Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η νεαρή Ιρανή Ahoo Daryaei που είχε γδυθεί έξω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, διαμαρτυρόμενη για την χιτζάμπ, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες.

Εκπρόσωπος του δικαστικού σώματος υποστήριξε ότι η γυναίκα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο και επέστρεψε στην οικογένειά της.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Asghar Jahangir, «δεδομένου ότι εστάλη στο νοσοκομείο και βρήκαν ότι ήταν άρρωστη, επέστρεψε στην οικογένειά της και δεν δημιουργήθηκε δικαστική υπόθεση εναντίον της», σύμφωνα με το BBC.

Τεράστια ήταν η στήριξη στην θαρραλέα κοπέλα, η οποία στις αρχές του Νοεμβρίου προχώρησε σε διαμαρτυρία έξω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην υποχρεωτική χιτζάμπ. Στη συνέχεια η νεαρή συνελήφθη, ενώ η τύχη της αγνοούνταν για μερικές μέρες.

Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν τότε ότι η γυναίκα ήταν «άρρωστη» και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική. Αυτή δεν αποτελεί την πρώτη φορά που γυναίκες οι οποίες διαμαρτύρονται ενάντια στην χιτζάμπ έχουν χαρακτηριστεί «ψυχικά ασθενείς».

Μάλιστα, ιρανοί ακτιβιστές καταδίκασαν αυτό που χαρακτηρίζουν ως ένα συχνό μοτίβο διάγνωσης με τον ίδιο τρόπο για τις γυναίκες ακτριβίστριες.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran’s Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024