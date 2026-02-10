Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Στην αιφνιδιαστική απόφαση να ανεξαρτητοποιηθεί προχώρησε πριν από λίγο η βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά ανεξαρτητοποίηση βουλευτή της Πλεύσης καθώς είχαν προηγηθεί αυτές των Μιχάλη Χουρδάκη και Αρετή Παπαϊώαννου στα τέλη του 2023.

Επίσης, πριν από λίγο καιρό παραιτήθηκε ο Διαμαντής Καραναστάσης δίνοντας τη θέση του στην Ελένη Ρούσου.

Αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από το περιβάλλον της κ. Καραγεωργοπούλου, έχει ενημερώσει εδώ και περίπου μια εβδομάδα την πρόεδρο για την απόφαση της να αποχωρήσει, ενώ αφήνει αιχμές για την λειτουργία του κόμματος.

“ Αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη. Είναι συνειδητή απόφαση και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής να ασκεί αντιπολίτευση στην ΝΔ”, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η κ. Καραγεωργοπούλου είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στην κοινοβουλευτική λειτουργία του κόμματος, εκπροσωπώντας το σε διάφορες διαδικασίες και επιτροπές.

Η αποχώρησή της έρχεται και “ταράζει τα νερά” καθώς μέχρι πρότινος θεωρείτο πρόσωπο εμπιστοσύνης της Προέδρου, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα ερωτηματικά στην αιφνίδια παραίτηση.

Σε κάθε περίπτωση η Πλεύση έχει μείνει με 5 βουλευτές και αν χάσει άλλον έναν διαλύεται και χάνει όλα τα προνόμια που απορρέουν από αυτή.

Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί κάτι τέτοιο καθώς την κοινοβουλευτική τους ομάδα είχαν χάσει το 2018, οι ΑΝΕΛ και η Ένωση Κεντρώων.

Τι αναφέρει στην επιστολή

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης της η κ. Καραγεωργοπούλου μιλά για πολιτική διαφοροποίηση σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας σε σχέση την άσκηση του κοινοβουλευτικού της ρόλου.

“Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή.

Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση».