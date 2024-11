Σε «κλινική θεραπείας» οι γυναίκες στο Ιράν που παραβιάζουν τους κανόνες του χιτζάμπ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ανοίξει μια «κλινική θεραπείας» για γυναίκες που παραβιάζουν τον υποχρεωτικό νόμο του χιτζάμπ, ο οποίος απαιτεί από τις γυναίκες να καλύπτουν το κεφάλι τους σε δημόσιους χώρους.

Η ανακοίνωση για το άνοιγμα της «κλινικής θεραπείας» έγινε από τη Μεχρί Ταλεμπί Νταρεστάνι, επικεφαλής του Τμήματος Γυναικών και Οικογένειας της Τεχεράνης για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Κακίας. Η Νταρεστάνι δήλωσε ότι η κλινική θα παρέχει «επιστημονική και ψυχολογική θεραπεία για την αφαίρεση του χιτζάμπ».

Γυναίκες στο Ιράν και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την ανακοίνωση αυτή.

Η Σίμα Σάμπετ, Ιρανή δημοσιογράφος με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ήταν στόχος απόπειρας δολοφονίας από το Ιράν πέρυσι, χαρακτήρισε την κίνηση «ντροπιαστική», προσθέτοντας: «Η ιδέα της δημιουργίας κλινικών για τη ‘θεραπεία’ των γυναικών χωρίς χιτζάμπ είναι τρομακτική, καθώς διαχωρίζει τους ανθρώπους από την κοινωνία απλώς και μόνο επειδή δεν συμμορφώνονται με την κυρίαρχη ιδεολογία».

Ο Ιρανός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Χοσεΐν Ραΐσι, δήλωσε ότι η ιδέα μιας κλινικής για την «θεραπεία» γυναικών που δεν συμμορφώνονται με τους νόμους περί χιτζάμπ «δεν είναι ούτε ισλαμική ούτε σύμφωνη με τον ιρανικό νόμο». Επιπλέον, τόνισε πως είναι ανησυχητικό ότι η δήλωση προέρχεται από το Τμήμα Γυναικών και Οικογένειας της Τεχεράνης για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Κακίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στην εξουσία του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα ανάμεσα σε ομάδες διαμαρτυρίας όπως το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» και σε φοιτήτριες, προκαλώντας φόβο αλλά και πνεύμα αντίστασης.

Μια νεαρή γυναίκα από το Ιράν, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε: «Δεν θα είναι κλινική, θα είναι φυλακή. Παλεύουμε να τα βγάλουμε πέρα και έχουμε διακοπές ρεύματος, αλλά ένα κομμάτι ύφασμα είναι αυτό που απασχολεί το κράτος. Αν υπάρχει στιγμή να βγούμε όλοι ξανά στους δρόμους, είναι τώρα, αλλιώς θα μας φυλακίσουν όλους».

Η ανακοίνωση για το άνοιγμα της κλινικής έρχεται μετά την είδηση ότι η φοιτήτρια που διαμαρτυρήθηκε για τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα, μένοντας μόνο με τα εσώρουχά της έξω από πανεπιστήμιο στην Τεχεράνη, είχε μεταφερθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

