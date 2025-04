Μετά από πεντέμισι ώρες ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες που είχαν αντιπροσωπείες από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το TASS, οι συνομιλίες έχουν στόχο την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ δεν υπήρξαν ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Consultations between Russia and the US in Istanbul on normalizing the work of embassies have been completed; they lasted five and a half hours. pic.twitter.com/TopQ22NEJ8

— Clash Report (@clashreport) April 10, 2025