι σωστό. Εάν θέλουμε σταθερό φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι απλό. Δεν βοηθά να κάνεις υποκατηγορίες. Όταν κάποιος θέλει να δημιουργήσει οικογένεια, δε θα κάνει εξαιτίας ενός παροδικού μέτρου. Είναι παροδικό γιατί όλοι ξέρουμε ότι σε δύο χρόνια μπορεί να μην ισχύουν», επεσήμανε ο κ. Κασσελάκης.

Και προσέθεσε στον ίδιο τόνο: «Δεν είμαι παροχολόγος, χρειαζόμαστε αναδιανομή του πλούτου εκεί που πρέπει να γίνει και ένα νέο μοντέλο για αυτούς τους πόρους να πάνε στην σωστή κατεύθυνση. Το να έχεις τον ΦΠΑ  όπως επιτρέπει η ΕΕ σε ένα τέτοιο επίπεδο είναι απολύτως σωστό, όταν ο κόσμος δεν βγάζει τον μήνα. Ο ΦΠΑ πρέπει να είναι 15% όχι 24%. Έτσι θα μειωθεί η φοροδιαφυγή και θα αυξηθεί το κομμάτι των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή την δραστηριότητα. Φυσικά θα πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο γύρω από την φοροδιαφυγή».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία
Νέο σχολικό έτος 11.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11.09.25

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον
in Confidential 11.09.25

Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον

Τώρα που αγοράζετε τετράδια για τα παιδάκια σας, καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ, πάρτε και ένα για τον εαυτό σας να σημειώνεται σκάνδαλα και ρεμούλες γιατί θα χάσετε τον λογαριασμό. Φιλική συμβουλή δίνω...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος από ΔΕΘ: Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ μια προοδευτική Ελλάδα – Η σταθερότητα Μητσοτάκη, σταθερότητα της καρέκλας του
Από ΔΕΘ 10.09.25 Upd: 21:15

Φάμελλος: Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ μια προοδευτική Ελλάδα - Η σταθερότητα Μητσοτάκη, σταθερότητα της καρέκλας του

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπτύσσοντας παράλληλα το σχέδιο του κόμματος για τη χώρα

Σύνταξη
OT FORUM – Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη – Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας
OT FORUM 10.09.25

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη - Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας

«Όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
ΣΥΡΙΖΑ 10.09.25

Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε επίσης πως «για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ
Δήλωση Μανιάτη 10.09.25

ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ

«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Πώς δρούσε 11.09.25

Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
Kατά τη διαδικασία απόπλου 11.09.25

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι
Fizz 11.09.25

Φίλοι, κολλητοί - Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αττική: Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό
Στο Μαρούσι 11.09.25

Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό

Υπομονή καλούνται να κάνουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αττική, δεδομένης της αυξημένης κίνησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες λόγω και της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία

Σύνταξη
Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν
Ντροπή 11.09.25

Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν

Ο γνωστός κωμικός Τζέρι Σάινφελντ αποφάσισε να αγγίξει το θέμα της Γάζας σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Ντιουκ και το έκανε με τον χειρότερο τρόπο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πολωνία: Θέτει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της
Απαγορευμένη ζώνη 11.09.25

Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της θέτει η Πολωνία

Η απαγόρευση «εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια» αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Πολωνία - Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία
Νέο σχολικό έτος 11.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ

Οι νοτιοκορεάτες εργάτες είχαν συλληφθεί σε επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ τους επέτρεψε να παραμείνουν υπό όρους, όμως μόνο ένας δέχτηκε την προσφορά του

Σύνταξη
Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ – «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»
Κλιμάκωση 11.09.25

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ στη Ρωσία - «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»

Ο κυβερνήτης του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και φωτιά που προκάλεσαν «συντρίμμια από drones»

Σύνταξη
«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»

Η Γουλβς επιμένει για τον Χρήστο Μανδά, με την ιταλική Corriere να τονίζει ότι ο αγγλικός σύλλογος θα επανέλθει με νέα πρόταση στη Λάτσιο παρά το «άκυρο» που δέχθηκε το καλοκαίρι από τους Ρωμαίους.

Σύνταξη
Σχολικός Εκφοβισμός: Η πραγματικότητα πίσω από τα περιστατικά – Ειδικοί μιλούν στο in
«Είμαστε αριθμοί» 11.09.25

Σχολικός Εκφοβισμός: Η πραγματικότητα πίσω από τα περιστατικά – Ειδικοί μιλούν στο in

Ο σχολικός εκφοβισμός τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση, με τις αιτίες να είναι περίπλοκες και βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία, αλλά και στην οικογένεια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
