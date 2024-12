Η Parastoo Ahmadi, τραγουδίστρια και συνθέτρια από το Ιράν, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία αρκετά θαρραλέα απόφαση, όπου πραγματοποίησε παράσταση σε έναν από τους παραδοσιακούς χώρους του Ιράν, ενώ φορούσε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα και με τα μαλλιά της λιτά – χωρίς να φοράει την ισλαμική μαντήλα χιτζάμπ. Μετά την συναυλία πράκτορες εισέβαλαν σπίτι και κλήθηκε για ανάκριση.

Η ίδια ονόμασε την παράσταση «Caravansara Concert» και τη μετέδωσε ζωντανά στο κανάλι της στο YouTube το βράδυ της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου.

Μέσα σε μία ημέρα, το βίντεο συγκέντρωσε σχεδόν 500.000 προβολές στο YouTube και ένα σύντομο teaser βίντεο της συναυλίας έχει προβληθεί σχεδόν 2 εκατομμύρια φορές στο Instagram. Οι προβολές της συναυλίας πλέον έχουν ξεπεράσει τις 800.000.

Η παράσταση όμως αψηφούσε τους αυστηρούς περιορισμούς που τέθηκαν στις γυναίκες τραγουδίστριες στο Ιράν. Σημειώνεται πως οι γυναίκες στη χώρα συνεχίζουν να διαμαρτύρονται ενάντια στους περιοριστικούς νόμους περί ηθικής φύλου, από τότε που εμφανίστηκε το κίνημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι το 2022.

Η Ahmadi έχει ερμηνεύσει στο παρελθόν τη μπαλάντα «Από το αίμα της νεολαίας της χώρας», για να υποστηρίξει το κίνημα. Εκτός από τον υποχρεωτικό νόμο για το χιτζάμπ, οι γυναίκες δεν είναι ελεύθερες να τραγουδούν δημόσια στο Ιράν.

Τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες στο Ιράν επιτρέπεται να τραγουδούν μόνο σε παραστάσεις με μόνο γυναικείο κοινό και ακροατές.

Στην εισαγωγή της ερμηνείας της, η Ahmadi λέει: «Θέλω να τραγουδήσω για τους ανθρώπους που αγαπώ. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που δεν μπορούσα να αγνοήσω, να τραγουδήσω για τη γη που αγαπώ πολύ».

A historic concert by the forbidden voice of an Iranian woman took place inside Iran, a country where women are jailed simply for singing. Thousands of Iranians watched it live on YouTube, celebrating the bravery of this extraordinary woman.

Parastoo Ahmadi, who was once… pic.twitter.com/5SebA3Gxy9

— Masih Alinejad 🏳 (@AlinejadMasih) December 12, 2024