Οι επαφές ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ ενδέχεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον απεσταλμένο του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, διευθύνοντα σύμβουλο του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου (RDIF), Κιρίλ Ντμιτρίεφ.

Ο Ντμιτρίεφ επισκέφτηκε πρόσφατα την Ουάσινγκτον για έναν κύκλο συνομιλιών με αξιωματούχους της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🔴 Putin’s advisor, Kirill Dmitriev, has announced that new contacts between Russia and the United States are expected to begin as early as next week. pic.twitter.com/fC27JwZ86B

— Visioner (@visionergeo) April 6, 2025