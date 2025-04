Το Σόουντ Ατέν η «χαμένη χρυσή πόλη» της Αιγύπτου παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το υψηλό βιοτικό επίπεδο των τεχνιτών και των χειροτεχνών, καθώς και «την καθημερινή ζωή των ανθρώπων», δήλωσε στο NBC News ένας κορυφαίος αιγυπτιολόγος.

Στην αρχαία Αίγυπτο, ο φαραώ Ακενατόν δεν ήταν διαφορετικός από τους προηγούμενους.

Αποφασισμένος να σταματήσει ο πληθυσμός του να λατρεύει πολλαπλούς θεούς, πριν από περισσότερα από 3.300 χρόνια είπε στους κατοίκους να σφραγίσουν τα σπίτια και τα εργαστήριά τους στην πόλη Σόουντ Ατέν με λάσπη και πήλινα τούβλα και να μετακομίσουν σε άλλη περιοχή, δήλωσε στο NBC News τον περασμένο μήνα ένας κορυφαίος αιγυπτιολόγος, ο Ζαουί Χαγουάς.

«Όταν ο βασιλιάς παίρνει μια απόφαση, όλοι πρέπει να υπακούσουν στην απόφαση», δήλωσε ο Χαγουάς. «Αυτός είναι ο φαραώ».

Η φυγή τους ήταν τόσο γρήγορη που πολλοί άφησαν πίσω τους μια σειρά από αντικείμενα, όπως κοσμήματα, κεραμικά, παιδικά παπούτσια και παιχνίδια, καθώς και μια φλούδα πίτσας παρόμοια με αυτές που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι απόγονοί τους για να φτιάχνουν ψωμί, ένας θησαυρός που τώρα ανακτάται από τους αρχαιολόγους. Το NBC News είχε αποκλειστική πρόσβαση στα τελευταία ευρήματα.

Πολλά όμως παραμένουν ακόμη μυστήριο σε μια πόλη που ανακαλύφθηκε μόλις πριν από τέσσερα χρόνια από αρχαιολόγους που αναζητούσαν έναν νεκρικό ναό όπου τοποθετούνταν σκελετοί ζώων για θρησκευτικές τελετές. Οι αιγυπτιολόγοι ίσως να μην καταλάβουν ποτέ γιατί ένα ψάρι ήταν καλυμμένο με χρυσό.

«Κανείς δεν μπορεί πραγματικά να το εξηγήσει», δήλωσε ο Χαγουάς, προσθέτοντας ότι περίπου 500 αγάλματα της Σεχμέτ, της θεάς της θεραπείας, έχουν επίσης βρεθεί στην περιοχή, την οποία έχει ονομάσει «χαμένη χρυσή πόλη», εν μέρει επειδή άκμασε κατά τη διάρκεια της χρυσής εποχής της Αιγύπτου.

Σήμερα είναι ένα κοιμισμένο κομμάτι ερήμου, που περιβάλλεται από έναν μεταλλικό φράχτη και έναν σκονισμένο δρόμο. Οι αρχαιολόγοι εργάζονται στον καυτό ήλιο στο σημείο όπου πρόσφατα αποκαλύφθηκε μια τεχνητή λίμνη με αγκυροβόλια για βάρκες, που πιθανόν δημιουργήθηκε για την παράδοση και αποστολή εμπορευμάτων στον Νείλο.

Η θέση της όμως είναι εξαιρετικά σημαντική. Βρίσκεται κοντά στο Λούξορ, μια αρχαία πόλη στην κεντρική Αίγυπτο, και περιβάλλεται από ιστορικά μνημεία, όπως οι Κολοσσοί του Μέμνονα, ο ναός Μαντινάτ Χαμπού και το Ραμσείο (σ.σ. Ναός του Ραμσή του Α’). Κατά τη διάρκεια της 18ης δυναστείας, αυτή ήταν η βασιλική Αίγυπτος.

Ο Χαγουάς, ο οποίος διετέλεσε υπουργός αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι το Σόουντ Ατέν παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το υψηλό βιοτικό επίπεδο των τεχνιτών και των χειροτεχνών, καθώς και «την καθημερινή ζωή των ανθρώπων», οι οποίοι ήταν τόσο ευκατάστατοι που οι αρχαιολόγοι «βρήκαν πολλά ντους και λουτρά μέσα στα σπίτια», είπε.

Τους τελευταίους μήνες ο Χαγουάς δήλωσε ότι αποκαλύφθηκε επίσης ένα σύνολο διοικητικών κτιρίων που μοιάζουν με αστυνομικό τμήμα ή δημαρχείο.

«Είναι ένα στιγμιότυπο στο χρόνο», δήλωσε η Σαλίμα Ίκραμ , καθηγήτρια Αιγυπτιολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου.

