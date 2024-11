Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνουν ότι ανησυχούν ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η Αχού Νταριέι, η νεαρή φοιτήτρια από το Ιράν που συνελήφθη επειδή γδύθηκε μέχρι το εσώρουχό της μπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια αφού μεταφέρθηκε από τις αρχές σε ψυχιατρική κλινική.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι έχει βρει στοιχεία ότι το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί ηλεκτροσόκ, βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς και χημικές ουσίες σε διαδηλωτές και πολιτικούς κρατούμενους που μεταφέρονται σε κρατικά ψυχιατρικά ιδρύματα αφού χαρακτηρίζονται ψυχικά ασταθείς. Είπε ότι η κατάσταση που βρίσκεται η νεαρή γυναίκα ήταν «ανησυχητική».

Βίντεο της νεαρής γυναίκας, η οποία δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα, να περπατά σε πανεπιστημιούπολη της Τεχεράνης με το εσώρουχό της κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα, πριν τη δουν να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς.

Πιστεύεται ότι διαμαρτυρόταν επειδή δέχθηκε σωματική επίθεση από τους φρουρούς ασφαλείας της πανεπιστημιούπολης στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης επειδή δεν συμμορφώθηκε με τον αυστηρό κώδικα ένδυσης που επιβάλλεται σε όλες τις ιρανές γυναίκες.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (CHRI) χαρακτήρισε τη μεταφορά της φοιτήτριας σε άγνωστη ψυχιατρική εγκατάσταση ως «απαγωγή», λέγοντας ότι η χρήση της αναγκαστικής μεταφοράς διαδηλωτών κατά του καθεστώτος σε ψυχιατρικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη φίμωση των διαφωνούντων.

«Οι ιρανικές αρχές χρησιμοποιούν συστηματικά την ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία ως εργαλείο καταστολής της διαφορετικής άποψης, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές ως ψυχικά ασταθείς για να υπονομεύσουν την αξιοπιστία τους», δήλωσε ο Χάντι Γκαεμί, εκτελεστικός διευθυντής της CHRI.

«Η μεταφορά ατόμων που συμμετέχουν σε ειρηνικές διαμαρτυρίες σε ψυχιατρικά νοσοκομεία δεν αποτελεί μόνο πράξη αυθαίρετης κράτησης, αλλά και μια μορφή απαγωγής. Η πρακτική αυτή είναι μια κατάφωρα παράνομη κίνηση για την απαξίωση των ακτιβιστών, χαρακτηρίζοντάς τους ψυχικά ασταθείς».

Υπήρξαν αρκετές άλλες περιπτώσεις διαδηλωτών με πολύ μεγάλη απήχηση που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων « Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία » και οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία μετά τη σύλληψή τους.

Ο Σαμάν Γιασίν, ένας γνωστός Κούρδος ράπερ, μεταφέρθηκε από τις αρχές στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Aminabad της Τεχεράνης μετά τη σύλληψή του σε διαδήλωση το 2022, όπου φέρεται να βασανίστηκε και να εξαναγκάστηκε σε ομολογία. Πέρασε δύο χρόνια στη φυλακή προτού αποφυλακιστεί με ιατρική άδεια τον περασμένο μήνα.

